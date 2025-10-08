Bìa tập thơ Bóng Nguyệt - dấu ấn thi ca và thiền vị của tác giả Võ Minh Tâm. Ảnh: Anh Thư

Hành trình thi ca của một cư sĩ

Trong dòng chảy văn học Việt Nam đương đại, hiếm ai như tác giả Võ Minh Tâm - pháp danh Hoằng Lộc - đã lặng lẽ hơn bốn thập niên ẩn cư, tu tập và chiêm nghiệm Phật pháp. Không tìm danh vọng, ông chọn đời sống tĩnh lặng, mỗi ngày sống và thở trong thiền.

Từ mạch nguồn ấy, ông viết hơn 6.500 bài thơ trong 30 tập, tất cả chung một tên: Bóng Nguyệt. Với Hoằng Lộc, thơ không phải sự nghiệp văn chương mà là hành trình tâm linh, nơi thiền và thơ cùng thở, cùng sống.

Ông nói: “Thơ là pháp, là nhịp cầu. Tôi chỉ mong ai hữu duyên khi cầm sách đều tìm thấy trong đó một vầng trăng soi sáng lòng mình”.

Thi ca hòa cùng thiền vị

Điểm đặc biệt của Bóng Nguyệt nằm ở sự hòa quyện giữa đời thường và đạo lý. Trong thơ Hoằng Lộc, người đọc bắt gặp cảnh quê, tình mẹ cha, tình bạn hữu – những mảnh ghép dung dị của nhân tình thế thái. Nhưng đằng sau đó luôn có một ánh sáng âm thầm soi chiếu - ánh sáng thiền.

Nếu thơ tình nghiêng về cảm xúc cá nhân, thơ thiền cổ điển hướng đến giải thoát siêu hình, thì Bóng Nguyệt dung hợp cả hai. Nó không tách rời cuộc sống, mà lấy chính cuộc sống làm chất liệu để thiền hiển hiện. Một tiếng chuông, giọt sương, hay bước chân… đều có thể trở thành cánh cửa dẫn vào tỉnh thức.

Một độc giả chia sẻ: “Đọc Bóng Nguyệt, tôi vừa thấy mình trong đó, vừa thấy người thầy lặng lẽ nhắc nhở. Có khi chỉ một câu ngắn mà như gõ vào tâm, khiến tôi rơi nước mắt”.

Đó là thiền vị trong thơ - không xa xôi, mà là sự chạm đến tầng sâu tâm thức, nơi ai cũng có thể nhận ra chính mình.

Các bài thơ Bóng Nguyệt được viết bằng chữ thư pháp tặng khách mời tham dự chương trình ra mắt. Ảnh: Anh Thư

Lời nhắn gửi từ Bóng Nguyệt

Nếu chỉ gửi một lời đến độc giả, Hoằng Lộc nói: “Xin hãy nhìn lại hạnh phúc đích thực của đời người - nó không nằm ở tiện nghi vật chất, mà ở sự bình an, tỉnh thức và từ bi trong tâm hồn.”

Đó cũng là thông điệp xuyên suốt của Bóng Nguyệt - thơ không để trang trí hay lý giải, mà để soi chiếu. Nó là người bạn thầm lặng: khi vui thì ở bên, khi buồn thì vỗ về, khi lạc hướng thì nhắc ta quay về.

Với hơn 6.500 bài thơ, Hoằng Lộc không chỉ để lại một kho tàng văn chương, mà còn dựng nên di sản tinh thần - ánh trăng bất tận soi rọi tâm hồn hôm nay và mai sau. Bóng Nguyệt là hành trình thi ca của một cư sĩ, cũng là hành trình tỉnh thức mà ai chạm vào đều có thể tiếp nối.

Không gian trăng thiền cùng tập thơ Bóng Nguyệt tại lễ ra mắt. Ảnh: Anh Thư

Thơ cho hôm nay và mai sau

Giữa nhịp sống gấp gáp, Bóng Nguyệt như một lời nhắc lặng lẽ: hãy dừng lại, hãy lắng nghe chính mình, hãy trở về với bình an vốn có.

Không chỉ dừng ở trang giấy, Hoằng Lộc cùng cộng sự đã đưa thơ bước ra đời sống - chuyển thể thành audio, video, đăng tải trên YouTube và TikTok. Nhờ đó, Bóng Nguyệt đến được với nhiều đối tượng hơn: người lớn tuổi có thể nghe, người bận rộn có thể xem, người trẻ có thể cảm nhận bằng hình ảnh và âm thanh.

Hiện nay, độc giả có thể tìm nghe và cảm nhận thơ qua kênh chính thức:

https://www.youtube.com/@thophapbongnguyet

Sự kết hợp giữa thiền vị truyền thống và phương tiện hiện đại đã khiến Bóng Nguyệt trở thành một dòng chảy văn hóa sống động, nối liền tâm linh với đời sống công nghệ hôm nay.

Sự kiện ra mắt - nhịp cầu của thi ca và tri âm

Buổi ra mắt 10 tập thơ mới nhất (tập 21 - 30) của Bóng Nguyệt tại TP.HCM không chỉ là họp báo, mà là một sự kiện văn hóa tinh thần. Trong không gian thiền trà, thư pháp, hội họa và âm nhạc, khách mời sống trọn trong buổi chiều thi vị, nơi thơ, nhạc và đạo hòa quyện.

Các nhà thơ, nhà văn chia sẻ cảm nhận về giá trị nhân văn của Bóng Nguyệt. Ảnh: Anh Thư

Nhiều độc giả xúc động khi tận tay nâng niu tập thơ in trang trọng. Các nhà thơ, học giả đánh giá cao giá trị nghệ thuật và nhân văn mà Hoằng Lộc mang lại. Có người ví buổi ra mắt như một cuộc hội ngộ tri âm - nơi người yêu thơ và người tìm đạo gặp nhau dưới vầng trăng thiền.

Tác giả khẳng định việc phát hành hoàn toàn phi lợi nhuận. Với ông, giá trị không nằm ở số bản in, mà ở chỗ mỗi tập thơ đến tay độc giả đều trở thành chiếc gương soi lại chính mình.

Không gian ấm cúng, trang nhã trong lễ ra mắt tập thơ Bóng Nguyệt tại TP.HCM. Ảnh: Anh Thư

Chương trình Gặp gỡ giao lưu ra mắt Tập thơ Bóng Nguyệt với phần chia sẻ của các khách mời uy tín về tác giả Võ Minh Tâm và Tập thơ Bóng Nguyệt cùng phần đọc thơ và các bài hát được phổ nhạc dựa trên nguyên văn các bài thơ của Bóng Nguyệt được phát sóng vào lúc 10h30 - 11h30 Chủ Nhật ngày 12/10/2025 trên kênh Truyền hình Cần Thơ 2.

