Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam vs Philippines: SEA V.Cup 2026 Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam vs Philippines, thuộc lượt trận khai màn chặng 1 SEA V.Cup 2026, diễn ra tại Nhà thi đấu Đông Anh, Hà Nội, lúc 19h00 hôm nay (31/7).

Trận mở màn chặng 1 SEA V.Cup nữ 2026 giữa Indonesia và Thái Lan đã diễn ra hấp dẫn với những màn rượt đuổi điểm số nghẹt thở. Dù được đánh giá cao hơn, Thái Lan không có trận đấu dễ dàng trước một Indonesia thi đấu đầy quyết tâm.

Danh sách ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan tham dự chặng 1 SEA V.Cup nữ 2026 - Ảnh: Vietcontent

Ở set 1, Indonesia nhập cuộc mạnh mẽ, liên tục gây sức ép bằng khả năng phòng ngự bền bỉ và những pha tấn công giàu sức mạnh. Trong khi đó, Thái Lan chưa thực sự tìm được sự ổn định, đặc biệt ở bước một và khả năng phối hợp. Tuy nhiên, kinh nghiệm cùng bản lĩnh giúp đội bóng xứ chùa vàng vượt qua thời điểm khó khăn để giành chiến thắng 25-21.

Set 2 chứng kiến màn đấu trí căng thẳng khi hai đội liên tục giằng co. Thái Lan từng dẫn 24-21 và đứng trước ba cơ hội kết thúc set đấu, nhưng Indonesia kiên cường cứu thành công các set point để kéo trận đấu vào loạt điểm số phụ. Sau màn rượt đuổi kéo dài, đội bóng xứ Vạn đảo giành chiến thắng 34-32, cân bằng tỷ số 1-1.

Thái Lan và Indonesia cống hiến cho người hâm mộ set 2 quá hấp dẫn và kịch tính - Ảnh: Vietcontent

Bước sang set 3, Thái Lan nhanh chóng lấy lại thế trận. Khả năng tổ chức tấn công hiệu quả cùng sự chắc chắn ở hàng chắn giúp đội bóng này tạo ra khoảng cách an toàn. Indonesia dù nỗ lực bám đuổi nhưng không thể ngăn cản đối thủ, chấp nhận thất bại 21-25.

Set 4 tiếp tục diễn ra hấp dẫn khi Indonesia chiến đấu đến những điểm số cuối cùng. Tuy nhiên, Thái Lan cho thấy sự ổn định và bản lĩnh của đội bóng hàng đầu khu vực. Với khả năng dứt điểm chính xác ở thời điểm quyết định, Thái Lan giành chiến thắng 25-19, khép lại trận đấu với tỷ số chung cuộc 3-1.

Niềm vui của các cô gái Thái Lan với chiến thắng trong trận ra quân - Ảnh: Vietcontent

Chiến thắng trước Indonesia giúp Thái Lan có màn khởi đầu thuận lợi tại SEA V.Cup nữ 2026, nhưng màn trình diễn của Indonesia cũng cho thấy họ hoàn toàn đủ sức cạnh tranh với các đội bóng mạnh trong khu vực.

Ở lượt trận thứ hai diễn ra vào ngày mai (1/8), Thái Lan gặp Philippines, trong khi Indonesia sẽ phải đối đầu chủ nhà, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, lúc 19h.