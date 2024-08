Ngày 25/8, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Công an xã Mỹ Quí, huyện Tháp Mười vừa hỗ trợ một cô giáo mầm non chuyển trả 400 triệu đồng cho người chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng của giáo viên này.

Cô Bùi Như Trúc (giáo viên mầm non ở xã Mỹ Quí) trình báo với công an về việc bỗng dưng nhận được số tiền lớn trong tài khoản vào hôm 20/8.

Cô giáo Bùi Như Trúc đến Công an xã Mỹ Quí nhờ trả tiền chuyển nhầm cho chị A. Ảnh: Công an Đồng Tháp.

Công an làm việc với phía ngân hàng, xác định chủ số tiền trên là chị L.T.K.A (ngụ TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Chị A. cho biết, do sơ suất trong lúc chuyển tiền nên bấm nhầm số tài khoản, chuyển 400 triệu đồng sang tài khoản của chị Trúc.

Công an xã Mỹ Quí đã phối hợp với ngân hàng chuyển lại 400 triệu đồng cho chị A. “Số tiền dù lớn hay nhỏ thì mình cũng nên trả lại cho người đã chuyển nhầm”, cô giáo Trúc chia sẻ.