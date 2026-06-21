LỜI TOÀ SOẠN Làm báo hình là công việc nhiều áp lực, đặc biệt với phụ nữ, khi họ phải gánh trên vai trọng trách làm vợ, làm mẹ nhưng được đối xử bình đẳng như nam giới trong công việc. Với những người đẹp làm báo, áp lực còn tăng lên nhiều lần, khi họ phải chứng minh năng lực và vượt qua định kiến khắt khe về giới người đẹp thường bị coi là bình hoa di động trên sóng. Dịp 21/6, VietNamNet triển khai loạt bài về các MC - BTV của VTV với những câu chuyện về nghề, về cuộc sống sau ống kính.

Cô sinh viên Ngoại thương và cái duyên không hẹn trước với truyền hình

- Từ Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2008 đến BTV-MC VTV, Thụy Vân hiện được xem là á hậu từ Hoa hậu Việt Nam thành công ở lĩnh vực báo chí truyền hình. Quyết định gắn bó lâu dài với nghề của chị được 'chốt' vào thời điểm nào?

Khi đến với truyền hình, tôi chỉ là một cô sinh viên năm hai, muốn cho mình cơ hội được thể hiện và khám phá bản thân, chứ chưa nghĩ đến chuyện gắn bó lâu dài với nghề báo hay truyền hình. Sau Hoa hậu Việt Nam 2008 cũng là lúc tôi ra trường và truyền hình cho tôi tất cả những gì mình muốn ở một công việc tương lai - luôn làm mới mình mỗi ngày, rất áp lực nhưng vô cùng thú vị. Nghề báo đến với tôi từ đó.

Tôi chưa bao giờ băn khoăn về việc có cần chọn lại con đường này không vì mỗi lần áp lực lại là một lần thử thách để khám phá bản thân có thể nỗ lực đến đâu. Cuộc sống mà không có bánh xe áp lực để tiến lên, để tốt hơn mỗi ngày, tuổi trẻ sẽ dễ nhàm chán.

Hình ảnh quen thuộc của Thụy Vân trên sóng Chuyển động 24h. Cô gắn bó với VTV trước khi lên ngôi Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2008. Sau này, Thụy Vân làm giám khảo của Hoa hậu Việt Nam năm 2020 và 2022.

- Ngoài Chuyển động 24h, Thụy Vân đã dẫn Bản tin tài chính tiêu dùng 24h, Chìa khóa thành công, Quốc gia khởi nghiệp... những chương trình thiên về kinh tế, tài chính, không phải thế mạnh thường thấy của một người đẹp. Thụy Vân đã chuẩn bị như thế nào và chương trình nào khiến chị vất vả nhất?

Là sinh viên Đại học Ngoại thương, tôi đã được tiếp cận với các môn tài chính, kinh tế học - đó là một lợi thế. Dù vậy, thú thật đây vẫn là lĩnh vực rất rộng, khó. Tôi luôn phải tìm hiểu kịch bản thật kỹ, học hỏi từ các chuyên gia và những anh chị đi trước. Với bất kỳ chương trình nào, dù 5 phút hay 30 phút, tôi đều cần chuẩn bị như nhau.

Khó nhất phải nói là CEO - Chìa khóa thành công. Thời điểm nhận chương trình, tôi vừa quay lại sau sinh con đầu lòng, kinh nghiệm dẫn chưa nhiều, cũng chưa học thạc sĩ. Tôi phải làm việc với ê-kíp nhiều hơn, trao đổi liên tục và có những buổi vỡ bài với tổng đạo diễn khá nhiều - bởi hỏi sai hoặc không đúng kiến thức chuyên môn là khán giả biết ngay, nhất là khi vấn đề quản trị doanh nghiệp vốn đã rộng và khó vô cùng.

12 năm - hàng nghìn số sóng và nỗi sợ không ai ngờ tới

- 12 năm dẫn Chuyển động 24h hàng nghìn số phát sóng trực tiếp - điều Thụy Vân sợ nhất khi lên sóng là gì và có khoảnh khắc nào đến hôm nay vẫn chưa quên?

Sợ nhất khi dẫn một chương trình trực tiếp như Chuyển động 24h chính là sự cập nhật liên tục của tin tức làm kịch bản đảo lộn hoàn toàn, từ dưới lên trên từ giữa ra sau, từ đầu xuống cuối và người dẫn phải linh hoạt để xử lý. Những hôm thời lượng non hoặc lố, phải đắp sóng bằng những câu dẫn ngay lập tức chỉ sau khoảng 1 giây là đáng sợ nhất.

Với tôi, sợ nhất còn là khi sức khỏe không tốt, dễ bị ho, bị mệt. Khi lên sóng, mình phải dồn hết tâm sức để có một chương trình chỉn chu và lúc đó sức khỏe là tất cả. Những bản tin dài, đọc off nhiều mà đang bị ho thì đúng là thảm họa!

Thụy Vân hiện công tác tại Ban Văn hóa - Giải trí của Đài Truyền hình Việt Nam.

- Công việc mới của Thụy Vân ở VTV là gì? Chị có phải thay đổi phong cách dẫn?

Tôi hiện đang công tác tại Ban Văn hóa - Giải trí, các chương trình chủ yếu phát trên VTV3, vẫn tiếp tục làm Việc tử tế, Sao check và có thêm một số chương trình mới. Việc thay đổi phong cách không phụ thuộc vào ban mình công tác mà chương trình thiết kế ra sao, đối tượng khán giả là ai, thông điệp hướng tới điều gì.

Thụy Vân trên sóng của "Chuyển động 24h":

Người vợ, người mẹ ông xã - "khán giả im lặng" suốt 16 năm

- Tháng 10/2025, Thụy Vân sinh con thứ 2ở tuổi 39 và chưa đầy 2 tháng sau đã quay lại sóng. Áp lực vừa chăm con nhỏ vừa duy trì công việc cường độ cao như thế nào?

Được bố mẹ hai bên hỗ trợ rất nhiều nên việc chăm sóc gia đình và con cái tôi yên tâm, khi đi làm là toàn tâm toàn ý cho công việc. Nhưng nếu nói không có lúc bị kéo ra 2 phía - vừa muốn ở nhà với con nhỏ, vừa không thể không đi làm - chắc chắn là nói dối. Thông thường khi công việc yêu cầu, luôn có gia đình hỗ trợ nên không quá khó xử lý.

- Ông xã hơn chị 8 tuổi chưa từng một lần lộ diện trước công chúng dù hai người đã kết hôn hơn 16 năm. Đây là quyết định của anh hay của cả 2? Anh có bao giờ xem chương trình và nhận xét chị hay giữ vai trò "khán giả im lặng"?

Đây là điều tôi rất tôn trọng ở anh xã. Anh ấy không muốn cuộc sống ồn ào, bị để ý nên tôi không đưa lên truyền thông. Còn chuyện xem các chương trình, anh giữ vai trò "khán giả im lặng", vợ làm gì cũng ủng hộ!

- Thụy Vân từng nói: "Trong hôn nhân, nếu ai cũng đặt cái tôi quá lớn gia đình không thể tồn tại lâu dài". Nhưng trong sự nghiệp, lại cần một cái tôi đủ mạnh. Chị cân bằng hai mâu thuẫn đó ra sao trong 16 năm qua?

Tôi luôn lùi lại một bước để nhìn những gì đã qua, những gì sắp đến và liệu mình có hài lòng hay không. Đó là cách giúp tôi cân bằng bởi đôi khi con người cần chậm lại một chút. Nhưng để có được sự cân bằng và những bước lùi ấy, tôi phải giữ cái tôi nhỏ lại, bởi sự yên ổn, hạnh phúc của gia đình và niềm vui trong công việc quan trọng hơn tất cả.

Thụy Vân hiện có 2 con - Tony và Kami.

Tuổi 40 - "chương trưởng thành" và những điều mong mỏi giản dị nhất

- Thụy Vân hiện có 2 con - Tony tuổi teen và Kami chưa đầy 1 tuổi. Tính cách của 2 con thế nào và Tony phản ứng ra sao khi biết mình có thêm em gái?

Tony giờ đã là thiếu niên cao lớn, có suy nghĩ trưởng thành, có ý thức học hành và quan trọng nhất là thương mẹ. Hồi còn học tiểu học, bạn ấy được dạy về tuổi dậy thì, về sự nổi loạn, thỉnh thoảng trêu mẹ nghiêm mặt, giả vờ lầm lì. Mẹ chỉ cười bảo nếu Tony lạnh lùng như thế, mẹ sẽ buồn là bạn ấy lại phá lên cười. Tony thích có em lắm, rất kiên nhẫn với trẻ con - từ lúc em mấy ngày tuổi đã xông vào bế em rồi.

Còn bé Kami trộm vía rất ngoan, khá độc lập - thích bế nhưng nghe mẹ nói đi làm là ở lại, không mè nheo. Cứ có thời gian ở nhà là tôi dành hết cho em bé, thậm chí không nhận việc hoặc hẹn bạn bè vào buổi tối để được ở nhà với bọn trẻ.

- Khoảnh khắc nào cả gia đình quây quần khiến chị nhớ mãi?

Chính là mỗi khi bé Kami làm được một trò gì mới. Khi bạn ấy học vỗ tay - cả nhà cùng vỗ tay, cùng làm trò, rồi cùng cười. Đơn giản vậy thôi mà hạnh phúc thật.

Thụy Vân trò chuyện cùng Steven Nguyễn trong "Sao check":

Ảnh: FBNV, video: VTV