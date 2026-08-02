|SET 1
|SET 2
|SET 3
|SET 4
|SET 5
|Việt Nam
|18
|17
|14
|Thái Lan
|25
|25
|25
14-25
Trận đấu khép lại với điểm số match-point dành cho ĐT Thái Lan. Như vậy, ĐT Việt Nam nhận ngôi á quân, còn Thái Lan vô địch chặng 1 SEA V.Cup 2026. Các VĐV có ít ngày nghỉ trước khi lên đường sang Thái Lan dự chặng 2.
14-24
ĐT Việt Nam rất khó khăn lên từng điểm số một.
11-18
Khả năng phòng ngự của Thái Lan quá tốt, khó khăn tăng gấp bội đối với các cô gái Việt Nam khi khoảng cách điểm ngày càng lớn.
10-14
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt xin hội ý chiến thuật sau khi Thái Lan tạo khoảng cách lên tới 4 điểm.
6-9
Đội trưởng Thanh Thúy đập bóng uy lực sau vạch 3m, đem về điểm số thứ 6 cho ĐT Việt Nam.
4-7
Thái Lan tiếp tục phát bóng cực mạnh phá bước một của ĐT Việt Nam.
SET 3: 3-4
Thanh Thúy tấn công tốt ở vị trí số 2, cô đang dần lấy lại sự tự tin cần thiết.
17-25
Thái Lan tiếp tục giành chiến thắng trong set 2 để tạo ra lợi thế lớn. Khó khăn càng thêm chồng chất đối với ĐT Việt Nam, buộc chủ nhà phải thắng set 3 để níu giữ hi vọng lật ngược tình thế.
17-23
Thanh Thúy cắt chuỗi lên điểm của Thái Lan bằng pha tấn công ở vị trí số 4.
16-21
Sasipapron phát bóng cực mạnh khiến Ánh Thảo không thể chống đỡ.
14-16
Kim Thoa và Như Anh, rồi sau đó Như Anh và Như Quỳnh liên tiếp chắn bóng thành công.
10-14
Pha bóng giằng co hấp dẫn, hai đội thể hiện khả năng phòng ngự cực tốt trước khi Bích Thủy đập bóng bạt chắn ghi điểm thứ 10 trong set 2.
8-13
Thanh Thúy tấn công vào vị trí của Sasipapron cắt chuỗi lên điểm của các cô gái xứ Chùa vàng.
7-11
Thái Lan bùng nổ với 3 điểm số liên tiếp, Thanh Thúy bị hàng chắn đối phương theo sát và block thành công.
7-7
Vẫn là Nguyễn Thị Uyên tỏa sáng, cô san bằng điểm số 7-7 cho ĐT Việt Nam.
6-7
Nguyễn Thị Uyên sau khi vào sân thay Trà My cô ghi liền 2 điểm trước khi Thái Lan đánh bóng ra ngoài sân. Sau đó đến lượt Thanh Thúy chắn bóng thành công, cô ghi điểm đầu tiên trong trận đấu. Thái Lan lập tức xin hội ý sau khi chủ nhà lên liền 3 điểm.
2-5
Như Anh di chuyển ra vị trí số 2 rồi đập bóng chéo sân chính xác, cắt đứt chuỗi lên điểm từ phát bóng của Thái Lan.
1-4
ĐT Việt Nam tiếp tục mắc lỗi bước một, ngay cả đội trưởng Thanh Thúy vẫn đang cho thấy tâm lý căng cứng.
SET 2: 1-2
ĐT Việt Nam phát bóng có được điểm số đầu tiên, tuy nhiên hàng chắn vẫn chưa sao hóa giải Sasipapron khi cô ghi liền hai điểm ở vị trí số 4.
18-25
Bích Thủy tấn công nhanh giúp đội nhà cứu được 1 set-point trước khi các đồng đội mắc lỗi ở cú mash uy lực của Sasipapron.
15-21
ĐT Việt Nam phối hợp đánh chồng tốt để Như Quỳnh kết thúc đem về điểm số thứ 15.
9-17
Sasipapron đang duy trì hiệu suất ghi điểm cực cao, cô gây ra rất nhiều khó khăn cho ĐT Việt Nam với những cứ mash uy lực.
8-13
Phát hiện thấy Trần Thị Thanh Thúy có vẻ tâm lý sau khi nhập cuộc, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tạm rút đội trưởng ra để tung Ánh Thảo vào sân.
2-7
ĐT Việt Nam có điểm số thứ 2 sau khi Sasipapron phát bóng ra ngoài.
1-5
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt xin hội ý chiến thuật lần một trong set 1 sau khi Kim Thoa và đồng đội phối hợp không tốt.
SET 1: 0-2
Vẫn là Natthanicha phát bóng, ĐT Việt Nam chủ động bỏ bóng. Tuy nhiên Thái Lan challenge thành công, có được điểm số thứ 2.
19h00
Trận đấu bắt đầu, Thái Lan là đội phát bóng trước khi Thanh Thúy đỡ bước một không tốt.
18h56
Tổ trọng tài cho hai đội tuyển làm thủ tục trước trận đấu.
18h40
Nhà thi đấu Đông Anh lúc này đã chật kín khán giả, bầu không khí lúc này đang rất sôi động trước trận đấu được xem là "chung kết" chặng 1 SEA V.Cup 2026.
18h30
18h20
VĐV hai đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan đã ra sân khởi động trước trận đấu.
18h00
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào trận đấu quyết định với Thái Lan lúc 19h00 ngày 2/8 tại chặng 1 SEA V.Cup 2026. Đây được xem là trận chung kết khi kết quả sẽ xác định nhà vô địch.
Sau hai lượt trận, các cô gái Việt Nam đang dẫn đầu bảng với 6 điểm sau hai chiến thắng 3-1 trước Philippines và Indonesia. Thái Lan xếp ngay sau với 5 điểm, lần lượt vượt qua Indonesia 3-1 và Philippines 3-2.
Với lợi thế sân nhà, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chỉ cần đánh bại Thái Lan để đăng quang. Tuy nhiên, đây là thử thách lớn khi đối thủ sở hữu kinh nghiệm, kỹ thuật đồng đều và bản lĩnh của đội bóng hàng đầu khu vực và châu lục.
Việt Nam cần duy trì sự ổn định, hạn chế sai sót và phát huy sức mạnh của các trụ cột như Thanh Thúy, Bích Thủy, Khánh Đang để hướng tới ngôi hậu chặng 1 SEA V.Cup 2026.
17h50
Ở trận đấu vừa kết thúc, Indonesia ngược dòng đánh bại Philippines 3-1 để giành hạng Ba chặng 1 SEA V.Cup 2026.
17h45
Danh sách các thành viên ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự SEA V.Cup 2026
|Số áo
|VĐV
|CLB
|Năm sinh
|Vị trí
|3 - Đội trưởng
|Trần Thị Thanh Thúy
|
Gunma Green Wings
|
1997
|Chủ công
|
VTV BĐLA
|21
|Nguyễn Huỳnh Phương Thùy
|Thông tin-Đông Bắc
|2004
|16
|Vi Thị Như Quỳnh
|Hà Nội Tasco Auto
|2002
|7
|Nguyễn Thị Uyên
|LPB Ninh Bình
|1999
|5
|Bùi Thị Ánh Thảo
|Hà Nội Tasco Auto
|2009
|1
|Nguyễn Thị Trà My
|VTV BĐLA
|2004
|Đối chuyền
|26
|Trần Thị Bích Thủy
|HCĐG Lào Cai
|2000
|Phụ công
|10
|Lê Như Anh
|VTV BĐLA
|2005
|15
|Lưu Thị Huệ
|LPB Ninh Bình
|1999
|8
|Lê Thanh Thúy
|Hà Nội Tasco Auto
|1995
|14
|Võ Thị Kim Thoa
|VTV BĐLA
|1998
|Chuyền hai
|9
|Vi Thị Yến Nhi
|Hà Nội Tasco Auto
|2002
|12
|Nguyễn Khánh Đang
|VTV BĐLA
|2000
|Libero
|22
|Cà Thị Tư
|Bắc Ninh
|2004
|Họ và tên
|Quốc tịch
|Chức vụ
|Nguyễn Tuấn Kiệt
|Việt Nam
|Huấn luyện viên trưởng
|Nguyễn Thị Ngọc Hoa
|Việt Nam
|Trợ lý huấn luyện viên
|Nguyễn Ngọc Dung
|Việt Nam
|Trợ lý huấn luyện viên
|Nguyễn Đức Tuấn
|Việt Nam
|Bác sĩ
|Karl Lim
|Úc
|Huấn luyện viên thể lực
|Đào Xuân Chung
|Việt Nam
|Trưởng đoàn
|Vũ Thị Hoa
|Việt Nam
|Trợ lý huấn luyện viên
|Võ Hồng Đăng
|Việt Nam
|
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