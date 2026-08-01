Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có màn ngược dòng ấn tượng trước Indonesia tại SEA V.Cup 2026 khi giành chiến thắng chung cuộc 3-1. Khởi đầu khó khăn khi thua set 1 với tỷ số 20-25, các cô gái áo đỏ nhanh chóng lấy lại thế trận.
Trong set đấu đầu tiên, Indonesia thi đấu hiệu quả, liên tục tạo sức ép bằng những pha tấn công thông minh và giành chiến thắng xứng đáng. Tuy nhiên, Việt Nam trở lại mạnh mẽ ở set 2 khi cải thiện bước một, phát huy sức mạnh hàng chắn và thắng 25-15 để cân bằng tỷ số.
Bước sang set 3, sự ổn định trong tấn công cùng khả năng chắn bóng hiệu quả giúp Việt Nam tiếp tục áp đảo, giành chiến thắng 25-19 và vươn lên dẫn trước 2-1.
Set 4 diễn ra giằng co khi Indonesia nỗ lực bám đuổi, nhưng bản lĩnh và sự ổn định giúp Việt Nam kiểm soát tốt những thời điểm quan trọng. Đội chủ nhà khép lại set đấu với chiến thắng 25-20, hoàn tất màn lội ngược dòng 3-1.
Chiến thắng trước Indonesia giúp thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thêm tự tin và quyết tâm trước trận đấu quyết định ngôi vô địch chặng 1 SEA V.Cup 2026 với Thái Lan, vào lúc 19h ngày mai (2/8).
|SET 1
|SET 2
|SET 3
|SET 4
|SET 5
|Việt Nam
|20
|25
|25
|25
|Indonesia
|25
|15
|19
|20
Match-point: 25-20
Trà My phát bóng căng không qua lưới, tuy nhiên Bích Thủy lập tức đem về điểm match-point với pha đánh bóng nhanh ở vị trí số 2. ĐT Việt Nam hẹn quyết đấu Thái Lan vào lúc 19h ngày mai (2/8) để tranh ngôi vô địch chặng 1 SEA V.Cup 2026.
22-19
Indonesia nhen nhóm hi vọng khi thu hẹp khoảng cách xuống còn 3 điểm.
21-16
Như Anh bỏ nhỏ tinh tế khiến toàn bộ đội hình Indonesia bất ngờ, cách biệt lên tới 5 điểm cho ĐT Việt Nam.
18-15
Indonesia thu hẹp khoảng cách xuống còn 3 điểm, sau khi lên liền 2 điểm.
14-10
ĐT Việt Nam giành điểm số khá khó khăn, khi đối thủ chới với và đánh bóng không qua lưới.
12-8
ĐT Việt Nam chắn đôi thành công, tạo khoảng cách 4 điểm nhiều hơn Indonesia, tiếp tục buộc đối thủ phải bám đuổi.
SET 4: 4-3
Trà My phát bóng giẫm vạch đáng tiếc, ngay sau đó Bích Thủy đòi lại 1 điểm cho đội chủ nhà.
25-19
Ánh Thảo chắn bóng tốt giúp ĐT Việt Nam có tới 5 set-point trước khi Bích Thủy và Trà My block thành công đối thủ để khép lại set 3, với điểm số 25-19.
20-14
Ánh Thảo đập bóng rất mạnh sau vạch 3m đưa bóng bạt chắn, điểm số thứ 20 cho ĐT Việt Nam.
18-12
Các cô gái Indonesia kiên trì bám đuổi ĐT Việt Nam nhưng khoảng cách là an toàn dành cho đội chủ nhà.
16-8
Như Anh lại tỏa sáng với pha ghi điểm chính xác ở vị trí số 2 sở trường. Khoảng cách là 8 điểm dành cho ĐT Việt Nam.
10-5
Bích Thủy di chuyển thông minh, cô nhận đường chuyền của Kim Thoa rồi đập bóng nhanh khiến đối thủ không thể chống đỡ.
SET 3: 5-3
Đội trưởng Thanh Thúy đập bóng chạm chắn Indonesia rồi rơi xuống sàn, điểm số 5-3 cho ĐT Việt Nam.
25-15
Như Anh đập bóng uy lực ở vị trí số 2 vào giữa sân khiến các VĐV Indonesia không thể hóa giải. Tỷ số trận đấu được quân bình 1-1.
20-14
Bích Thủy di chuyển nhanh ra vị trí số 2 rồi đập bóng dọc đây chính xác, ĐT Việt Nam lên điểm số thứ 20.
17-12
Trà My đập bóng cắm sàn từ vị trí số 2, ĐT Việt Nam duy trì khoảng cách 5 điểm.
14-9
Vi Thị Như Quỳnh có pha tấn công chính xác sau vạch 3m, tạo cách biệt lên tới 5 điểm so với Indonesia. Đội bóng xứ vạn đảo lập tức xin hội ý chiến thuật.
8-4
Pha bóng hết sức giằng co và được kết thúc bằng pha đánh bóng chạm tay hàng chắn ĐT Việt Nam ra ngoài sân.
SET 2: 4-1
Thanh Thúy dù không có được tư thế tốt nhưng cô vẫn bật nhảy đập bóng chính xác sau vạch 3m, trước khi ĐT Việt Nam có liên tiếp hai điểm block.
20-25
Cuối cùng Indonesia cũng kết thúc set 1 với điểm số 25-20, sau 25 phút tranh tài.
18-23
Thanh Thúy và các đồng đội vẫn kiên trì bám đuổi các cô gái Indonesia dù cách biệt là khá lớn.
12-16
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt phải xin hội ý chiến thuật lần thứ hai trong set 1 sau khi Indonesia tạo ra cách biệt 4 điểm.
11-14
Như Anh chớp cơ hội tấn công trên lưới đem về điểm số thứ 11 cho ĐT Việt Nam.
8-8
Thanh Thúy đập bóng tốt, trước khi hàng chắn của ĐT Việt Nam san bằng điểm số 8-8.
4-4
Nguyễn Thị Uyên đánh bóng ra ngoài, Indonesia san bằng điểm số 4-4. ĐT Việt Nam lập tức challenge về tình huống chạm tay của hàng chắn Indonesia nhưng không thành công.
SET 1
ĐT Việt Nam phát bóng trước với tình huống thực hiện của Kim Thoa và chủ nhà sớm có điểm số đầu tiên.
19h15
Tổ trọng tài cho hai đội làm thủ tục trước trận đấu.
18h50
Các VĐV hai đội tuyển Việt Nam và Indonesia bước ra sân khởi động trước trận đấu.
18h45
Ở trận đấu vừa kết thúc, Thái Lan trải qua trận đấu đầy khó khăn trước Philippines tại SEA V.Cup 2026. Dù giành chiến thắng chung cuộc 3-2, đội bóng xứ chùa vàng phải rất vất vả trước sự kiên cường của đối thủ.
18h15
Trận đấu giữa Thái Lan và Philippines phải bước vào set thứ 5 quyết định.
18h00
Chặng 1 SEA V.Cup nữ 2026 tiếp tục diễn ra hôm nay (1/8) tại Nhà thi đấu Đông Anh, Hà Nội với những trận đấu đáng chú ý. Tâm điểm là cuộc đối đầu giữa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Indonesia lúc 19h00.
Sau chiến thắng trước Philippines ở trận ra quân, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đang hướng tới mục tiêu giành thêm một kết quả thuận lợi trước Indonesia. Một chiến thắng không chỉ giúp tuyển Việt Nam duy trì vị trí trong cuộc đua vô địch mà còn tạo đà tâm lý quan trọng trước màn chạm trán Thái Lan, đối thủ được xem là thử thách lớn nhất tại giải.
Ở trận đấu sớm lúc 16h00, Philippines sẽ đối đầu Thái Lan. Với lực lượng đồng đều, giàu kinh nghiệm cùng vị thế đội bóng hàng đầu khu vực, Thái Lan tiếp tục được đánh giá là ứng viên sáng giá cho chức vô địch SEA V.Cup 2026.
Các trận đấu tại Nhà thi đấu Đông Anh hứa hẹn mang đến những màn so tài hấp dẫn, khi các đội đều đặt mục tiêu giành thành tích tốt nhất trong chặng 1 diễn ra trên đất Việt Nam.