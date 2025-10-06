Tiếp nối tuyển tập Khúc đồng dao của bé - Các bài đồng dao do nhạc sĩ Phạm Tuyên phổ nhạc, mùa Trung thu năm 2025, độc giả nhí được đón nhận một món quà đặc biệt: tập sách thiếu nhi Ngôi làng kì thú. Ấn phẩm mang đến cho các em một mùa trăng rằm rộn ràng, tràn ngập tiếng cười và ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên.

Ngôi làng kì thú là sự kết hợp giữa nhạc sĩ Phạm Tuyên và con gái ông - nhà báo Phạm Hồng Tuyến, nằm trong bộ sách Khúc đồng dao của bé do NXB Đại học Sư phạm ấn hành. Bộ sách hướng đến việc đưa những bài đồng dao quen thuộc đến gần hơn với trẻ em hôm nay, trong một hình thức mới mẻ, sinh động và giàu tính giáo dục.

Trong tập sách, các em sẽ được đồng hành cùng cô bé Na và nhóm bạn đến làng Chíp – một không gian tưởng tượng rực rỡ sắc màu, nơi muôn loài thú nhỏ đáng yêu cùng vui đùa, ca hát. Ở đó, trẻ được tham gia vào những trò chơi ngộ nghĩnh, ngân nga những khúc đồng dao quen thuộc đã được nhạc sĩ Phạm Tuyên phổ nhạc, vừa học vừa chơi, vừa cảm nhận vẻ đẹp của âm nhạc và ngôn ngữ dân gian.

Không chỉ dừng ở câu chuyện phiêu lưu thú vị, Ngôi làng kì thú còn giúp các em đắm mình trong những giai điệu trong trẻo, hồn nhiên, khơi gợi ký ức tuổi thơ và tình yêu với văn hóa truyền thống. Qua từng trang sách, trẻ được nuôi dưỡng tâm hồn trong sáng, phát triển trí tưởng tượng và thêm trân quý những giá trị dân gian Việt Nam.

Đặc biệt, cuốn sách được thiết kế theo hình thức đa phương tiện, tích hợp mã QR giúp các bé có thể đọc - nghe - xem đồng thời, mang lại trải nghiệm học mà chơi, chơi mà học đầy hứng khởi.

Với nội dung ý nghĩa và hình thức trình bày hấp dẫn, Ngôi làng kì thú không chỉ là một ấn phẩm thiếu nhi, mà còn là món quà Trung thu dung dị, trọn vẹn - nơi những giai điệu đồng dao tiếp tục ngân vang, nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ Việt.

