Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam vs Indonesia, 19h hôm nay 1/8 Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam vs Indonesia, thuộc lượt trận thứ hai chặng 1 SEA V.Cup 2026, diễn ra tại Nhà thi đấu Đông Anh, Hà Nội, lúc 19h00 hôm nay (1/8).

Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan tiếp tục hành trình tại SEA V.Cup nữ 2026 bằng chiến thắng kịch tính trước Philippines. Dù được đánh giá cao hơn, các cô gái xứ chùa vàng đã gặp nhiều khó khăn trước lối chơi đầy quyết tâm và sức mạnh của đối thủ.

Bước vào trận đấu, Thái Lan nhanh chóng thể hiện đẳng cấp khi kiểm soát tốt thế trận trong set đầu tiên. Khả năng tấn công đa dạng cùng kinh nghiệm thi đấu giúp đội bóng này giành chiến thắng 25-17, tạo lợi thế dẫn trước.

Các cô gái Philippines gây ra nhiều khó khăn cho Thái Lan - Ảnh: Vietcontent

Tuy nhiên, Philippines không dễ dàng buông xuôi. Đội bóng này thi đấu đầy tự tin trong hai set tiếp theo, tận dụng tốt những sai sót của Thái Lan để giành chiến thắng 25-19 ở set 2 và 25-20 ở set 3, qua đó bất ngờ vươn lên dẫn ngược 2-1.

Bị đẩy vào thế khó, Thái Lan thể hiện bản lĩnh của đội bóng hàng đầu khu vực. Các cô gái xứ chùa vàng nhanh chóng điều chỉnh lối chơi, cải thiện khả năng phòng thủ và giành chiến thắng 25-18 trong set 4, đưa trận đấu vào set quyết định.

Ở set 5, kinh nghiệm và sự ổn định giúp Thái Lan vượt qua áp lực. Hai đội giằng co từng điểm số, nhưng Thái Lan là đội tận dụng tốt hơn những thời khắc quan trọng để thắng 15-10, khép lại trận đấu với chiến thắng chung cuộc 3-2.

Thái Lan chờ quyết đấu ĐT Việt Nam - Ảnh: Vietcontent

Chiến thắng trước Philippines giúp. Thái Lan tiếp tục duy trì vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch chặng 1 SEA V.Cup 2026. Ở trận đấu cuối cùng vào ngày mai (2/8), đội bóng xứ Chùa vàng sẽ chạm trán tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, được xem quyết định cho ngôi vô địch.