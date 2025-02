Thông tin từ UBND TP Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố mới có quyết định khởi tố bị can đối với bà Vũ Thị Thúy Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Thọ về tội “Nhận hối lộ”.

Đầu tháng 2/2024, UBND TP Thanh Hóa nhận được đơn của tập thể phụ huynh Trường Tiểu học Đông Thọ, tố cáo bà Vũ Thị Thúy Hà - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Thọ có hành vi ăn bớt tiền ăn bán trú của học sinh; thu không đúng thực tế mức tiền ăn buổi trưa của giáo viên trong trường.

Trường Tiểu học Đông Thọ, nơi bà Hà công tác. Ảnh: CTV

Ngoài lá đơn tố cáo, phụ huynh còn kèm theo bằng chứng là một đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa bà Hà và đơn vị cung cấp các suất ăn bán trú cho trường, nội dung liên quan tới cắt bớt tiền ăn bán trú của học sinh.

Sau khi nhận đơn, UBND TP Thanh Hóa đã chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố điều tra.

Ngày 27/6/2024, Công an TP Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc.

Mới đây, ngày 10/2/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Vũ Thị Thúy Hà về tội “Nhận hối lộ”; đồng thời, quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Đức về tội “Đưa hối lộ”.

Ngày 27/2, ông Lê Trọng Thụ, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Vũ Thị Thúy Hà (SN 1974), Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Thọ.

Thời gian tạm đình chỉ tính theo thời gian khởi tố, truy tố, tạm giam (kể cả gia hạn nếu có) theo quy định của pháp luật để phục vụ công tác điều tra.