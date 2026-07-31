|SET 1
|SET 2
|SET 3
|SET 4
|SET 5
|Việt Nam
|29
|25
|20
|25
|Philippines
|27
|17
|25
|19
25-19
Bích Thủy là người ghi điểm match-point, khép lại trận ra quân của ĐT Việt Nam với chiến thắng chung cuộc 𝟮𝟵-27, 𝟮𝟱-17, 20-𝟮𝟱 và 𝟮𝟱 -19.
21-14
Các cô gái Philippines nỗ lực bám đuổi ĐT Việt Nam nhưng cách biệt còn quá lớn.
17-11
Bích Thủy đập bóng chính xác ở vị trí số 3, khoảng cách ngày càng được ĐT Việt Nam gia tăng.
15-10
Đội trưởng Thanh Thúy đập bóng bạt chắn, điểm số thứ 15 cho ĐT Việt Nam.
8-6
Sau khi time-out của ĐT Việt Nam, Như Anh block thành công, đem về điểm số thứ 8 cho đội nhà.
7-6
Thanh Thúy đang chơi bùng nổ trong set 4, cô liên tiếp đem về điểm số cho đội bóng áo đỏ.
SET 4: 3-1
Kim Thoa chuyền bóng thuận lợi về vị trí số 4 để đội trưởng Thanh Thúy tung ra cú smash uy lực cắm sàn, không thể hóa giải.
20-25
Set 3 khép lại với điểm số 25-20 dành cho các cô gái Philippines.
20-23
ĐT Việt Nam vẫn kiên trì bám đuổi, thu hẹp khoảng cách để thắp lên hi vọng lật ngược thế cờ trong set 3.
16-22
ĐT Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn trong set 3, hàng chắn áo đỏ không thể hóa giải cú đập bóng của Belen.
14-16
Ánh Thảo đập bóng ở vị trí số 4 khiến đối thủ không thể hóa giải, ngay sau đó cô phát bóng đem về điểm ace.
8-10
Như Quỳnh đập bóng bạt chắn ở vị trí số 2, giúp ĐT Việt Nam thu hẹp khoảng cách xuống còn 2 điểm.
SET 3: 3-4
Quãng thời gian đầu set 3 diễn ra giằng co, khi hai đội giành giật từng điểm số.
25-17
Như Quỳnh phát bóng ghi điểm ace giúp ĐT Việt Nam có tới 8 set-point. Philippines cứu được 1 set-point nhưng Như Anh block thành công để khép lại set 2 với điểm số 25-17.
21-16
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt xin hội ý chiến thuật sau khi Philipines có chuỗi lên 3 điểm liền để thu hẹp khoảng cách.
20-13
Như Quỳnh có pha ghi điểm may mắn, khoảng cách được ĐT Việt Nam tạo ra lên tới con số 7.
15-10
Pha bóng hết sức giằng co, hấp dẫn và được kết thúc bằng cú đánh bóng dọc biên đi ra ngoài sân của tay đập bên phía Philippines.
10-5
Xuất phát từ pha cứu bóng tốt của Thanh Thúy, cơ hội để với ĐT Việt Nam và Bích Thủy không bỏ lỡ cơ hội với cú mash uy lực cắm sân đem về điểm số thứ 9, trong khi Như Quỳnh tấn công chính xác ở vị trí số 4.
5-2
Như Quỳnh có vẻ giật mình trước cú tấn công đưa bóng về phía cuối sân. Sau đó Lâm Oanh chuyền bóng vừa tầm cho Như Anh đem về điểm số thứ 5 cho đội nhà.
SET 2: 1-1
Như Anh đập bóng xuyên chắn ở vị trí số 2, giúp ĐT Việt Nam san bằng điểm số 1-1.
29-27
Đội trưởng Thanh Thúy có pha chắn bóng đơn chính xác, đưa bóng qua lưới, chạm vào người VĐV Philippines rồi đi ra ngoài sân. ĐT Việt Nam có set-point để khép lại set 1 đầy khó khăn.
26-25
Ánh Thảo đập bóng chạm tay chắn Philippines rơi xuống sân giúp Việt Nam có set-point.
20-19
Philippines vẫn đang cho thấy họ là đối thủ đáng gờm khi giành giật từng điểm số với đội tuyển Việt Nam. Thanh Thúy vừa đem về điểm số thứ 20 với cú đập bóng uy lực ở vị trí số 4.
12-13
Lê Thanh Thúy tấn công nhanh trên lưới đưa bóng chạm tay VĐV Philippines đi ra ngoài sân, điểm số thứ 12 cho ĐT Việt Nam.
5-5
Tình huống đánh bóng chéo sân ra ngoài giúp ĐT Việt Nam san bằng điểm số 5-5.
1-5
Phương Thùy đập bóng ở vị trí số 4 nhưng không vượt qua hàng chắn của Philippines. ĐT Việt Nam đang có sụ khởi đầu chật vật.
19h - SET 1
Trận đấu bắt đầu, Philippines là đội phát bóng trước và pha bóng cực kỳ giằng co được Trà My kết thúc bằng pha tấn công ở vị trí số 2. Philippines challenge và họ đã thành công khi xác định bóng chạm lưới ra ngoài sân.
Thanh Thúy đánh bóng rúc lưới và chính 4T là người đem về điểm số đầu tiên cho ĐT Việt Nam sau đó.
18h56
Hai đội tuyển Việt Nam vs Philippines làm thủ tục trước trận đấu.
18h30
Các VĐV bóng chuyền hai đội tuyển nữ Việt Nam và Philippines đã ra sân khởi động trước trận đấu.
18h20
Ở trận đấu đầu tiên của chặng 1 SEA V.Cup 2026, Thái Lan giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Indonesia. Tỷ số điểm các set lần lượt là 25-21, 32-34, 25-21 và 25-19.
18h00
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào SEA V.Cup 2026 với lực lượng gần như mạnh nhất, gồm nhiều trụ cột giàu kinh nghiệm như Trần Thị Thanh Thúy, Bích Thủy, Khánh Đang, Lê Thanh Thúy, Như Quỳnh và Yến Nhi.
Sau thành tích hạng ba tại AVC Cup 2026, SEA V.Cup được xem là cơ hội để thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lấy lại sự tự tin và hướng tới mục tiêu cao hơn. Với lợi thế sân nhà tại chặng 1, tuyển Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng trong trận mở màn để tạo đà thuận lợi cho hành trình cạnh tranh ngôi vô địch.
Đối thủ Philippines sở hữu nhiều cầu thủ có thể hình tốt, lối chơi giàu sức mạnh và luôn tiềm ẩn khả năng gây khó khăn. Tuy nhiên, với sự ổn định, kinh nghiệm thi đấu quốc tế cùng dàn vận động viên chất lượng, Việt Nam vẫn được đánh giá nhỉnh hơn.
Một chiến thắng trước Philippines sẽ giúp đội chủ nhà có khởi đầu thuận lợi, đồng thời tạo tâm lý hưng phấn trước hai cuộc đối đầu quan trọng với Indonesia và Thái Lan - những đối thủ trực tiếp trong cuộc đua vô địch SEA V.Cup 2026.