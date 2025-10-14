Gần như không ngủ trước ngày đầu lên sóng Vietnam Today

Khi Vietnam Today lên sóng ngày 7/9/2025, BTV Tâm Trang được giao dẫn 2 bản tin trực tiếp khiến chị "bất ngờ và hồi hộp, gần như không ngủ được đêm trước đó", Tâm Trang chia sẻ với VietNamNet. Nhưng khi bước vào nơi làm việc và thấy cả ê-kíp tất bật, cảm giác hồi hộp của nữ BTV gần như biến mất, thay vào đó là quyết tâm làm tốt khi ghi hình trực tiếp.

BTV Tâm Trang

BTV Tâm Trang đưa tin về bão Bualoi trên Vietnam Today:

Ngày đầu tiên diễn ra suôn sẻ đến mức chị tự nhận là "tốt nhất so với các lần tập thử trước đó". Sau khi hoàn thành 2 bản tin của mình, Tâm Trang chờ đến khi đèn trường quay tắt, bước ra ngoài và gọi điện ngay cho gia đình: "Suôn sẻ rồi cả nhà ơi!". Lúc đó chân tay chị bắt đầu run lên vì sung sướng.

Ngày hôm đó nhiều đồng nghiệp không có ca làm vẫn có mặt tại đài, sẵn sàng giúp đỡ, khiến chị cảm thấy yên tâm và vững vàng khi lên sóng.

Từng được "Giáo sư Cù Trọng Xoay" - MC Đinh Tiến Dũng dìu dắt

Hành trình đến với Vietnam Today của Tâm Trang khá thuận lợi. Sau khi đọc thông báo VTV4 tuyển người dẫn, biên tập viên, chị nộp hồ sơ và được liên lạc hẹn phỏng vấn, sau đó được tuyển thẳng vào kênh. Lúc được hẹn lịch, chị đang đi chơi cùng gia đình ở Hội An nên tham gia phỏng vấn online luôn.

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả nhí qua chương trình Là la lá trên VTV7, Tâm Trang đã bén duyên với nghề phát thanh viên từ khi mới ra trường. Trong lần được bạn rủ thử vị trí dẫn bản tin tiếng Anh kênh Truyền hình quốc phòng Việt Nam (QPVN), chị được chọn và làm việc hơn 3 năm.

Sau thời gian tại QPVN, Tâm Trang làm tổ chức sản xuất chương trình ở FPT Telecom dưới sự dìu dắt của "Giáo sư Cù Trọng Xoay" - Đinh Tiến Dũng. Khi lập gia đình, chị chuyển sang làm tự do để có thời gian chăm sóc gia đình, trong giai đoạn này chị dẫn Là la lá trên VTV7, tham gia nhạc kịch, lồng tiếng, làm đạo diễn.

"Tất cả những kinh nghiệm này hình thành được tôi của ngày hôm nay, có thể vừa dẫn chính sự, giải trí, văn hoá, kinh tế", Tâm Trang nhìn nhận.

Phong cách dẫn mang "hơi thở Việt Nam"

Dẫn bản tin tiếng Anh cho khán giả quốc tế so với dẫn cho người Việt ở nước ngoài như VTV4 khác biệt về cách truyền tải văn hoá. Khi dẫn cho khán giả quốc tế, Tâm Trang cố gắng giữ tốc độ nói chậm, nhấn nhá vào các từ khoá quan trọng và tránh dùng những cụm từ mang tính địa phương khó hiểu.

Tuy nhiên, chị vẫn muốn giữ hơi thở Việt Nam trong cách đọc rõ dấu những tên địa phương, nhân vật, từ tiếng Việt không thể thay thế bằng tiếng Anh, nhấn trọng âm và cách kể chuyện - để người nghe nhận ra đây là tiếng nói từ Việt Nam. So với VTV4, Vietnam Today đòi hỏi phong cách dẫn có tính quốc tế cao hơn, giống như trò chuyện với khán giả nước ngoài nhưng vẫn kể về đất nước mình bằng góc nhìn người trong cuộc.

Về quy trình làm việc, Tâm Trang chia sẻ với VietNamNet: "Thông thường, chúng tôi nhận bản kế hoạch chi tiết của chương trình/bản tin và bản thảo kịch bản từ đội ngũ biên tập trước giờ lên sóng khoảng vài tiếng. Sau đó, tôi sẽ đọc kỹ toàn bộ, rà soát lại thông tin, kiểm tra phát âm tên riêng, địa danh và những con số thống kê để tránh sai sót".

Với bản tin thời sự Newsline 30 phút, Tâm Trang dành khoảng 2-3 tiếng chuẩn bị: từ đọc trước nội dung, luyện khẩu hình, làm quen nhịp dẫn, đến kiểm tra hình ảnh minh hoạ, clip. Với những tình huống bất ngờ như mất tín hiệu từ hiện trường, micro trục trặc hoặc tin nóng được cập nhật sát giờ lên sóng, nguyên tắc đầu tiên là giữ bình tĩnh và giữ sóng an toàn.

Cơ duyên đến với nghề BTV nhờ MV viral thời sinh viên

Đằng sau hình ảnh BTV chuyên nghiệp, Tâm Trang sở hữu thương hiệu cafe riêng. Ngoài ra, chị là diễn viên nhạc kịch, lồng tiếng, MC song ngữ, giảng viên ukulele, cố vấn truyền thông. "Tôi vẫn hay nói đùa đi kiếm tiền để phục vụ đam mê và ngược lại đam mê giúp mình có những khoảng nghỉ trong cuộc sống hối hả", chị chia sẻ.

Hình ảnh khác lạ của Tâm Trang khi dẫn chương trình thiếu nhi.

Tâm Trang thể hiện "Tuổi mộng mơ - Tuổi ngọc"

Từ hồi sinh viên, Tâm Trang và các bạn trong CLB beatbox đã tham gia vài cuộc thi Got Talent và đạt nhiều giải thưởng. Nhờ sự "quậy" thời sinh viên, Tâm Trang và bạn bè tự làm những MV ca nhạc được viral trên mạng xã hội nên được nhà đài để ý. "Đó có lẽ là cái duyên để nghề chọn người", chị nói.

Nền tảng âm nhạc từ beatbox, nhạc kịch đến chương trình thiếu nhi cho Tâm Trang khả năng kiểm soát hơi thở, nhịp điệu giọng nói và tạo sự sinh động trong cách dẫn.

Lãnh đạo kênh khuyến khích các BTV thể hiện cá tính, miễn tôn trọng chuẩn mực của bản tin quốc tế. Điều đó giúp Tâm Trang vừa được là chính mình, vừa học hỏi thêm để tiến bộ. Tâm Trang muốn người xem nhận ra mình là người ấm áp và gần gũi, nhưng đủ sắc bén để truyền tải tin tức thời sự.

Điều khiến nữ BTV tự hào nhất về bản thân có lẽ là việc chọn đúng bạn đời. Ông xã đã đồng hành bên Tâm Trang 10 năm.

"Nếu không có sự ủng hộ tuyệt đối và đồng hành của anh trong mọi quyết định sẽ không có những gì mình đang có hôm nay", Tâm Trang tâm sự. Với lịch làm việc dày đặc, cộng thêm quản lý quán cafe, dạy đàn, chăm 2 con, bí quyết của chị là thiết lập những khoảng nghỉ nhỏ trong ngày: chỉ 5-10 phút để hít thở sâu hoặc nghe một bản nhạc quen thuộc trước giờ vào trường quay. Gia đình, đặc biệt là ông xã và hai con, là hậu phương lớn nhất giúp Tâm Trang cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Ảnh: NVCC, video: VTV, NVCC