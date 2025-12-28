Tự hào về năng khiếu ngôn ngữ và khả năng tư duy

Sinh năm 1992, là thủ khoa đầu vào của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội nhưng chỉ sau 1 kỳ học, Lê Khánh Minh nhận ra đây không phải lựa chọn phù hợp. Anh quyết định bảo lưu, tự ôn thi lại để theo học ngành Quan hệ quốc tế tại Học viện Ngoại giao và tốt nghiệp năm 2015.

BTV-MC Khánh Minh.

Năm 2015, Khánh Minh bắt đầu công việc đầu tiên tại Đài Truyền hình Việt Nam với vai trò làm phụ đề tiếng Anh cho các chương trình khoa học của Ban Khoa giáo. Khi đó, anh chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành biên tập viên lên sóng truyền hình quốc gia, cho đến cuối năm 2016 với bản tin Dailybiz về kinh tế phát lúc 22h trên VTV4. Nhìn lại lần đầu lên sóng, Khánh Minh bất ngờ trước những thay đổi của bản thân sau gần 10 năm theo nghề.

Nói về hành trình chinh phục tiếng Anh, Khánh Minh cho biết không ai trong gia đình biết ngoại ngữ, anh cũng không học ở nước ngoài hay có nhiều cơ hội tiếp xúc với giảng viên quốc tế. Khánh Minh cho rằng mình là “người thầy” lớn nhất giúp bản thân đạt được trình độ tiếng Anh hiện tại và luôn tự hào về năng khiếu ngôn ngữ, kể cả với tiếng mẹ đẻ.

Khánh Minh tin rằng mỗi hành trình chỉ phù hợp nhất với chính người đi trên nó. Tuy vậy, anh cho rằng tình yêu với một nền văn hóa đóng vai trò quan trọng trong việc học ngôn ngữ của nền văn hóa đó. Hiện anh đạt IELTS 8.5 (Speaking 8.5) và đã tốt nghiệp Thạc sĩ TESOL tại Đại học Canberra (Australia).

Từ VTV4 đến Vietnam Today: 10 năm gắn bó ngành truyền hình và những dấu ấn

Sau khi tốt nghiệp Học viện Ngoại giao, Khánh Minh không ngừng học tập. Anh hoàn thành chương trình Cử nhân ngành Tiếng Anh Biên - Phiên dịch tại Đại học Mở Hà Nội (2021–2023), nhận Chứng chỉ Kỹ năng Dẫn trường quay và hiện trường của Đài Truyền hình Việt Nam (2021) cùng nhiều khóa đào tạo chuyên sâu khác.

Sau hơn 5 năm gắn bó với VTV4 - Kênh Truyền hình Đối ngoại của Đài Truyền hình Việt Nam từ tháng 11/2015 đến 2019, Khánh Minh đã có cơ hội trải nghiệm nhiều môi trường làm việc khác nhau. Anh từng là cố vấn học thuật chương trình IELTS Face-Off (VTV7) giai đoạn 2016-2020, làm việc tại các đài địa phương từ năm 2022 đến 2023 và Ban Đối ngoại - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV5) từ năm 2024 đến cuối 2025.

Tại VOV5, lần đầu Khánh Minh thử sức với phát thanh tiếng Anh và nhận ra sự khác biệt lớn giữa truyền hình và radio, nơi câu chữ, giọng nói và âm thanh là yếu tố cốt lõi. Tuy nhiên, anh phải tạm dừng công việc này sau 1 năm vì lịch trình lên sóng dày đặc.

Khánh Minh làm giám khảo của nhiều cuộc thi về hùng biện tiếng Anh.

Bên cạnh vai trò biên tập viên hay người dẫn chương trình, Khánh Minh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động khác như MC cho các sự kiện, giám khảo của nhiều cuộc thi về hùng biện tiếng Anh.

Ngoài vai trò biên tập viên, người dẫn chương trình, Khánh Minh còn làm MC sự kiện, giám khảo các cuộc thi hùng biện tiếng Anh. Sau thời gian làm việc tại Kênh Văn hóa Việt VTC10, hiện anh là gương mặt của kênh Vietnam Today. Công việc tại đây đòi hỏi sự tập trung, đặc biệt là tần suất và tốc độ. Nếu trước đây VTV4 chỉ phát từ 3 đến 4 bản tin tiếng Anh mỗi ngày thì giờ với Vietnam Today là 10 bản tin và có thể còn tăng nữa.

"Tham vọng của tôi nhiều đến phi thực tế"

Song song với truyền hình, Khánh Minh từng giảng dạy tiếng Anh tại Học viện Ngoại giao từ năm 2019, tham gia phát triển khóa học cho HOCMAI từ năm 2021 và đồng biên soạn giáo trình Biên - Phiên dịch tại Khoa tiếng Anh Thương mại - Đại học Ngoại thương.

Năm 2021, anh được IDP Education vinh danh là câu chuyện thành công tiêu biểu và là diễn giả TEDxHCMUS (Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM) năm 2022 với chủ đề Language The Building Block, chia sẻ về vai trò của ngôn ngữ như một viên gạch nền tảng trong xã hội.

Anh thừa nhận không thể cùng lúc theo đuổi 2 công việc bởi muốn làm tốt phải toàn tâm toàn ý nên phải gác lại mảng giảng dạy.

Ở tuổi ngoài 30, với sự nghiệp đang trên đà phát triển, Khánh Minh cho biết chưa tìm được cách cân bằng giữa công việc, bản thân và gia đình. Anh nghĩ điều đó sẽ còn khó hơn nếu kết hôn.

Khánh Minh tìm lại sự cân bằng qua ca hát và niềm đam mê đồng hồ đeo tay.

Giống như nhiều đồng nghiệp, Khánh Minh ở cơ quan nhiều hơn ở nhà. Vì vậy, anh trân trọng những bữa cơm gia đình.

Khánh Minh tìm lại sự cân bằng qua ca hát và niềm đam mê đồng hồ đeo tay, thậm chí tự chế tác để tặng người thân. Khánh Minh tự nhận mình mạnh về logic, lập luận nhưng chưa giỏi quản trị cảm xúc. Anh chia sẻ: "Tôi nghĩ sẽ cần phải niềm nở hơn với cuộc sống, dù có nhiều áp lực. Đó là điều cần thiết của một người trưởng thành".

Nhìn lại chặng đường đã qua, Khánh Minh cho biết sẽ tiếp tục cống hiến cho Vietnam Today và Đài Truyền hình Việt Nam, đồng thời mong có dịp trở lại sân khấu TEDx để chia sẻ những trải nghiệm mới sau gần 5 năm. "Tham vọng của tôi rất nhiều, nhiều đến nỗi nếu nói ra bây giờ nghe sẽ hơi phi thực tế nên xin hẹn một dịp khác chia sẻ", anh nói với VietNamNet.

BTV Khánh Minh trên sóng Vietnam Today:

Ảnh: NVCC, video: VTV