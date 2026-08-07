Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhận thất bại đáng tiếc trước Indonesia trong trận mở màn chặng 2 SEA V.Cup 2026. Dù khởi đầu thuận lợi, đội bóng áo đỏ không thể duy trì lợi thế và để đối thủ thắng ngược 3-2.

Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin khi giành chiến thắng 25-20 ở set đầu tiên. Trong ngày Trần Thị Thanh Thúy chưa ra sân, Ánh Thảo và Quỳnh Hương thi đấu nổi bật, giúp đội nhà kiểm soát tốt thế trận.

Bóng chuyền nữ Việt Nam thua ngược Indonesia trận ra quân chặng 2 SEA V.Cup 2026 - Ảnh: Vietcontent

Sang set 2, các học trò HLV Nguyễn Ngọc Hoa tiếp tục chơi hiệu quả, đặc biệt ở khả năng chắn bóng và tổ chức tấn công, qua đó thắng 25-18 để dẫn trước 2-0.

Tuy nhiên, Indonesia vùng lên mạnh mẽ trong phần còn lại. Đội bóng xứ vạn đảo cải thiện khả năng phòng ngự, khai thác tốt các pha tấn công biên và thắng liên tiếp set 3 (25-22), set 4 (25-20) để đưa trận đấu vào set quyết định dù ĐT Việt Nam tung đội trưởng Thanh Thúy vào sân.

Ở set 5, các học trò của HLV Ngọc Hoa vẫn gặp khó trước sự ổn định của Indonesia. Đối thủ duy trì sự chính xác trong những điểm số cuối cùng để thắng 15-9, hoàn tất màn ngược dòng 3-2.

Thất bại này khiến tuyển nữ Việt Nam gặp bất lợi trong cuộc đua tại chặng 2 SEA V.Cup 2026, đồng thời cho thấy đội bóng cần nhanh chóng cải thiện sự ổn định trước những trận đấu khó khăn tiếp theo.

Kết quả bóng chuyền nữ Việt Nam vs Indonesia