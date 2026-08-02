Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhận thất bại 0-3 trước Thái Lan trong trận đấu cuối cùng chặng 1 SEA V.Cup 2026. Các set đấu kết thúc với tỷ số lần lượt 18-25, 17-25 và 14-25, cho thấy sự vượt trội của đội khách.

Ở set đầu tiên, Thái Lan nhanh chóng tạo lợi thế nhờ khả năng phát bóng gây áp lực và những pha tấn công hiệu quả của Sasipaporn, Kanyarat. Dù Thanh Thúy, Như Quỳnh cùng các đồng đội nỗ lực bám đuổi, Việt Nam vẫn gặp khó trong khâu bước một và để thua 18-25.

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Thái Lan áp đảo chủ nhà Việt Nam ở trận đấu quyết định - Ảnh: SN

Sang set 2, đội chủ nhà thi đấu khởi sắc hơn, từng cân bằng tỷ số 7-7 và rút ngắn cách biệt xuống 14-16. Tuy nhiên, Thái Lan vẫn thể hiện bản lĩnh để giành chiến thắng 25-17.

Set 3 tiếp tục chứng kiến sự áp đảo của Thái Lan. Hàng chắn chắc chắn cùng khả năng tấn công đa dạng giúp đội khách thắng 25-14, khép lại trận đấu với tỷ số 3-0.

Kết quả này giúp Thái Lan vô địch chặng 1 SEA V.Cup 2026 với thành tích toàn thắng, trong khi Việt Nam giành vị trí á quân sau hai chiến thắng trước Philippines và Indonesia. Các VĐV có ít ngày nghỉ trước khi lên đường sang Thái Lan dự chặng 2.

SET 1 SET 2 SET 3 SET 4 SET 5
Việt Nam 18 17 14
Thái Lan 25 25 25
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02/08/2026 | 20:19

14-25

Trận đấu khép lại với điểm số match-point dành cho ĐT Thái Lan. Như vậy, ĐT Việt Nam nhận ngôi á quân, còn Thái Lan vô địch chặng 1 SEA V.Cup 2026. Các VĐV có ít ngày nghỉ trước khi lên đường sang Thái Lan dự chặng 2.

Thu gọn
02/08/2026 | 20:19

14-24

ĐT Việt Nam rất khó khăn lên từng điểm số một.

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02/08/2026 | 20:14

11-18

Khả năng phòng ngự của Thái Lan quá tốt, khó khăn tăng gấp bội đối với các cô gái Việt Nam khi khoảng cách điểm ngày càng lớn.

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Ảnh: SN
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02/08/2026 | 20:10

10-14

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt xin hội ý chiến thuật sau khi Thái Lan tạo khoảng cách lên tới 4 điểm.

Thu gọn
02/08/2026 | 20:06

6-9

Đội trưởng Thanh Thúy đập bóng uy lực sau vạch 3m, đem về điểm số thứ 6 cho ĐT Việt Nam.

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02/08/2026 | 20:03

4-7

Thái Lan tiếp tục phát bóng cực mạnh phá bước một của ĐT Việt Nam. 

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02/08/2026 | 19:58

SET 3: 3-4

Thanh Thúy tấn công tốt ở vị trí số 2, cô đang dần lấy lại sự tự tin cần thiết.

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02/08/2026 | 19:51

17-25

Thái Lan tiếp tục giành chiến thắng trong set 2 để tạo ra lợi thế lớn. Khó khăn càng thêm chồng chất đối với ĐT Việt Nam, buộc chủ nhà phải thắng set 3 để níu giữ hi vọng lật ngược tình thế.

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02/08/2026 | 19:50

17-23

Thanh Thúy cắt chuỗi lên điểm của Thái Lan bằng pha tấn công ở vị trí số 4.

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02/08/2026 | 19:49

16-21

Sasipapron phát bóng cực mạnh khiến Ánh Thảo không thể chống đỡ.

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02/08/2026 | 19:45

14-16

Kim Thoa và Như Anh, rồi sau đó Như Anh và Như Quỳnh liên tiếp chắn bóng thành công.

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02/08/2026 | 19:42

10-14

Pha bóng giằng co hấp dẫn, hai đội thể hiện khả năng phòng ngự cực tốt trước khi Bích Thủy đập bóng bạt chắn ghi điểm thứ 10 trong set 2.

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02/08/2026 | 19:40

8-13

Thanh Thúy tấn công vào vị trí của Sasipapron cắt chuỗi lên điểm của các cô gái xứ Chùa vàng.

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02/08/2026 | 19:38

7-11

Thái Lan bùng nổ với 3 điểm số liên tiếp, Thanh Thúy bị hàng chắn đối phương theo sát và block thành công.

Thu gọn
02/08/2026 | 19:36

7-7

Vẫn là Nguyễn Thị Uyên tỏa sáng, cô san bằng điểm số 7-7 cho ĐT Việt Nam.

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02/08/2026 | 19:33

6-7

Nguyễn Thị Uyên sau khi vào sân thay Trà My cô ghi liền 2 điểm trước khi Thái Lan đánh bóng ra ngoài sân. Sau đó đến lượt Thanh Thúy chắn bóng thành công, cô ghi điểm đầu tiên trong trận đấu. Thái Lan lập tức xin hội ý sau khi chủ nhà lên liền 3 điểm.

Thu gọn
02/08/2026 | 19:31

2-5

Như Anh di chuyển ra vị trí số 2 rồi đập bóng chéo sân chính xác, cắt đứt chuỗi lên điểm từ phát bóng của Thái Lan.

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02/08/2026 | 19:30

1-4

ĐT Việt Nam tiếp tục mắc lỗi bước một, ngay cả đội trưởng Thanh Thúy vẫn đang cho thấy tâm lý căng cứng.

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02/08/2026 | 19:29

SET 2: 1-2

ĐT Việt Nam phát bóng có được điểm số đầu tiên, tuy nhiên hàng chắn vẫn chưa sao hóa giải Sasipapron khi cô ghi liền hai điểm ở vị trí số 4. 

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Ảnh: SN
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02/08/2026 | 19:24

18-25

Bích Thủy tấn công nhanh giúp đội nhà cứu được 1 set-point trước khi các đồng đội mắc lỗi ở cú mash uy lực của Sasipapron.

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02/08/2026 | 19:21

15-21

ĐT Việt Nam phối hợp đánh chồng tốt để Như Quỳnh kết thúc đem về điểm số thứ 15.

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Ảnh: SN
Thu gọn
02/08/2026 | 19:13

9-17

Sasipapron đang duy trì hiệu suất ghi điểm cực cao, cô gây ra rất nhiều khó khăn cho ĐT Việt Nam với những cứ mash uy lực. 

Thu gọn
02/08/2026 | 19:12

8-13

Phát hiện thấy Trần Thị Thanh Thúy có vẻ tâm lý sau khi nhập cuộc, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tạm rút đội trưởng ra để tung Ánh Thảo vào sân.

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Ảnh: SN
Thu gọn
02/08/2026 | 19:06

2-7

ĐT Việt Nam có điểm số thứ 2 sau khi Sasipapron phát bóng ra ngoài.

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Ảnh: SN
Thu gọn
02/08/2026 | 19:04

1-5

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt xin hội ý chiến thuật lần một trong set 1 sau khi Kim Thoa và đồng đội phối hợp không tốt.

Thu gọn
02/08/2026 | 19:02

SET 1: 0-2

Vẫn là Natthanicha phát bóng, ĐT Việt Nam chủ động bỏ bóng. Tuy nhiên Thái Lan challenge thành công, có được điểm số thứ 2. 

Thu gọn
02/08/2026 | 19:00

19h00

Trận đấu bắt đầu, Thái Lan là đội phát bóng trước khi Thanh Thúy đỡ bước một không tốt.

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02/08/2026 | 18:56

18h56

Tổ trọng tài cho hai đội tuyển làm thủ tục trước trận đấu.

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Danh sách của ĐT Việt Nam - Ảnh: SN
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Danh sách của ĐT Thái Lan - Ảnh: SN
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02/08/2026 | 18:40

18h40

Nhà thi đấu Đông Anh lúc này đã chật kín khán giả, bầu không khí lúc này đang rất sôi động trước trận đấu được xem là "chung kết" chặng 1 SEA V.Cup 2026.

Thu gọn
02/08/2026 | 18:30

18h30

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Các thành viên của ĐT bóng chuyền nam Việt Nam có mặt tại Nhà thi đấu Đông Anh để tiếp lửa cho các cô gái ĐT Việt Nam trong trận đấu với Thái Lan tối nay - Ảnh: BCVN
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02/08/2026 | 18:20

18h20

VĐV hai đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan đã ra sân khởi động trước trận đấu.

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02/08/2026 | 18:00

18h00

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào trận đấu quyết định với Thái Lan lúc 19h00 ngày 2/8 tại chặng 1 SEA V.Cup 2026. Đây được xem là trận chung kết khi kết quả sẽ xác định nhà vô địch.

Sau hai lượt trận, các cô gái Việt Nam đang dẫn đầu bảng với 6 điểm sau hai chiến thắng 3-1 trước Philippines và Indonesia. Thái Lan xếp ngay sau với 5 điểm, lần lượt vượt qua Indonesia 3-1 và Philippines 3-2.

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ĐT Việt Nam (áo xanh) ngược dòng đánh bại Idonesia tối 1/8 - Ảnh: Vietcontent

Với lợi thế sân nhà, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chỉ cần đánh bại Thái Lan để đăng quang. Tuy nhiên, đây là thử thách lớn khi đối thủ sở hữu kinh nghiệm, kỹ thuật đồng đều và bản lĩnh của đội bóng hàng đầu khu vực và châu lục.

Việt Nam cần duy trì sự ổn định, hạn chế sai sót và phát huy sức mạnh của các trụ cột như Thanh Thúy, Bích Thủy, Khánh Đang để hướng tới ngôi hậu chặng 1 SEA V.Cup 2026.

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02/08/2026 | 17:50

17h50

Ở trận đấu vừa kết thúc, Indonesia ngược dòng đánh bại Philippines 3-1 để giành hạng Ba chặng 1 SEA V.Cup 2026.

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02/08/2026 | 17:45

17h45

Danh sách các thành viên ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự SEA V.Cup 2026

Số áo VĐV CLB Năm sinh Vị trí
3 - Đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy

Gunma Green Wings

1997

 Chủ công

VTV BĐLA
21 Nguyễn Huỳnh Phương Thùy Thông tin-Đông Bắc 2004
16 Vi Thị Như Quỳnh Hà Nội Tasco Auto 2002
7 Nguyễn Thị Uyên LPB Ninh Bình 1999
5 Bùi Thị Ánh Thảo Hà Nội Tasco Auto 2009
1 Nguyễn Thị Trà My VTV BĐLA 2004 Đối chuyền
26 Trần Thị Bích Thủy HCĐG Lào Cai 2000 Phụ công
10 Lê Như Anh VTV BĐLA 2005
15 Lưu Thị Huệ LPB Ninh Bình 1999
8 Lê Thanh Thúy Hà Nội Tasco Auto 1995
14 Võ Thị Kim Thoa VTV BĐLA 1998 Chuyền hai
9 Vi Thị Yến Nhi Hà Nội Tasco Auto 2002
12 Nguyễn Khánh Đang VTV BĐLA 2000 Libero
22 Cà Thị Tư Bắc Ninh 2004
Họ và tên Quốc tịch Chức vụ
Nguyễn Tuấn Kiệt Việt Nam Huấn luyện viên trưởng
Nguyễn Thị Ngọc Hoa Việt Nam Trợ lý huấn luyện viên
Nguyễn Ngọc Dung Việt Nam Trợ lý huấn luyện viên
Nguyễn Đức Tuấn Việt Nam Bác sĩ
Karl Lim Úc Huấn luyện viên thể lực
Đào Xuân Chung Việt Nam Trưởng đoàn
Vũ Thị Hoa Việt Nam Trợ lý huấn luyện viên
Võ Hồng Đăng Việt Nam

Chuyên gia thống kê
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