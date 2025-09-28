Ngày 28/9, Công an xã Tân Khánh Trung (Đồng Tháp) cho biết, vừa hỗ trợ, hướng dẫn anh Lê Ngọc Khải (ngụ tại địa phương) hoàn trả 2,3 tỷ đồng cho anh Bùi Văn Bắc (ngụ xã Vũ Tiến, tỉnh Hưng Yên).

Trước đó, ngày 20/9, anh Bắc chuyển nhầm 2,3 tỷ đồng vào tài khoản của anh Khải. Sau khi phát hiện sự nhầm lẫn, anh Bắc liên hệ ngân hàng và công an nhờ hỗ trợ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Khánh Trung xác minh và xác định tài khoản người nhận là của anh Khải. Khi được công an liên hệ, anh Khải đã chủ động phối hợp và trực tiếp liên lạc với anh Bắc để hoàn trả số tiền.

Công an xã Tân Khánh Trung hỗ trợ, hướng dẫn anh Khải (áo trắng) hoàn trả tiền cho anh Bắc (áo đen). Ảnh: Công an Đồng Tháp

Anh Bắc bày tỏ cảm ơn sự tận tình giúp đỡ, hỗ trợ của Công an xã Tân Khánh Trung và nghĩa cử cao đẹp của anh Khải giúp anh nhận lại tiền thuận lợi nhất.

Công an xã Tân Khánh Trung ghi nhận, biểu dương, lan tỏa việc làm của anh Khải rộng rãi trong cộng đồng; đồng thời cũng khuyến cáo người dân cẩn trọng, kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện giao dịch chuyển khoản.

Đối với người nhận được tiền chuyển khoản nhầm thì không sử dụng số tiền này chi tiêu cá nhân; chủ động liên hệ trực tiếp với ngân hàng hoặc công an địa phương để thông báo về việc nhận tiền chuyển nhầm. Đặc biệt, chỉ làm việc với ngân hàng để trả lại tiền cho người chuyển nhầm, tuyệt đối không tự chuyển lại tiền cho người lạ khi không có bên thứ ba làm chứng.