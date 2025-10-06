Thời gian qua, Hệ thống siêu thị BRGMart - Top 10 công ty bán lẻ uy tín Việt Nam 2025 đã có những bước tiến vượt bậc trong hoạt động, tiếp tục mở rộng thêm mạng lưới siêu thị tại tỉnh Hưng Yên, TP. Hải Phòng, TP. Hà Nội.

Để nâng cao chất lượng dịch vụ, siêu thị BRGMart kiểm soát chặt chẽ nguồn hàng, minh bạch nguồn gốc, cung cấp đa dạng sản phẩm từ hàng hoá Việt Nam, sản phẩm OCOP, đến những thương hiệu hàng hoá nhập khẩu uy tín quốc tế. BRGMart cam kết luôn đồng hành cùng người tiêu dùng bằng sự tận tâm, an toàn, tiện lợi, mang hương vị cuộc sống đến từng bữa ăn và đời sống hàng ngày của gia đình Việt.

Nhân dịp sinh nhật, BRGMart gửi lời tri ân sâu sắc tới khách hàng đã tin yêu lựa chọn với hàng loạt món quà đặc biệt:

- Tích lũy 5% vào thẻ BRG Elite cho các hoá đơn mua sắm trong ngày 10/10.

- 5.555 quà tặng tri ân giá trị, dành tặng khách hàng may mắn.

- Giảm giá đến 50% hàng ngàn sản phẩm: thực phẩm tươi sống, hàng tiêu dùng, đồ uống, hóa mỹ phẩm, “Mua 1 tặng 1” với nhiều sản phẩm được yêu thích.

- Ưu đãi thanh toán tiết kiệm, tiện lợi đến từ VNPay và SeABank.

“BRGMart luôn đặt lợi ích, nhu cầu của khách hàng làm trọng tâm, tập trung kiểm soát chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc rõ ràng; giá cả hợp lý và trải nghiệm dịch vụ thân thiện, tận tâm. Chúng tôi hy vọng sẽ giữ vững được niềm tin yêu, an tâm mua sắm trong suốt 5 năm qua và tiếp tục đồng hành với cuộc sống của mỗi khách hàng, mỗi gia đình Việt Nam”, bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ - Tổng giám đốc chia sẻ.

(Nguồn: BRGMart)