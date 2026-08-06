Sau khi khép lại chặng 1 SEA V Cup 2026, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lên đường sang Chiang Mai, Thái Lan, tham dự chặng 2 giải đấu khu vực.

So với chặng 1, danh sách tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có nhiều sự thay đổi. Đáng chú ý là việc HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không có tên, thay vào đó lần đầu tiên HLV Nguyễn Ngọc Hoa được LĐBC Việt Nam giao trọng trách làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia.

Về lực lượng VĐV, hai phụ công Lê Thùy Linh và Lý Thị Luyến được triệu tập bổ sung thi đấu tại chặng 2 SEA V Cup 2026, thay thế cho Lê Như Anh và Lê Thanh Thúy. Như vậy tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 4 phụ công tới Thái Lan bao gồm: Trần Thị Bích Thủy, Lưu Thị Huệ, Lê Thùy Linh, Lý Thị Luyến.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua Thái Lan 0-3 trên sân nhà tại chặng 1. Ảnh: S.N

Ngoài ra, Vi Quỳnh, Nguyễn Uyên, Trà My được nghỉ ngơi, thay thế cho 3 cái tên này là Kim Thanh, Đoàn Xuân, Đinh Thúy. Ở vị trí chuyền 2, Đinh Thị Vân thay thế Yến Nhi.

Ở vị trí chủ công, Phạm Quỳnh Hương được tăng cường cho hàng công tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Sự xuất hiện của tay đập trẻ thuộc biên chế Binh chủng Thông tin mang đến thêm một phương án tấn công chất lượng cho HLV Nguyễn Ngọc Hoa.

Quỳnh Hương không phải là gương mặt xa lạ của làng bóng chuyền Việt Nam. VĐV sinh năm 2008 giành rất nhiều các danh hiệu cá nhân và tập thể ở cấp độ trẻ, từng khoác áo U18 Việt Nam, U21 Việt Nam, U23 Việt Nam và hiện tại là tuyển bóng chuyền Việt Nam.

Trần Thị Thanh Thúy và Phạm Quỳnh Hương sở hữu chiều cao "khủng". Ảnh: S.N

Với sự góp mặt của Quỳnh Hương, tuyển bóng chuyền Việt Nam đang sở hữu 2 chủ công cao nhất Đông Nam Á. Nếu như tay đập Binh chủng Thông tin cao 1m87 thì Trần Thị Thanh Thúy cao 1m90.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành vị trí Á quân tại chặng 1 SEA V Cup 2026, sau trận thua 0-3 gây thất vọng trước Thái Lan. Trong bối cảnh đội tuyển có nhiều xáo trộn về lực lượng và phải thi đấu sân khách, cơ hội để Thanh Thúy và các đồng đội đòi món nợ người Thái rất khó khăn.

Theo lịch thi đấu, cô trò HLV Ngọc Hoa thi đấu trận ra quân gặp Indonesia (13h, 7/8), Philippines (13h, 8/8), Thái Lan (16h30, 9/8).