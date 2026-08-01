Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có màn ngược dòng ấn tượng trước Indonesia tại SEA V.Cup 2026 khi giành chiến thắng chung cuộc 3-1. Khởi đầu khó khăn khi thua set 1 với tỷ số 20-25, các cô gái áo đỏ nhanh chóng lấy lại thế trận.

Trong set đấu đầu tiên, Indonesia thi đấu hiệu quả, liên tục tạo sức ép bằng những pha tấn công thông minh và giành chiến thắng xứng đáng. Tuy nhiên, Việt Nam trở lại mạnh mẽ ở set 2 khi cải thiện bước một, phát huy sức mạnh hàng chắn và thắng 25-15 để cân bằng tỷ số.

ĐT Việt Nam (áo xanh) ngược dòng đánh bại Idonesia - Ảnh: Vietcontent

Bước sang set 3, sự ổn định trong tấn công cùng khả năng chắn bóng hiệu quả giúp Việt Nam tiếp tục áp đảo, giành chiến thắng 25-19 và vươn lên dẫn trước 2-1.

Set 4 diễn ra giằng co khi Indonesia nỗ lực bám đuổi, nhưng bản lĩnh và sự ổn định giúp Việt Nam kiểm soát tốt những thời điểm quan trọng. Đội chủ nhà khép lại set đấu với chiến thắng 25-20, hoàn tất màn lội ngược dòng 3-1.

Chiến thắng trước Indonesia giúp thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thêm tự tin và quyết tâm trước trận đấu quyết định ngôi vô địch chặng 1 SEA V.Cup 2026 với Thái Lan, vào lúc 19h ngày mai (2/8).