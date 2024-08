Sự việc xảy ra chiều ngày 19/8, chị Nguyễn Thị Luân (trú tại xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức) có mua hàng trên mạng với số tiền 110.000 đồng.

Tuy nhiên, trong khi chuyển khoản để trả, chị Luân đã sơ ý chuyển nhầm thành 110 triệu đồng nhưng vẫn không hay biết.

Ngay lúc này tài khoản của bà Võ Thị Tiên (SN 1968, trú tại xã Đắk Búk So) báo nhận được số tiền 110 triệu đồng.

Chị Luân (đeo khẩu trang) nhận lại số tiền chuyển nhầm. Ảnh: MQ

Biết có người chuyển nhầm nên bà Tiên đã liên hệ Công an xã Đắk Búk So tìm chủ tài khoản, chuyển trả lại số tiền nói trên.

Đến ngày 22/8, Công an xã Đắk Búk So xác định người chuyển tiền nhầm cho bà Tiên là chị Nguyễn Thị Luân nên đã liên hệ, mời đến trụ sở Công an xã để làm thủ tục nhận lại tiền. Lúc này chị Luân mới biết mình chuyển nhầm tiền mua hàng.

Nhận lại số tiền chuyển nhầm, chị Luân đã bày tỏ lòng biết ơn trước nghĩa cử cao đẹp của bà Tiên và tinh thần trách nhiệm của Công an xã Đắk Búk So.