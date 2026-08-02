Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhận thất bại 0-3 trước Thái Lan trong trận đấu cuối cùng chặng 1 SEA V.Cup 2026. Các set đấu kết thúc với tỷ số lần lượt 18-25, 17-25 và 14-25, cho thấy sự vượt trội của đội khách.

Ở set đầu tiên, Thái Lan nhanh chóng tạo lợi thế nhờ khả năng phát bóng gây áp lực và những pha tấn công hiệu quả của Sasipaporn, Kanyarat. Dù Thanh Thúy, Như Quỳnh cùng các đồng đội nỗ lực bám đuổi, Việt Nam vẫn gặp khó trong khâu bước một và để thua 18-25.

Thái Lan áp đảo chủ nhà Việt Nam ở trận đấu quyết định - Ảnh: SN

Sang set 2, đội chủ nhà thi đấu khởi sắc hơn, từng cân bằng tỷ số 7-7 và rút ngắn cách biệt xuống 14-16. Tuy nhiên, Thái Lan vẫn thể hiện bản lĩnh để giành chiến thắng 25-17.

Set 3 tiếp tục chứng kiến sự áp đảo của Thái Lan. Hàng chắn chắc chắn cùng khả năng tấn công đa dạng giúp đội khách thắng 25-14, khép lại trận đấu với tỷ số 3-0.

Kết quả này giúp Thái Lan vô địch chặng 1 SEA V.Cup 2026 với thành tích toàn thắng, trong khi Việt Nam giành vị trí á quân sau hai chiến thắng trước Philippines và Indonesia. Các VĐV có ít ngày nghỉ trước khi lên đường sang Thái Lan dự chặng 2.