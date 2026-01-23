Vinh dự và áp lực khi dẫn Đại hội Đảng XIV bằng tiếng Anh

- Là 1 trong 2 MC trẻ tuổi được chọn dẫn dắt chương trình tường thuật trực tiếp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng hoàn toàn bằng tiếng Anh, chị cảm nhận và chuẩn bị như thế nào cho vai trò đặc biệt này? Khoảnh khắc nào trong buổi phát sóng khiến chị xúc động hoặc khó quên nhất?

Cảm xúc đầu tiên của tôi là vừa vinh dự, vừa áp lực. Đây là sự kiện chính trị quan trọng nhất của đất nước lại được truyền hình trực tiếp bằng tiếng Anh tới khán giả quốc tế nên tôi ý thức rõ rằng mỗi câu chữ đều phải chính xác nhưng nhịp dẫn vẫn phải nhanh và giữ được sự quan tâm của khán giả.

Quá trình chuẩn bị của tôi tập trung vào việc tìm hiểu về kỳ Đại hội lần này, những điểm đặc biệt, kỳ vọng cũng như các vấn đề khán giả quan tâm. Đặc biệt là việc chuyển ngữ sao cho chính xác vừa đảm bảo nội dung vừa súc tích, dễ hiểu. Chuyển ngữ trong lĩnh vực chính trị, quan hệ quốc tế chưa bao giờ là dễ dàng.

Khi ánh đèn trường quay bật sáng, nhạc hiệu vang lên và tôi biết mình đang trực tiếp đưa hình ảnh một sự kiện lịch sử đến khán giả trong và ngoài nước, cảm xúc lúc đó vừa hồi hộp, vừa tự hào.

Cuộc trò chuyện với hai vị Đại sứ là trải nghiệm ý nghĩa. Chỉ trong thời gian ngắn được cùng bình luận về sự kiện quan trọng này đã giúp tôi mở rộng nhiều kiến thức nên thật khó để chọn ra một khoảnh khắc đáng nhớ nhất.

BTV Huyền Trần trong buổi truyền hình trực tiếp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

- Khi dẫn cặp và phối hợp với 2 khách mời kỳ cựu như bà Tôn Nữ Thị Ninh (nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Bỉ và Liên minh Châu Âu) và ông Bùi Thế Giang (nguyên Phó trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc) chị giữ sự mạch lạc và chuyên sâu của chương trình thế nào?

Được ngồi cùng bàn và thực hiện buổi bình luận trực tiếp đầu tiên bằng tiếng Anh với hai Đại sứ là một vinh dự lớn với tôi.

Khi lên sóng, tôi cố gắng giữ vai trò kết nối, lắng nghe kỹ và đặt câu hỏi ngắn gọn, đúng trọng tâm để khách mời có không gian thể hiện chiều sâu chuyên môn.

Tôi học hỏi được nhiều không chỉ từ nội dung chia sẻ mà còn từ phong thái, cách sử dụng ngôn ngữ của hai Đại sứ. Điều tôi ấn tượng nhất là cách bà Tôn Nữ Thị Ninh chọn những từ khóa vừa ý nghĩa vừa bắt tai để chốt vấn đề. Còn Đại sứ Bùi Thế Giang có lối chia sẻ gần gũi, hài hước nên dù vấn đề phức tạp vẫn dễ hiểu và cuốn hút.

BTV Huyền Trần trong chương trình trực tiếp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng:

(Video đã được biên tập từ chương trình phát sóng)

- Với vai trò BTV, MC của các chương trình như Newsline, Daily Biz, Culture Scene, The Point, chị cho rằng yếu tố nào quan trọng nhất đối với một người dẫn chương trình đối ngoại?

Theo tôi, yếu tố quan trọng nhất là sự chính xác đi cùng với trách nhiệm. Người dẫn chương trình đối ngoại không chỉ cần nói tốt tiếng Anh mà còn phải hiểu bối cảnh, nội dung truyền tải và ý thức rằng mỗi thông tin đều góp phần định hình hình ảnh quốc gia trong mắt khán giả quốc tế. Bên cạnh đó là sự bình tĩnh, khả năng xử lý tình huống và tinh thần cầu thị.

BTV Huyền Trần.

Đọc tin quốc tế, nghe podcast, xem thời sự để xây dựng phong thái

- Từ học sinh THPT Chuyên Ngoại ngữ đến sinh viên Học viện Ngoại giao, cơ duyên nào đưa chị đến với nghề báo và truyền hình đối ngoại?

Tôi đến với nghề báo khá tình cờ. Từ bé tôi thích nghe và kể chuyện nhưng vì hướng nội nên chủ yếu tiếp cận qua sách. Sau khi tốt nghiệp và thấy thông tin tuyển dụng trên trang của Học viện, tôi ứng tuyển để thử thách bản thân ở những điểm còn yếu như sự nhút nhát.

Vẫn nhớ trong buổi phỏng vấn đầu tiên, khi được hỏi vì sao muốn làm phóng viên rồi trở thành MC, tôi trả lời muốn tạo ra một nền tảng để các nhân vật có thể chia sẻ câu chuyện của mình đến nhiều người hơn. Truyền hình đối ngoại cho tôi cơ hội kể câu chuyện Việt Nam không chỉ trong nước mà ra toàn thế giới.

- Đạt IELTS 8.0 và có khả năng sử dụng tiếng Pháp, chị duy trì và nâng cao trình độ ngoại ngữ như thế nào?

Ngoại ngữ với tôi là quá trình tích lũy lâu dài. Tôi cố gắng sử dụng tiếng Anh mỗi ngày qua việc đọc tin quốc tế, nghe podcast, xem thời sự nước ngoài để xây dựng phong thái dẫn riêng. Tôi cũng thích đọc sách và xem phim tài liệu để mở rộng vốn từ và kiến thức.

- Chị gặp áp lực từ kỳ vọng của mọi người không và ai là người luôn đồng hành cùng chị?

Áp lực chắc chắn là có, nhất là khi được giao những nhiệm vụ lớn. Nhưng tôi may mắn khi luôn có gia đình, bạn bè và đồng nghiệp thấu hiểu, động viên. Có những ngày gần như tôi không gặp người thân vì làm việc từ sáng sớm đến tối muộn. Nhưng chính sự tin tưởng và đồng hành của mọi người là động lực để tôi tiếp tục cố gắng.

Gia đình, bạn bè và đồng nghiệp thấu hiểu, động viên Huyền Trần trước những áp lực.

Đọc sách, đan len để vừa giải trí và thư giãn

- Nhìn lại hành trình đã qua, chị tự hào nhất về điều gì?

Điều tôi tự hào nhất là luôn giữ được sự kiên trì, nỗ lực và tinh thần học hỏi trong nghề. Dù tuổi nghề còn trẻ so với các anh chị đi trước, tôi trân trọng những gì mình đã đạt được.

Truyền hình đối ngoại mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm quý giá, từ làm việc với những con người tâm huyết đến tham gia các sự kiện lớn. Có những giai đoạn tôi phải ở đài từ sáng sớm đến tối muộn, thậm chí thâu đêm nhưng luôn tự hào vì đã cố gắng hết mình và không bỏ cuộc.

- Lịch trình thường ngày của chị ra sao để cân bằng giữa công việc và bản thân?

Công việc truyền hình khá dày và áp lực nên tôi cố gắng sắp xếp thời gian khoa học, nghỉ ngơi thành những khoảng ngắn trong ngày và duy trì các thói quen. Khi có thời gian, tôi đọc sách, đan len để vừa giải trí, vừa giúp đầu óc được thư giãn.

Tôi cố gắng dành thời gian mỗi ngày để chơi với chó hoặc dắt nó đi dạo vừa ở bên thú cưng, vừa vận động nhẹ. Tôi cũng thích đi cà phê, ngắm nhìn hay quan sát mọi người. Khi rời khỏi nhịp tin tức hối hả, những hoạt động như đi bộ, đọc sách nhâm nhi cà phê giúp tôi sống chậm lại, thư giãn cơ thể và tinh thần.

Ảnh: NVCC, video: VTV