Ngày 21/11, BSR khánh thành nhà đa năng trị giá 5 tỷ đồng tại Trường THCS Thăng An (Đà Nẵng), tạo thêm không gian học tập, rèn luyện cho hơn 700 học sinh.

Ngày 21/11, Công ty cổ phần - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR), đơn vị thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), phối hợp với UBND xã Thăng An, TP Đà Nẵng, tổ chức khánh thành nhà đa năng tại Trường THCS Thăng An.

Công trình được đưa vào sử dụng nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) và 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 - 27/11/2026).

Dự lễ có ông Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng; đại diện các sở, ngành Đà Nẵng và chính quyền địa phương. Đại diện BSR có ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc; ông Khương Lê Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị.

Thêm không gian học tập, rèn luyện cho hơn 700 học sinh

Trường THCS Thăng An (trước đây là Trường THCS Lê Đình Chinh) hiện có hơn 700 học sinh. Nhà đa năng đáp ứng nhu cầu về không gian an toàn, rộng rãi để tổ chức giáo dục thể chất, sinh hoạt tập thể và các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng khẳng định, giáo dục luôn là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của mỗi địa phương và đất nước.

Khi tiếp nhận đề xuất, BSR quyết định tài trợ 5 tỷ đồng xây dựng khu hoạt động giáo dục thể chất. Công trình tạo điều kiện để nhà trường tổ chức các hoạt động rèn luyện, phát triển năng khiếu cho học sinh, hạn chế ảnh hưởng của thời tiết đến chương trình giáo dục và sinh hoạt tập thể.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng nhấn mạnh, giáo dục là nền tảng cho sự phát triển của mỗi địa phương và đất nước. Một môi trường giáo dục chất lượng không chỉ cần kiến thức, phương pháp giảng dạy phù hợp mà còn đòi hỏi cơ sở vật chất đồng bộ, an toàn, giúp học sinh phát triển toàn diện cả trí tuệ, thể chất và nhân cách.

Theo ông Nguyễn Việt Thắng, nhà đa năng không đơn thuần là một hạng mục xây dựng, mà còn gửi gắm tình cảm, trách nhiệm và kỳ vọng của tập thể cán bộ, người lao động BSR đối với thế hệ trẻ.

Tổng Giám đốc BSR bày tỏ mong muốn nhà trường quản lý, khai thác hiệu quả công trình, để nơi đây trở thành không gian rèn luyện sức khỏe, phát triển năng khiếu, vun đắp tinh thần đoàn kết và tình yêu thể thao của học sinh.

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam, ông Nguyễn Việt Thắng cũng gửi lời tri ân đến đội ngũ thầy, cô giáo, những người đang trực tiếp chăm lo, bồi dưỡng và đồng hành cùng các thế hệ học sinh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình.

Gắn phát triển doanh nghiệp với trách nhiệm cộng đồng

Là đơn vị vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, BSR nhiều năm gắn bó với miền Trung. Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bảo đảm an ninh năng lượng, doanh nghiệp duy trì các chương trình an sinh xã hội, ưu tiên giáo dục, y tế và hỗ trợ người khó khăn.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, BSR vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất an toàn, ổn định, công suất quy đổi bình quân khoảng 123%; sản xuất hơn 6,8 triệu tấn sản phẩm, đạt doanh thu hợp nhất 188.896 tỷ đồng, nộp ngân sách khoảng 11.579 tỷ đồng.

Lũy kế đến hết quý III/2026, BSR sản xuất hơn 111,7 triệu tấn sản phẩm, đạt doanh thu hơn 2,01 triệu tỷ đồng, đóng góp ngân sách hơn 269 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, BSR dành hơn 1.100 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội trên cả nước, tập trung hỗ trợ giáo dục, y tế, xây nhà tình nghĩa, chăm lo người nghèo, đồng bào vùng thiên tai và tri ân người có công.

Tại khu vực Quảng Nam và Đà Nẵng trước đây, nay thuộc TP Đà Nẵng, BSR tài trợ nhiều công trình giáo dục, y tế. Trong chương trình tài trợ 15 phòng học STEM tại 5 tỉnh, thành phố, Đà Nẵng được hỗ trợ 3 phòng, giúp học sinh tiếp cận phương pháp giáo dục hiện đại.

Ông Khương Lê Thành - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Thành viên HĐQT trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập.

Việc đưa nhà đa năng Trường THCS Thăng An vào sử dụng tiếp tục nối dài những hoạt động đồng hành của BSR với địa phương. Với thầy và trò nhà trường, công trình bổ sung điều kiện cần thiết để tổ chức hoạt động thể chất, sinh hoạt tập thể và phát triển năng khiếu, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Trong khuôn khổ buổi lễ, BSR còn trao 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập. Những phần quà là nguồn động viên để các em tiếp tục vượt khó, nỗ lực học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ.

Từ công trình nhà đa năng đến những suất học bổng, sự đồng hành của doanh nghiệp góp thêm điều kiện để học sinh được học tập, trưởng thành trong môi trường ngày càng tốt hơn.

Ngọc Minh