Theo báo cáo Brand Footprint Vietnam 2025, thương hiệu đã thu hút thêm khoảng 800.000 người mua mới. Kết quả này đã giúp Chin-su giữ vững vị trí top 2 và top 3 trong bảng xếp hạng ngành hàng thực phẩm của Brand Footprint Vietnam do Worldpanel by Numerator công bố, đồng thời lọt vào danh sách những thương hiệu FMCG có sức tăng trưởng nổi bật.

Chin-su khẳng định vị thế là “Brand Success Story” điển hình nhờ chiến lược bốn mũi nhọn then chốt, đảm bảo vừa duy trì đà tăng trưởng, vừa củng cố vị thế dẫn dắt trên thị trường thực phẩm.

Lấy tinh thần đổi mới sáng tạo làm chủ lực

Chin-su xác lập vị thế trong ngành hàng gia vị bằng chiến lược lấy sự sáng tạo đổi mới làm trung tâm. Không chỉ dẫn đầu trong các mặt hàng cốt lõi như nước mắm, nước tương hay tương ớt, Chin-su liên tục cho ra mắt sản phẩm với công thức tiên phong, kết hợp giữa cảm hứng ẩm thực toàn cầu và khẩu vị Việt. Nhờ vậy, Chin-su vừa mang đến trải nghiệm vị giác mới mẻ, vừa thay đổi cách người tiêu dùng tiếp cận gia vị trong bối cảnh sống ngày càng đề cao tiện lợi, dinh dưỡng và phong cách nấu ăn cá nhân hóa.

Nổi bật trong năm qua là ba sản phẩm chiến lược: Hạt Nêm Nấm Shiitake & Tảo Kombu, Dầu Hào Sò Điệp và Dầu màng gạo. Hạt nêm Shiitake & Tảo Kombu là sự kết hợp từ hai nguyên liệu đặc trưng của Nhật Bản: Nấm Shiitake và tảo biển Kombu được tuyển chọn, mang lại vị ngọt thanh tinh tế, phù hợp cho cả những món thuần Việt và những món tinh hoa ẩm thực quốc tế.

Dầu Hào Sò Điệp lấy cảm hứng từ tinh hoa ẩm thực Nhật Bản, sử dụng nguyên liệu cao cấp để tạo nên độ sánh mịn, vị ngọt thanh và độ béo nhẹ hài hòa, giúp các món xào, kho, nướng đạt đến sự đậm đà tự nhiên mà tinh tế. Trong khi đó, Dầu màng gạo cao cấp có hàm lượng gamma oryzanol cao (12.000 mg/kg). Được chiết xuất từ 100% màng gạo tự nhiên, sản phẩm có khả năng chịu nhiệt tốt (lên tới 220°C), giàu vitamin E, phytosterols và chất chống oxy hóa, là lựa chọn phù hợp để chiên giòn, rán hay làm salad.

Mở rộng bối cảnh sử dụng

Chin-su còn đẩy mạnh chiến lược gia tăng điểm chạm với người tiêu dùng thông qua các sản phẩm phù hợp với nhịp sống hiện đại và tiện lợi. Tiêu biểu là bộ sản phẩm “Xốt Nhà Hàng” được phát triển dành cho những tín đồ ẩm thực muốn thưởng thức món ngon chuẩn vị nhà hàng ngay tại nhà.

Mỗi gói xốt trong bộ “Xốt Nhà Hàng” là một công thức được Chin-su chăm chút để phù hợp từ bữa cơm thường nhật đến những dịp đặc biệt. Xốt thịt kho tàu mang lại vị đậm đà, mềm ngon cho món kho truyền thống; Xốt gà chiên nước mắm giúp món chiên thơm ngon đậm vị, dậy hương mặn ngọt quen thuộc. Với những bữa tiệc đặc biệt, thương hiệu mang đến những sản phẩm xốt chuẩn vị nhà hàng như Xốt thịt nướng chuẩn vị nhà hàng; Xốt nướng muối ớt bùng nổ cay nồng; Xốt nướng phô mai tạo độ béo ngậy hợp gu giới trẻ; và Xốt lẩu Thái chua cay hấp dẫn, hoàn hảo cho những bữa tiệc sum vầy. Những hương vị hội tụ trong một bộ sản phẩm, vừa tiết kiệm thời gian chế biến vừa khơi dậy cảm hứng để mỗi bữa ăn trở nên phong phú và đầy cảm xúc.

Phát triển theo chiều sâu với loạt sản phẩm dành cho tín đồ ăn cay

Song hành với việc không ngừng đổi mới, đa dạng hóa sản phẩm, Chin-su còn phát triển danh mục theo chiều sâu bằng việc cho ra mắt chuỗi sản phẩm tương ớt. Theo đó, người yêu vị cay nồng có thể tìm thấy Sriracha mang hơi thở quốc tế, Tương ớt Cay 100 thách thức vị giác với sức cay tương đương 100 trái ớt, hay xốt muối ớt với sắc thái riêng: Muối ớt xanh dành cho hải sản tươi ngon và muối ớt đỏ cho những món nướng tròn vị.

Tiếp nối chuỗi gia vị cay, Chin-su còn giới thiệu Tiêu đen Đắk Lắk Chin-su làm từ 100% hạt tiêu đặc sản bazan với hương thơm nồng và vị cay đậm đà. Bên cạnh đó, muối tôm chua cay Chin-su chấm trái cây của thương hiệu sau khi ra mắt cũng được người dùng ưa chuộng. Tất cả đã góp phần làm phong phú “thế giới gia vị cay” và khẳng định vị thế tiên phong của thương hiệu.

Tương ớt Chin-su đã tạo nên dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ ẩm thực quốc tế

Từ chỗ là loại gia vị quen thuộc để chấm, với nhiều lựa chọn hấp dẫn, nay tương ớt Chin-su được truyền cảm hứng để bước vào nhiều công đoạn nấu nướng hơn: dùng làm gia vị ướp, nguyên liệu xào, hay bí quyết giúp món ăn trở nên đậm đà khi nướng.

Đầu tư xây dựng thương hiệu mạnh

Bên cạnh việc hiện diện trong căn bếp của mỗi gia đình qua sản phẩm, Chin-su còn gắn kết mạnh mẽ với đời sống tinh thần của người trẻ bằng những câu chuyện truyền thông gần gũi, khơi gợi cảm hứng sáng tạo và tận hưởng cuộc sống. Thương hiệu lựa chọn xuất hiện trong nhiều chương trình được giới trẻ yêu thích. Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân mang đến âm nhạc và cảm xúc đồng điệu với tinh thần ẩm thực giàu trải nghiệm; chương trình truyền hình thực tế 2 Ngày 1 Đêm gắn liền với hành trình khám phá vùng miền, những bữa ăn dã ngoại và tinh thần tiện lợi nhưng vẫn ngon chuẩn vị; Gia Đình Ha Ha tôn vinh sự sum vầy và tiếng cười gợi nhớ bữa cơm nhà; Tổ Đội 102 lại mang đến tinh thần thử thách, đồng đội và những khoảnh khắc cùng nhau trải nghiệm nấu nướng.

Sự xuất hiện tự nhiên trong cả bữa ăn thường nhật lẫn các trải nghiệm văn hóa giải trí giúp Chin-su vượt khỏi phạm vi một thương hiệu gia vị. Chin-su trở thành thương hiệu quen thuộc với tuổi trẻ, lan toả cảm hứng và nguồn năng lượng tích cực, nơi việc nấu ăn được nhìn nhận như một cách tận hưởng, sáng tạo và sẻ chia niềm vui sống.

Vĩnh Phú