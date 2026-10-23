Nguyễn Ngọc Trà My - nữ MC song ngữ và hiện điều hành một công ty truyền thông đã xuất sắc vượt qua 21 cô gái để đăng quang ngôi vị Miss Charm Vietnam 2026.

Tối 22/10, chung kết Miss Charm Vietnam 2026 diễn ra với sự tranh tài của 22 thí sinh. Ban giám khảo chấm thi gồm bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Chủ tịch tổ chức Miss Charm, Trưởng ban giám khảo; Miss Charm 2024 Rashmita Rasindran; Miss Charm 2025 Anna Blanco và hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa - Miss Universe Vietnam 2023.

Các thí sinh tham gia đồng diễn.

Từ Top 22 ban đầu, các thí sinh lần lượt trải qua những vòng thi để chọn ra Top 16, Top 10+1 và Top 5 chung cuộc. Top 5 của cuộc thi gọi tên: Hà Lê Quỳnh Nga, Lê Trần Anh Thư, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Khánh Linh và Nguyễn Ngọc Trà My. Trong đó, Trà My là thí sinh duy nhất trong top 5 có màn ứng xử bằng song ngữ.

Clip Trà My trả lời ứng xử

Trước câu hỏi: Giả sử giữ vai trò đại sứ du lịch và trách nhiệm quảng bá Quan họ Bắc Ninh đến bạn bè quốc tế, bạn sẽ làm gì?, Trà My hát 1 vài câu trong ca khúc Bèo dạt mây trôi để mở đầu phần trả lời.

Cô tin âm nhạc là phương thức hiệu quả để quảng bá văn hóa và ngôn ngữ của một đất nước. Vì vậy, người đẹp luôn mong giới thiệu những ca khúc Việt Nam đến bạn bè quốc tế, qua đó lan tỏa vẻ ngọt ngào, giàu cảm xúc của những làn điệu dân ca Quan họ Bắc Ninh.

"Tôi tin ngoài âm nhạc thì Việt Nam là một điểm đến hấp dẫn với du khách quốc tế bởi chính lòng mến khách và tình yêu thương của người dân nơi đây", cô chia sẻ.

Nguyễn Ngọc Trà My đăng quang Miss Charm Vietnam 2026.

Thí sinh Nguyễn Ngọc Trà My chính thức đăng quang Miss Charm Vietnam 2026, trở thành gương mặt đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Nguyễn Ngọc Trà My sinh năm 1996, sở hữu chiều cao nổi bật 1,77m cùng nền tảng học vấn tốt. Năm 18 tuổi, Trà My sang Australia theo học ngành Truyền thông tại Đại học RMIT.

Sau khi tốt nghiệp, Trà My làm việc trong lĩnh vực quản lý nhãn hàng, đối tác chiến lược và dịch vụ cao cấp tại các tập đoàn đa quốc gia. Hiện cô điều hành một công ty truyền thông, đồng thời theo học chương trình sau đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và Lãnh đạo tại Đại học Edgewood (Mỹ).

Trước khi đến với Miss Charm Vietnam, cô từng tham gia The TVFace 2025. Người đẹp hiện đảm nhận vai trò MC song ngữ tại các hội nghị doanh nghiệp và sự kiện ngoại giao.

Trà My có nền tảng học vấn tốt, ngoại hình nổi bật. Cô thuộc nhóm ứng viên được đánh giá cao từ những vòng đầu.

Ngay sau đăng quang, Nguyễn Ngọc Trà My thực hiện màn first walk trong sự cổ vũ của khán giả, bắt đầu hành trình trên cương vị mới.

Danh hiệu á hậu 1 thuộc về Hà Lê Quỳnh Nga; á hậu 2 là Nguyễn Thị Minh Ngọc, á hậu 3 được trao cho Lê Trần Anh Thư và á hậu 4 thuộc về Nguyễn Khánh Linh.

Bên cạnh các danh hiệu chính, cuộc thi còn trao những giải thưởng phụ: Giải Người đẹp thời trang thuộc về Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Ngọc Trà My nhận giải Best Profile Picture (Người đẹp có hồ sơ ấn tượng nhất), Nguyễn Thị Diệu Linh giành danh hiệu Miss Ao Dai, Người đẹp tài năng thuộc về Hồ Yến Loan…

Tân hoa hậu và các á hậu của cuộc thi.

Miss Charm là cuộc thi sắc đẹp quốc tế do người Việt khởi xướng, hướng đến kết nối giáo dục, giao lưu văn hóa và quảng bá du lịch. Qua 3 mùa tổ chức, cuộc thi đã tìm ra các hoa hậu gồm Luma Russo (Brazil), Rashmita Rasindran (Malaysia) và Anna Blanco (Venezuela).

Miss Charm Vietnam là phiên bản cấp quốc gia, nhằm tìm kiếm đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi quốc tế, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp gắn với văn hóa, bản lĩnh và những giá trị tích cực.

Clip khoảnh khắc đăng quang của Trà My

Với chủ đề Beauty Born from Culture - Vẻ đẹp được nuôi dưỡng từ văn hóa, Miss Charm Vietnam 2026 hướng đến việc tạo cơ hội để thí sinh giới thiệu bản sắc Việt Nam thông qua hình ảnh, tài năng và câu chuyện cá nhân.

Ảnh, clip: HK, BTC