Phim tài liệu âm nhạc Chân trời rực rỡ - ghi lại concert đặc biệt của ca sĩ Hà Anh Tuấn tại Ninh Bình năm 2023 khởi chiếu toàn quốc từ 12-21/12/2025. Bộ phim do đạo diễn Lan Nguyên thực hiện với sự đồng hành của đạo diễn sáng tạo Cao Trung Hiếu.

Trong suốt hành trình của live concert Chân trời rực rỡ và bộ phim tài liệu cùng tên, dấu ấn của chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly và BTV Thu Uyên luôn hiện diện như một mối cảm xúc quan trọng. Doanh thu bán vé của phim từ đơn vị sản xuất sẽ dành tặng cho chương trình.

Tại buổi giao lưu báo chí ở TPHCM, 3 nhân vật chính có những chia sẻ thẳng thắn về hành trình tạo nên tác phẩm đặc biệt này.

"Tuấn không xem nên cũng không phủ quyết"

Khi VietNamNet đặt câu hỏi về quyền phủ quyết hình ảnh trong phim, Hà Anh Tuấn thừa nhận: "Đây là lần thứ 2 tôi xem phim và phải xem mình trong cái gì đó là cảm giác rất khó chịu".

Chính vì thế, anh không xem nên cũng không phủ quyết bất kỳ cảnh nào. Điều duy nhất Hà Anh Tuấn dặn đạo diễn Lan Nguyên là "hình nào xấu quá thì bỏ ra bởi anh thích đẹp". Với vai trò trong phim, anh tự nhận chỉ là khán giả với cảm xúc xúc động khi lần đầu xem tác phẩm hoàn chỉnh.

Trả lời VietNamNet về cảnh 2 em bé hát xẩm dưới cây lớn trong rừng, Lan Nguyên thừa nhận đây là hình ảnh không tự nhiên nhất trong phim, có sắp đặt một phần. Ê-kíp nhờ chỉ đường, dắt 2 em bé trong rừng Ninh Bình đến khi trời sắp tối, suýt bỏ cuộc bất ngờ phát hiện cây cổ thụ có hình dáng giống vòng tay ôm.

Điều bất ngờ là Lan Nguyên đã cắt bỏ gần hết cảnh nước mắt trong phim. Nữ đạo diễn thẳng thắn: "Nếu dùng nước mắt của người khác để kể câu chuyện của mình, tôi thấy hơi tội nghiệp".

Hà Anh Tuấn nói về triết lý "Ngã xuống để bồi đắp cội nguồn"

Hà Anh Tuấn chia sẻ 3 điểm đặc biệt khiến anh xúc động khi xem phim. Anh nhớ lại trong concert Chân trời rực rỡ tại Ninh Bình, khi giao lưu với khán giả, có người nói từ Cần Thơ, Châu Đốc bay rất xa đến đây để xem, khiến nam ca sĩ cảm nhận cội nguồn rõ.

Đặc biệt, câu nói của BTV Thu Uyên "khi đứng 10 ngón chân mình bấu chặt vào trong đất dưới chân, khi ấy là mình làm người hoàn chỉnh nhất" gợi lên trong Hà Anh Tuấn suy nghĩ sâu sắc.

Anh chia sẻ: "Những thế hệ như cụ Hà Thị Cầu, những người tóc bạc phơ, kể cả những anh hùng hào kiệt của lịch sử nằm xuống như để bồi cho cội nguồn dày lên. Và chúng ta là những cái cây mọc lên trên cội nguồn này". Từ đó, Hà Anh Tuấn đặt ra câu hỏi về ý nghĩa và hạnh phúc đích thực: "Chúng ta có sẵn sàng sau này ngã xuống để bồi cho cái cội nguồn dày hơn thêm một chút không?".

Anh khẳng định chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly và hoạt động thiện nguyện của nhiều người Việt Nam hiện nay đều mang tinh thần đó.

"Chúng ta không phải vì là con của tôi mới bồi đắp mà con của anh, tôi cũng bồi đắp để tất cả những đứa trẻ được thành hình và thành người", anh bày tỏ.

Hà Anh Tuấn chia sẻ về những điều đọng lại sau khi xem phim:

Chấp nhận phim "thê thảm về doanh thu"

Về mặt thương mại, Hà Anh Tuấn thẳng thắn: "Tôi nghĩ Chân trời rực rỡ sẽ lọt top những bộ phim thê thảm nhất của năm về mặt doanh thu". Tuy nhiên, chính vì nghĩ như vậy, anh đề nghị đạo diễn Lan Nguyên và ê-kíp sản xuất không nghĩ về chuyện đó nữa.

Nam ca sĩ giải thích: "Hãy nghĩ trong điện ảnh có những bộ phim kể những câu chuyện mà chúng ta tưởng tượng ra, có những bộ phim chỉ đơn giản là chúng ta đi, nhìn thấy, cảm nhận và kể lại. Sẽ có người thích nghe câu chuyện và có người không. Nếu phim này thê thảm quá, chúng ta góp tiền vào tặng cho chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly và sẽ nói dối với mọi người là phim bán được".

