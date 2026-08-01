Đúng như dự đoán, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại Philippines trong ngày mở màn chặng 1 SEA V Cup 2026. Đây là trận đấu mà HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vừa sử dụng đội hình mạnh nhất trong 2 set đầu, sau đó có những thử nghiệm nhằm tạo cơ hội cho VĐV trẻ, giúp các trụ cột giữ sức cho những thử thách tiếp theo tại giải.

Philippines thi đấu rất cố gắng trong set 1, tạo ra nhiều khó khăn với đội chủ nhà. Những gì tốt nhất mà Philippines làm được là thắng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở set 3, khi HLV Nguyễn Tuấn Kiệt quyết định rút các gương mặt chủ chốt ra nghỉ.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có sự khởi đầu thuận lợi. Ảnh: Vietcontent

Dù thắng 3-1 nhưng đây là trận đấu mà tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chơi không thực sự tốt, đặc biệt là khâu bước 1 và chuyền 2. Tuy nhiên đội chủ nhà lại có một Trần Thị Thanh Thúy rất xuất sắc, ghi những điểm số quan trọng, bên cạnh khả năng phòng ngự ngày một tốt.

Những vấn đề gặp phải ở trận ra quân của các cô gái Việt Nam cần được khắc phục, khi đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt là Indonesia được đánh giá khó chơi hơn.

Các cô gái Việt Nam hướng tới chiến thắng thứ 2 tại giải. Ảnh: Vietcontent

Ở trận ra quân, dù thua Thái Lan 1-3 nhưng Indonesia có nhiều thời điểm khiến đội bóng xứ chùa Vàng phải toát mồ hôi. Indonesia là đối thủ không xa lạ với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, và màn đọ sức giữa hai đội hứa hẹn hấp dẫn khi có tính chất bản lề tranh vé dự "chung kết".

Trận tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vs Indonesia diễn ra vào lúc 19h ngày 1/8 tại Nhà thi đấu Đông Anh, Hà Nội.