Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhận thất bại đáng tiếc trước Indonesia trong trận mở màn chặng 2 SEA V.Cup 2026. Dù khởi đầu thuận lợi, đội bóng áo đỏ không thể duy trì lợi thế và để đối thủ thắng ngược 3-2.
Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin khi giành chiến thắng 25-20 ở set đầu tiên. Trong ngày Trần Thị Thanh Thúy chưa ra sân, Ánh Thảo và Quỳnh Hương thi đấu nổi bật, giúp đội nhà kiểm soát tốt thế trận.
Sang set 2, các học trò HLV Nguyễn Ngọc Hoa tiếp tục chơi hiệu quả, đặc biệt ở khả năng chắn bóng và tổ chức tấn công, qua đó thắng 25-18 để dẫn trước 2-0.
Tuy nhiên, Indonesia vùng lên mạnh mẽ trong phần còn lại. Đội bóng xứ vạn đảo cải thiện khả năng phòng ngự, khai thác tốt các pha tấn công biên và thắng liên tiếp set 3 (25-22), set 4 (25-20) để đưa trận đấu vào set quyết định dù ĐT Việt Nam tung đội trưởng Thanh Thúy vào sân.
Ở set 5, các học trò của HLV Ngọc Hoa vẫn gặp khó trước sự ổn định của Indonesia. Đối thủ duy trì sự chính xác trong những điểm số cuối cùng để thắng 15-9, hoàn tất màn ngược dòng 3-2.
Thất bại này khiến tuyển nữ Việt Nam gặp bất lợi trong cuộc đua tại chặng 2 SEA V.Cup 2026, đồng thời cho thấy đội bóng cần nhanh chóng cải thiện sự ổn định trước những trận đấu khó khăn tiếp theo.
Kết quả bóng chuyền nữ Việt Nam vs Indonesia
|SET 1
|SET 2
|SET 3
|SET 4
|SET 5
|Việt Nam
|25
|25
|22
|22
|9
|Indonesia
|20
|18
|25
|25
|15
9-15
Indonesia có match-point sau tình huống chắn bóng ra ngoài sân của ĐT Việt Nam.
7-12
Phải rất vất vả ĐT Việt Nam mới cắt được chuỗi lên điểm của Indonesia.
6-10
Khó khăn càng tăng thêm cho ĐT Việt Nam khi Ánh Thảo đánh bóng dọc dây ra ngoài. Khoảng cách đã là 4 điểm giữa hai đội.
6-7
Indonesia xin hội ý sau khi ĐT Việt rút ngắn khoảng cách xuống còn 1 điểm.
4-6
Pha bóng giằng co hấp dẫn khi đôi bên thể hiện khả năng phòng ngự cực tốt. Tiếc cho ĐT Việt Nam khi Thanh Thúy đánh bóng bị block.
3-3
Indonesia ghi liền 3 điểm để vượt lên, Thanh Thúy lập tức đáp trả với pha đánh bóng chéo sân chính xác.
SET 5: 2-0
Sau khi đồng đội block thành công, Thanh Thúy bỏ nhỏ tinh tế ở vị trí số 2.
22-25
Vào những thời điểm quyết định, bước một không tốt của ĐT Việt Nam để đối thủ vượt lên rồi kết thúc set đấu.
19-20
Điểm số thứ 19 cho ĐT Việt Nam khi trọng tài bắt lỗi chân giẫm vạch khi bật nhảy đánh bóng ở hàng sau.
13-16
Thanh Thúy liên tiếp ghi điểm, rút ngắn khoảng cách xuống còn 3 điểm.
10-16
Khoảng cách điểm mà Indonesia tạo ra đã lên tới 7 điểm. Ngay sau khi hội ý, ĐT Việt Nam cắt chuỗi lên điểm của đối thủ với pha block của Đoàn Thị Xuân.
7-11
Thanh Thúy đánh bóng liên tiếp ở vị trí số 4, cắt chuỗi lên điểm của Indonesia.
5-10
ĐT Việt Nam xin hội ý chiến thuật sau khi Indonesia lên điểm số thứ 10.
4-7
Ánh Thảo đánh bóng sau vạch 3m, đem về điểm số thứ 4 cho ĐT Việt Nam. Ngay sau đó HLV Ngọc Hoa tung chủ công Trần Thị Thanh Thúy vào thay cho chính Ánh Thảo.
2-5
Sau pha bóng giằng co, Quỳnh Hương đập bóng uy lực sau vạch 3m. Tuy nhiên, trọng tài bắt lỗi hàng trên của Indonesia.
SET 4: 0-3
Các cô gái Việt Nam khởi đầu set 4 không tốt, Indonesia lên liền 3 điểm.
22-25
Indonesia ghi điểm may mắn khi phát bóng leo lưới, trước khi block thành công để khép lại set 3 với điểm số 25-22. Trận đấu phải bước vào set thứ 4.
19-21
HLV Ngọc Hoa xin hội ý ngay sau khi Indonesia có liên tiếp 2 điểm để vượt lên.
19-19
Quỳnh Hương tấn công ở vị trí số 4 khiến VĐV Indonesia mắc lỗi chạm lưới khi bật nhảy chắn bóng. Điểm số là 19-19, ngay lập tức đội bóng xứ vạn đảo xin hội ý.
16-18
Quỳnh Hương đập bóng chạm tay chắn Indonesia ra ngoài, cách biệt còn 2 điểm cho ĐT Việt Nam.
11-9
Lưu Thị Huệ có hai pha chắn bóng ghi điểm liên tiếp, ĐT Việt Nam vượt lên dẫn với cách biệt 2 điểm.
9-9
Bích Thủy đánh bóng chéo sân chính xác, san bằng điểm số 9-9.
7-6
Sau pha bóng giằng co, Ánh Thảo chớp cơ hội ghi điểm trên lưới để san bằng 6-6. Sau đó vẫn là Ánh Thảo ghi điểm thứ 3 liên tiếp bằng pha đánh bóng cắm sàn.
SET 3: 4-5
Bích Thủy đánh bóng ra ngoài trước khi libro Khánh Đang mắc lỗi bước một, Indonesia vượt lên dẫn 5-4 trong set 3.
25-18
Quỳnh Hương chắn bóng thành công từ pha tấn công của đối thủ ở vị trí số 3, đem về set-point để khép lại set 2 với điểm số 25-18.
21-15
Bích Thủy đánh nhanh ở vị trí số 3, điểm số thứ 20 cho ĐT Việt Nam, trước khi Indonesia đánh bóng không qua lưới.
16-10
Quỳnh Hương thi đấu nổi bật, cô đang là người ghi điểm nhiều nhất trên sân. Vị trí số 4 là nơi mà chủ công ĐT Việt Nam liên tục tỏa sáng.
13-8
Phải rất vất vả Indonesia mới ngắt được mạch lên điểm của ĐT Việt Nam. Ngay lập tức Quỳnh Hương đem về điểm thứ 12 và 13.
SET 2: 5-6
Bích Thủy đánh nhanh ở vị trí số 4, trước khi phụ công này ghi điểm số thứ 5 cho ĐT Việt Nam trong set 2.
25-20
ĐT Việt Nam đánh bóng ra ngoài sân, tuy nhiên sau khi challenge xác định bóng đã chạm tay chắn Indonesia trước. Set 1 khép lại với điểm số 25-20 cho ĐT Việt Nam.
24-20
Ngay khi ĐT Việt Nam có 2 điểm, Indonesia cũng ghi liền 3 điểm. Ngay lập tức HLV Ngọc Hoa rút Ánh Thảo ra để tung Lưu Thị Yến vào sân và có điểm số thứ 24.
21-17
Sau khi hội ý, Indonesia có mạch lên liền 4 điểm.
20-13
VĐV Indonesia đánh bóng không qua lưới, ĐT Việt Nam có được điểm số thứ 20. Đội bóng xứ vạn đảo lập tức xin hội ý chiến thuật.
16-11
Phụ công Bích Thủy tấn công chính xác, giúp ĐT Việt Nam tạo ra cách biệt lên tới 5 điểm.
12-8
Lưu Thị Huệ có hai tình huống đánh bóng ở vị trí số 2 mới cắt được mạch lên điểm của Indonesia.
11-8
ĐT Việt Nam xin hội ý 30 giây sau khi Quỳnh Hương đập bóng bị block ở vị trí số 4, cách biệt bây giờ chỉ còn 3 điểm.
8-4
Bích Thủy di chuyển ra vị trí số 2 rồi đánh bóng chính xác vào giữa sân Indonesia.
5-1
ĐT Việt Nam khởi đầu hứng khởi khi có chuỗi lên 5 điểm liền, Indonesia lập tức xin hội ý chiến thuật.
13h - SET 1
Trận đấu được bắt đầu, tuyển Việt Nam phát bóng trước và điểm số đầu tiên thuộc về Indonesia sau tình huống giằng co hấp dẫn.
12h57
Tổ trọng tài người Philippines cho hai đội làm thủ tục trước trận đấu.
12h35
Ở chặng 1, ĐT Việt Nam ngược dòng đánh bại các cô gái Indonesia với tỷ số 3-1 (20-25, 25-15, 25-19 và 25-20).
12h20
Vận động viên hai đội tuyển đã ra sân khởi động trước trận đấu.
12h00
Sau khi không thể giành chức vô địch chặng 1 trên sân nhà, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào chặng 2 SEA V.Cup 2026 tại Thái Lan với nhiều sự thay đổi đáng chú ý, từ ban huấn luyện đến lực lượng thi đấu.
Điểm nhấn lớn nhất là sự xuất hiện của HLV Nguyễn Ngọc Hoa trên cương vị HLV trưởng, thay thế ông Nguyễn Tuấn Kiệt. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển nữ Việt Nam được dẫn dắt bởi một nữ HLV. Ban huấn luyện cũng có sự bổ sung của các trợ lý Vũ Thị Hoa, Tạ Đức Hiếu và chuyên gia thể lực Karl Lim.
Về lực lượng, tuyển Việt Nam không có sự phục vụ của một số trụ cột và trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới. Lê Thùy Linh, Lý Thị Luyến được bổ sung ở vị trí phụ công, trong khi Kim Thanh, Đoàn Xuân, Đinh Thúy và Đinh Thị Vân cũng được triệu tập.
Bên cạnh đó, tài năng trẻ Phạm Quỳnh Hương, sinh năm 2008, là cái tên đáng chú ý khi lần đầu có cơ hội sát cánh cùng đàn chị Trần Thị Thanh Thúy.
Thử thách lớn nhất của tuyển Việt Nam tại chặng 2 vẫn là Thái Lan, nhưng trước mắt thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Hoa cần có màn khởi đầu thuận lợi trước Indonesia vào lúc 13h ngày 7/8.