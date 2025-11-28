Hủy show do ế vé

Ngày 26/11, ca sĩ Lân Nhã thông báo hủy concert Nhã Concert dự kiến diễn ra ngày 7/12 tới tại Cung Hữu nghị Việt - Xô, TP Hà Nội.

Lý do hủy concert là "lượng vé bán chưa đạt mức tiêu chuẩn", bên cạnh đó tình hình lũ lụt miền Trung khiến anh muốn ưu tiên hỗ trợ cộng đồng.

Dù vậy, kể từ khi công bố concert hôm 6/11, vấn đề giá vé từ 2,5 triệu đồng đến 5,9 triệu đồng gây tranh cãi vì con số được so sánh với concert của những ngôi sao hàng đầu như Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn.

Anh cho hay ê-kíp đã cố gắng điều chỉnh giá vé hết mức có thể. Tuy nhiên, số lượng ghế ở Cung Hữu nghị Việt Xô ít hơn Nhà hát Hòa Bình chưa kể chi phí di chuyển âm thanh, ánh sáng, dàn nhạc từ TPHCM… khiến giá vé tăng cao.

Trên mạng xã hội Threads, ca sĩ Lân Nhã nhận nhiều chỉ trích. Một số bài viết còn đặt vấn đề anh "dửng dưng, xem nhẹ ý kiến của khán giả".

Giọng ca 8X cũng bị fan ca sĩ Hà Anh Tuấn công kích vì nhắc đến thần tượng của họ trong buổi công bố dự án.

Trước Lân Nhã, giữa tháng 11, ca sĩ Đức Phúc cũng thông báo hủy mini-show Em đồng ý có ca sĩ khách mời là Noo Phước Thịnh vì lý do "sức khỏe không đảm bảo".

Tuy nhiên, nhiều người dùng mạng chỉ ra mini-show này bán vé ế ẩm. Trên trang web bán vé, các hạng ghế từ 700 nghìn - 2,5 triệu đồng đều chưa bán hết dù chương trình đã mở bán từ 1 tháng trước.

Tháng 7/2024, ca sĩ Hà Trần cũng thông báo hủy 2 concert Thiên hà tinh khôi -30 năm tiếng hát diva Hà Trần tại TPHCM và TP Hà Nội vì "nhà sản xuất không đủ năng lực tài chính". Không khó nhận ra chị cũng rơi vào hoàn cảnh như các đồng nghiệp.

Hà Trần, Đức Phúc và Lân Nhã đều phải huỷ show vì ế vé.

Một trường hợp gây tranh luận gần đây là fan meeting của diễn viên Lâm Thanh Nhã ở Hà Nội ế ẩm, lượng người thưa thớt vì giá vé bất hợp lý. Tương tự Lân Nhã, Lâm Thanh Nhã cũng giải thích giá vé cao do "vấn đề vận hành, ê-kíp phải di chuyển từ TPHCM ra Hà Nội".

Bài học tổ chức concert

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, chuyên gia truyền thông M làm việc lâu năm trong showbiz và mảng sản xuất chương trình âm nhạc nhận định sự việc Lân Nhã cũng như một số ca sĩ khác hủy concert là phần tất yếu của giai đoạn thị trường âm nhạc bùng nổ concert.

Lân Nhã là giọng ca thực lực nhưng chủ yếu hát cover, không có bài hit cá nhân. Video: trích đoạn MV "Vàng phai trước ngõ"

"Chỉ trong 3 tháng cận cuối năm 2025, số lượng concert tăng đột biến đến vài chục trong khi lượng khán giả vẫn vậy, năng lực kinh tế vẫn vậy, rất khó tránh hiện tượng bão hòa nên một số concert bị hủy do ế ẩm là tất nhiên", theo chuyên gia.

Chuyên gia truyền thông M cho rằng phần lớn ca sĩ Việt làm concert còn nặng cảm tính thay vì có chiến lược bài bản, tầm nhìn dài hạn.

Đơn cử, nếu ca sĩ nước ngoài luôn chủ động ngừng đi diễn tối thiểu nửa năm trước concert thì đa số ca sĩ Việt vẫn đi hát đều đặn, chỉ ngưng nhận show khoảng 1-2 tháng trước concert, dẫn đến việc gần như không còn sức hút bán vé.

Bên cạnh đó, phần lớn concert Việt có nội dung nhàm chán, cũ kỹ, lặp đi lặp lại những tiết mục, bài hát quen thuộc từng xuất hiện trên các sân khấu đại nhạc hội, phòng trà và sự kiện.

Về vấn đề giá vé bất hợp lý, theo chuyên gia truyền thông các cách giải thích như "mức đầu tư cao", "số ghế hạn chế", "đội chi phí vận chuyển trang thiết bị"... đều không hợp lý.

"Chúng ta có không ít concert chất lượng với giá vé hợp lý, đây là vấn đề về năng lực tổ chức. Kế đến, việc tổ chức concert ở TPHCM hay Hà Nội không khác nhiều. Hai thành phố lớn nhất Việt Nam đều có đầy đủ supplier (nhà cung ứng sản phẩm/dịch vụ) để làm concert, bạn không thể viện lý do để nói rằng làm concert ở Hà Nội tốn kém hơn TPHCM. Và thực tế năm nay, số lượng concert ở Hà Nội cũng không hề ít hơn TPHCM", người này phân tích.

Mỹ Tâm - Hà Anh Tuấn - hai trong những ca sĩ làm concert cá nhân thành công nhất Việt Nam. Ảnh: Tư liệu

Vì sao rủi ro đã phát sinh và được cảnh báo từ đầu, nhiều nghệ sĩ vẫn "cố đấm ăn xôi" tổ chức concert?, với câu hỏi này chị M. phản hồi: "Đó là vướng mắc giữa truyền thông và thực tiễn. Nhiều ê-kíp thường đi truyền thông 'concert cháy vé', 'sập mạng' ngay cả khi tình hình bán vé ì ạch.

Thực tế, concert của ngôi sao như T, S... đều không bán hết vé. Thậm chí, một đại nhạc hội ban đầu công bố quy mô 15-17 nghìn khán giả, sau đó phải âm thầm thu hẹp còn 5-7 nghìn. Gần đây, concert của ca sĩ T. chỉ bán được khoảng 60% vé so với kỳ vọng.

Vì vậy, cách đi truyền thông này rất nguy hiểm, vô hình trung khiến không ít nghệ sĩ, ê-kíp khác hiểu sai về thị trường, thậm chí đổ xô làm concert với niềm tin 'dễ chơi, dễ trúng thưởng'".

Về giải pháp, chuyên gia truyền thông khuyên các ca sĩ, ê-kíp nên học hỏi cách Mỹ Tâm và Hà Anh Tuấn làm concert, nhất là 2 yếu tố quy trình bài bản và cách chọn thời điểm đúng điểm rơi của thị trường.

Các yếu tố khác như nội dung, tổ chức, ý tưởng... đều chuyên nghiệp và vượt trội so với mặt bằng chung.

"Phải có đủ thực lực, nội dung, khán giả... mới nên làm concert cá nhân. Nếu tình hình thị trường trong năm 2026 không có sự thay đổi, các ca sĩ nên cân nhắc vì thực tiễn khắc nghiệt hơn những gì được tô hồng trên truyền thông rất nhiều", chuyên gia nói.

Mi Lê