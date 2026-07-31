Set đầu tiên diễn ra vô cùng căng thẳng khi Việt Nam và Philippines liên tục giằng co từng điểm số. Dù gặp nhiều khó khăn, các cô gái Việt Nam vẫn thể hiện bản lĩnh để giành chiến thắng 29-27, tạo lợi thế về tinh thần.

Sang set 2, đội chủ nhà thi đấu ổn định hơn, phát huy hiệu quả sức mạnh tấn công với những pha đập bóng uy lực của Trần Thị Thanh Thúy cùng sự năng nổ của Vi Thị Như Quỳnh để thắng 25-17.

Philippines nỗ lực trở lại ở set 3 và tận dụng tốt những thời điểm Việt Nam mắc sai sót để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 sau chiến thắng 25-20. Tuy nhiên, ở set đấu quyết định, tuyển Việt Nam nhanh chóng lấy lại sự chủ động, kiểm soát tốt thế trận và giành chiến thắng 25-19.

Chiến thắng 3-1 trước Philippines giúp thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có khởi đầu thuận lợi tại SEA V.Cup 2026. Đây là bước chạy đà quan trọng trước hai trận đấu khó khăn với Indonesia và Thái Lan trong hành trình chinh phục ngôi vô địch chặng 1.