Từng bỏ lễ tốt nghiệp ở Mỹ để kịp về ứng tuyển giảng viên Đại học Kinh tế Quốc dân, Nhung Trần vừa bảo vệ luận án tiến sĩ, trở thành biên tập viên kênh Vietnam Today và tìm thấy sự bình thản từ leo núi trong nhà, lặn tự do.

Lứa sinh viên đầu tiên tôi dạy chỉ kém 2 tuổi

- Từng nhận học bổng 37.000 USD mỗi năm, 4 năm liền giành học bổng tại ĐH Augsburg (Mỹ). Điều gì khiến chị quay về Việt Nam?

Tôi học chuyên ngành Marketing nhưng không có đam mê kinh doanh hay kiếm tiền. Điều tôi thích là nghiên cứu hành vi người tiêu dùng và mảng sáng tạo trong truyền thông. Suốt thời gian học, tôi khá mông lung về công việc tương lai. Gần ngày tốt nghiệp, biết khoa Marketing của Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển giảng viên, tôi quyết định không dự lễ tốt nghiệp mà về nước sớm cho kịp đợt ứng tuyển.

Giảng viên Nhung Trần hòa đồng cùng các sinh viên.

- Trúng tuyển năm 22 tuổi, chị gần bằng tuổi sinh viên. Làm thế nào để học trò nhìn chị như một người thầy?

Thời điểm đó, trường có chính sách đặc biệt tiếp nhận nhiều giảng viên mới là cử nhân tốt nghiệp trong và ngoài nước. Tôi may mắn thi tuyển đúng đợt ấy. Tuy nhiên, tất cả đều phải học lên thạc sĩ, có bằng thạc sĩ và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm mới đủ điều kiện đứng lớp. Vì vậy, lứa sinh viên đầu tiên tôi dạy chỉ kém 2 tuổi.

Trên lớp, tôi luôn đề nghị sinh viên xưng hô 'cô - em' vì tôi quan niệm thầy phải ra thầy, trò ra trò. Kỷ niệm tôi nhớ nhất là ở lớp đầu tiên, có bạn xưng "con" với tôi. Tôi hơi bất ngờ nhưng hiểu ngay rằng lúc ấy các em đã thật sự xem tôi là thầy.

- Sinh viên lập nhiều kênh TikTok kể chuyện thường ngày với cô giáo Nhung Trần. Chị nghĩ gì khi bị học trò "lên sóng"?

Các em chỉ quay vào giờ nghỉ hoặc khi làm bài tập nhóm sau giờ giảng. Trong giờ học, tôi giảng tập trung, yêu cầu sinh viên ghi chép và không dùng thiết bị điện tử. Tôi không phản đối việc các em quay, thậm chí nghĩ đây là hoạt động tích cực giúp thầy trò gắn kết, gần gũi hơn.

Tôi luôn cố tạo môi trường học ra học, chơi ra chơi. Ranh giới thầy trò trên bục giảng phải được tôn trọng, còn ngoài giờ, tôi sẵn sàng trò chuyện và tham gia các hoạt động cùng sinh viên.

Bảo vệ luận án tiến sĩ, làm lính mới ở VTV

- Ngoài Đại học Kinh tế Quốc dân, chị từng giảng dạy ở nhiều chương trình liên kết của nhiều trường đại học. Chị xoay xở thế nào khi đồng thời theo học tiến sĩ từ năm 2021?

Tôi từng nhận lời mời giảng ở một số chương trình đặc thù tại các trường đại học khác nhưng khoa Marketing của Đại học Kinh tế Quốc dân luôn là ưu tiên số 1. Vài năm gần đây, số sinh viên của khoa tăng mạnh, tôi được phân công nhiều lớp hơn nên không nhận lời các trường khác nữa.

Riêng các dự án nghiên cứu thị trường với doanh nghiệp, tôi vẫn duy trì suốt hơn 10 năm. Công việc này cho tôi vốn kiến thức thực tế phong phú hơn bất cứ cuốn sách nào. Tôi muốn mang kinh nghiệm thực chiến ấy vào bài giảng để sinh viên có thông tin cập nhật, củng cố phần lý thuyết trên lớp. Năm nay, tôi đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, mở ra một chương mới trên con đường học vấn và giảng dạy.

BTV Nhung Trần dẫn bản tin Newsline trên Vietnam Today ngày 19/10:

- Vì sao một giảng viên ổn định hơn 10 năm lại ứng tuyển làm biên tập viên kênh Vietnam Today?

Khoa Marketing vừa mở ngành Quan hệ công chúng, trong đó nhiều học phần liên quan đến báo chí. Đây là lĩnh vực tôi gần như chưa có kinh nghiệm thực tế. Vì vậy, tôi mạnh dạn ứng tuyển vào VTV ở vị trí biên tập viên kênh Vietnam Today với mong muốn được học, được làm, được cống hiến cho khán giả và chia sẻ lại cho sinh viên.

Sau khi được tuyển dụng chính thức, tôi rất cảm kích lãnh đạo đài đã sắp xếp lịch làm việc để tôi duy trì tốt cả 2 công việc.

BTV Nhung Trần trên sóng Vietnam Today.

- Trên giảng đường, chị là người dẫn dắt. Ở đài truyền hình, chị là người mới. Cái tôi của người thầy có bị va chạm?

Tôi rất thích cảm giác đổi vai ấy. Ở VTV, tôi không nghĩ mình là thầy mà là một nhân viên mới tinh. Phần lớn đồng nghiệp, kể cả các nhà sản xuất là cấp trên đều kém tuổi tôi. Điều đó chưa bao giờ là vấn đề. Ngược lại, tôi luôn quan sát, học hỏi và trầm trồ vì người trẻ bây giờ giỏi quá.

Các sếp và đồng nghiệp dạy tôi nhiều điều, từ chuyên môn, phong thái đến tinh thần trách nhiệm, bởi lên sóng trực tiếp thì không được phép sai sót. Tôi hạnh phúc vì biết mình đang hoàn thiện bản thân và trở thành người có ích hơn.

Leo núi, lặn tự do và bài học bình thản

- Chị có chứng chỉ giáo viên yoga, có bằng lặn tự do quốc tế và chơi leo núi trong nhà. Các môn thể thao này mang lại cho chị điều gì?

Ban đầu, tôi tập yoga như một môn thể thao để tăng cường thể lực. Tập lâu, tôi muốn hiểu bài bản nên đăng ký khóa đào tạo giáo viên yoga quốc tế. Yoga như dòng suối ấm, giúp con người trẻ trung và định tâm hơn nên tuần nào tôi cũng dành thời gian tập.

Trước đây, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ chơi thể thao mạo hiểm. Nhưng 4 năm trước, lần đầu thử leo núi trong nhà, tôi bị cuốn hút thật sự. Tôi không nghiện cảm giác hưng phấn mà ngược lại thích việc phải tập trung cao độ. Trong thế giới số và nội dung ngắn, leo núi buộc tôi tập trung liên tục, tính toán từng cử động nhỏ, lắng nghe cơ thể. Nhờ vậy, bộ não của tôi đỡ lười hơn hẳn.

Nhung Trần có chứng chỉ giáo viên dạy yoga.

Lặn tự do lại dạy tôi cách thả lỏng tối ưu. Khi nín thở mà không có bình khí, mọi chuyển động phải thật nhẹ nhàng, tâm trí phải bình tĩnh. Càng lo lắng thì càng tốn oxy và bạn sẽ không thể lặn lâu.

Cả 2 môn đều dạy tôi đối mặt với rủi ro, thậm chí nguy hiểm. Quan trọng nhất là sau khi đứng trước những rủi ro rất thật ấy, tôi thấy mình bình thản hơn nhiều trong đời sống thường ngày. Tôi gần như không còn hay nghĩ ngợi, lo âu bởi những bất tiện nho nhỏ không đáng để làm hỏng tâm trạng.

- Một ngày của chị có lớp học, ca biên tập và các con ở nhà. Chị làm sao để cân bằng?

Tôi không thể làm hết mọi thứ mình muốn, phải đặt thứ tự ưu tiên và lên kế hoạch trước cho từng ngày. Từ khi làm biên tập viên ở Vietnam Today, tôi thôi đứng lớp yoga, cũng không còn leo núi hàng tuần như trước.

Chuyện con cái tôi khá yên tâm. Khi mẹ hoàn thành luận án, các con cũng đã lớn. Hai anh em đang học lớp 6 và lớp 4, đã biết tự chăm sóc bản thân, tự giác học và hay tâm sự với nhau. Thêm sự hỗ trợ của ông bà nội ngoại, tôi tạm cân bằng được công việc và gia đình.

Những khoảnh khắc đời thường của BTV Nhung Trần.

- Từ cô học sinh chuyên Anh, du học sinh đạt IELTS 8.5, giảng viên, nhà nghiên cứu, đến biên tập viên và giáo viên yoga, nếu chỉ được giữ 1 danh xưng để các con nhớ về mẹ, chị chọn danh xưng nào?

Tôi chỉ mong các con nghĩ về tôi như một người mẹ bình thường. Mẹ con tôi nói chuyện rất nhiều và hay góp ý cho nhau. Các con cũng thường bảo mẹ nên làm thế này, không nên làm thế kia nên chúng tôi giống những người bạn. Nếu các con xem tôi như bạn thân cũng hay.

- Là em họ của hoa hậu Hương Giang, mối quan hệ của 2 chị em hiện ra sao?

Hồi nhỏ, chúng tôi gần bằng tuổi, nhà lại gần nhau nên chơi thân. Nhưng tôi đi du học sớm nên từ tuổi thiếu niên đến nay ít có dịp gặp gỡ. Có lẽ tôi không hiểu nhiều về Hương Giang. Tôi chỉ biết Giang là người rất thông minh, mạnh mẽ nên ủng hộ mọi quyết định của bạn ấy.

Ảnh: IGNV, video: VTV