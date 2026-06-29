Khán giả quen nhìn BTV Điệp Anh trong những bộ vest chỉn chu, giọng dẫn sắc bén về lãi suất, tỷ giá, tăng trưởng GDP. Khi bước ra khỏi trường quay, cô là một người hoàn toàn khác - thích dọn nhà đến mức đang vội vẫn phải xếp lại đôi giày lệch chỗ.

Trong cuộc trò chuyện với VietNamNet, BTV Điệp Anh lần đầu chia sẻ về cuộc sống riêng.

Tếu, hóng chuyện và sống cùng một Gen Z

Nhiều người tưởng rằng hết giờ làm là hết việc. Với một BTV Ban Thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam, điều đó gần như không tồn tại. Điệp Anh kể rằng lãnh đạo phòng, lãnh đạo ban 12h đêm, 1h sáng vẫn nhắn tin vào nhóm công việc chung. Bản tin lên sóng dù là 30 Tết hay mùng 1 Tết, và cô, dù đang nghỉ vẫn kiểm tra điện thoại, theo dõi tin tức.

"Cập nhật tin tức đã trở thành thói quen, là một phần con người mình chứ không chỉ là công việc", Điệp Anh nói. Cô không xem đó là gánh nặng. Nếu có một ngày không làm truyền hình nữa, cô tin mình vẫn giữ thói quen đó.

BTV Điệp Anh có lúc làm việc từ 5h30 sáng đến 11h đêm, luôn theo dõi tin tức kể cả khi nghỉ vì cập nhật thông tin đã thành bản năng, không còn là áp lực.

Có những ngày cô đi làm từ 5h30 sáng, về đến nhà 11h đêm, có lúc cả tuần như vậy. Trước đây Điệp Anh thường thức đến nửa đêm, thậm chí 2h sáng. Bây giờ cô đang học cách sống khoa học hơn, cố gắng lên giường trước 12h, tốt nhất là 11h. Những buổi tối ở nhà, cô dành thời gian dưỡng da, chăm sóc bản thân, đôi khi chạy bộ bằng máy ở nhà rồi đọc sách và nghe nhạc trước khi ngủ. Những sở thích bị nhiều người gọi là nhạt nhẽo nhưng với Điệp Anh, đó là những khoảng không một mình hiếm hoi giúp cuộc sống chậm lại giữa dòng chảy không ngừng của tin tức.

Suốt 8 năm lên sóng, Điệp Anh liên tục nhận bình luận trông cô già dặn hơn tuổi. Hình ảnh một biên tập viên chững chạc, nghiêm nghị gắn với thông tin kinh tế đã in sâu vào ấn tượng của khán giả.

Nhưng Điệp Anh đời thường lại là người hóm hỉnh, hài hước. Hiện cô sống cùng em gái kém 10 tuổi. Cuộc sống chung đó kéo cô gần hơn với xu hướng của người trẻ, kể cả ngôn ngữ mạng xã hội. Điệp Anh thừa nhận mình cũng "nhiễm" một chút và thấy rất vui với điều đó.

Ngoài hình ảnh nghiêm nghị trên sóng, Điệp Anh đời thường hài hước, thích dọn nhà và coi tập gym là ưu tiên hàng đầu khi rảnh.

Ngày nghỉ hiếm hoi ở nhà, tập gym và nạp năng lượng

Điệp Anh nói không với phẫu thuật thẩm mỹ và luôn đầu tư cho vẻ đẹp từ bên trong. Sở thích đặc biệt nhất của cô là dọn nhà, mọi thứ phải về đúng vị trí của nó. Có những hôm đang vội đi làm, nhìn thấy đôi giày xếp lệch, cô vẫn nhất định đặt lại cho đúng rồi mới chạy đi. Và tập gym là ưu tiên số 1 của Điệp Anh khi có thời gian rảnh vì "nỗi sợ rất phụ nữ là sợ béo, sợ già".

Ở tuổi 30, Điệp Anh không né câu hỏi về hôn nhân. Cô chưa bao giờ có tâm lý chờ thêm vài năm rồi tính mà ngược lại, sẵn sàng lập gia đình từ rất sớm nhưng mọi thứ phải có duyên.

Cô dùng hình ảnh chiếc túi 100 điểm để lý giải: khi được nhiều ở phần này, phần kia sẽ ít hơn một chút. Cô may mắn có gia đình yêu thương, công việc ổn định và đam mê nên có thể cái duyên hôn nhân sẽ đến muộn hơn. Điệp Anh không than thở, chỉ nhìn nhận như vậy. Một tuần có đến 3-4 bữa tối cô về nhà lúc 10-11h đêm, cuộc sống bị nhiều người gọi là tẻ nhạt nhưng cô hiểu đó là lựa chọn của giai đoạn này và khi lập gia đình, cái bình công việc và cái bình cuộc sống cá nhân sẽ cần cân bằng lại.

Ở tuổi 30, cô sẵn sàng lập gia đình và chờ duyên, không đặt tiêu chí tài chính mà chỉ tìm người để được là chính mình mà không cần tỏ ra hoàn hảo.

Về người bạn đời, Điệp Anh không đặt tiêu chí về tiền bạc hay địa vị. Điều cô tìm kiếm đơn giản hơn và cũng khó hơn nhiều: một người để cô không cần gồng lên tỏ ra hoàn hảo. Điệp Anh chia sẻ với VietNamNet rằng từng đọc cuốn Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim và đồng cảm với quan điểm phụ nữ khi than vãn về công việc hay cuộc sống, thực ra không cần giải pháp - họ chỉ muốn được lắng nghe, an ủi và vỗ về.

Hình mẫu cô hướng đến là chính bố mẹ mình - hơn 30 năm chung sống, họ vẫn có những trò đùa, vẫn chia sẻ mọi thứ với nhau, kể cả chuyện tài chính, một cách minh bạch.

"Khi gặp đúng người, không cần cố gắng chỉ là chính mình như thế là đủ rồi", nữ MC nói.

Nếu có một ngày hoàn toàn tự do, Điệp Anh nói sẽ không đi đâu xa. Sau 1 tuần dài tiếp xúc với rất nhiều người, cô chỉ muốn ở nhà vì gia đình là nơi cô được buông lỏng và thoải mái nhất. Nửa ngày còn lại Điệp Anh sẽ dành để tập luyện và làm đẹp - những việc mà trong tuần bận rộn cô không có thời gian.

Điệp Anh không đặt mục tiêu phải trở thành lãnh đạo hay kiếm thật nhiều tiền ở thời điểm này. Điều cô muốn là giúp đỡ được nhiều người nhất có thể - gia đình, bạn bè, những hoàn cảnh khó khăn xung quanh. Những mối quan hệ đó là nền tảng và giá trị sống của nữ MC.

BTV Điệp Anh trong chương trình "Dấu ấn 2025":

Ảnh: NVCC, video: VTV