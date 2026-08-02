Sau chiến thắng 3-1 trước Philippines trong trận đấu mở màn, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục phải trải qua 1 trận đấu kéo dài 4 set ở lượt trận thứ 2 chặng 1 SEA V Cup 2026, với đối thủ Indonesia.

Ở trận đấu này, việc nhập cuộc chậm của đội chủ nhà đã phải trả giá ngay ở set 1. Tuy nhiên, sau khi thua Indonesia 20/25 ở set đầu, các cô gái Việt Nam sửa chữa sai lầm bằng 3 set thắng liên tiếp (25/15, 25/19, 25/20), khép lại trận trận đấu với chiến thắng chung cuộc 3-1.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lội ngược dòng thắng Indonesia. Ảnh: Vietcontent

Nếu như ở trận ra quân tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải nhờ tới sự xuất sắc của Trần Thị Thanh Thuý, thì trận thắng Indonesia là "show diễn" của Vi Thị Như Quỳnh và Bích Thuỷ. Như Quỳnh chơi công thủ toàn diện, trong khi Bích Thuỷ có những pha chắn bóng rất đẳng cấp.

Với hai chiến thắng, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào lượt đấu cuối cùng gặp Thái Lan. Đội giành chiến thắng sẽ nâng cao cúp vô địch chặng 1 SEA V Cup 2026.

Năm ngoái, khi thi đấu trên sân nhà (Ninh Bình), tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành chiến thắng lịch sử trước Thái Lan (3-2), lần đầu vô địch giải Đông Nam Á. Tuy nhiên, giải năm nay đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không còn Bích Tuyền, vì thế phải trông chờ nhiều vào phong độ của Trần Thị Thanh Thuý, Như Quỳnh, Bích Thuỷ, Khánh Đang...

Các cô gái Việt Nam quyết đánh bại Thái Lan trong trận chung kết. Ảnh: Vietcontent

Bên kia chiến tuyến, Thái Lan vắng nhiều trụ cột nên không thắng dễ trước Indonesia và Philippines ở hai trận vừa qua. Thậm chí ở lượt thứ 2, đội bóng xứ chùa Vàng phải thi đấu 5 set và thắng 3-2 vất vả trước Philippines.

Với lợi thế sân nhà, có phong độ tốt với màn toả sáng của nhiều cá nhân, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nếu chơi đúng sức hoàn toàn có thể một lần nữa đánh bại "chị đại" Thái Lan ở sân chơi khu vực.

Trận tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vs Thái Lan diễn ra vào lúc 19h ngày 2/8 tại Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội). Trước đó vào lúc 16h là cuộc đọ sức giữa Indonesia và Philippines.