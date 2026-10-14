Cha mẹ hiện đại ngày càng chú trọng đến nguồn nguyên liệu và cơ sở khoa học của sản phẩm dinh dưỡng công thức. Từ đó, đạm sữa dê cùng hệ dưỡng chất NUTRABIO+ đang là một lời giải mới cho bài toán tăng trưởng đầu đời.

Xu hướng này cũng được các chuyên gia chia sẻ tại hội thảo “Xu hướng mới trong dinh dưỡng: Đạm quý sinh học sữa dê và hệ vi chất toàn diện NUTRABIO+” do Bubs Australia phối hợp cùng công ty TNHH MTV Dược phẩm HC (HC Pharma) tổ chức.

Mr. Joe Coote - Tổng Giám đốc Điều hành của Bubs. Ảnh: HC Pharma

Đạm sữa dê khác gì về mặt dinh dưỡng?

Với sự phát triển của các kênh thông tin về sức khỏe và dinh dưỡng, cách cha mẹ ngày nay lựa chọn sản phẩm cho con cũng thay đổi. Thay vì chỉ quan tâm đến thương hiệu, giá cả hay một vài dưỡng chất nổi bật, nhiều phụ huynh tìm hiểu kỹ hơn về nguồn nguyên liệu, bảng thành phần, đặc điểm tiêu hóa cũng như cơ sở khoa học của công thức dinh dưỡng.

Trong số đó, sữa dê ngày càng được nhắc đến như một lựa chọn bên cạnh sữa bò. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa hai nguồn sữa không đơn thuần nằm ở tên gọi hay câu hỏi loại nào “tốt hơn”.

Phân tích vấn đề này trong phần trình bày “Đạm quý từ sữa dê” tại hội thảo, TS.BS.CKII Nguyễn Thị Thu Hậu, Trưởng khoa Dinh Dưỡng, Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM cho rằng, điều cần quan tâm là cấu trúc protein, những đặc tính liên quan đến quá trình tiêu hóa và cách nguồn đạm được ứng dụng trong từng công thức dinh dưỡng.

Theo BS. Hậu, đạm sữa dê có cấu trúc protein đặc trưng dễ tiêu hóa hơn, dung nạp tốt, hỗ trợ tăng trưởng cũng như dịu nhẹ cho hệ tiêu hóa non nớt của trẻ. Ngoài ra, phụ huynh cần hiểu sự khác biệt về đặc tính của nguồn đạm và xem xét trong tổng thể công thức cũng như nhu cầu dinh dưỡng thực tế của trẻ.

TS.BS.CKII Nguyễn Thị Thu Hậu chia sẻ về đặc điểm cấu trúc protein của sữa dê và những yếu tố liên quan đến quá trình tiêu hóa ở trẻ nhỏ. Ảnh: HC Pharma

Ngay cả khi đã hiểu về nguồn đạm, cha mẹ vẫn còn một “bài toán” khác: trẻ cần nhiều nhóm dưỡng chất khác nhau để tăng trưởng và phát triển. Để đánh giá một công thức, bên cạnh thành phần chính, sự phối hợp giữa các vi chất cũng là yếu tố cần được xem xét.

Ở góc độ này, TS.BS. Phan Bích Nga, Trưởng khoa Khám Tư vấn Dinh dưỡng Trẻ em, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Chủ tịch Chi Hội Dinh dưỡng Nhi khoa, cho rằng việc cung cấp đầy đủ, cân đối các vi chất ngay từ giai đoạn đầu đời góp phần tạo nền tảng cho quá trình tăng trưởng và phát triển.

Theo chuyên gia, dinh dưỡng trẻ em cần được nhìn nhận tổng thể. Một công thức không nên chỉ được đánh giá qua một thành phần nổi bật mà cần xem xét sự phối hợp giữa các nhóm dưỡng chất trong chế độ dinh dưỡng chung của trẻ.

TS.BS. Phan Bích Nga chia sẻ về nền tảng dinh dưỡng cho trẻ phát triển. Ảnh: HC Pharma

Từ khoa học dinh dưỡng đến phát triển sản phẩm

Những phân tích trên tại hội thảo cho thấy dinh dưỡng cho trẻ không chỉ nằm ở một thành phần riêng lẻ, mà cần được xem xét từ nguồn nguyên liệu, đặc điểm của từng nhóm dưỡng chất đến cách chúng được kết hợp trong một công thức hoàn chỉnh.

Đây cũng là hướng tiếp cận Bubs Australia lựa chọn trong quá trình phát triển sản phẩm. Theo đại diện thương hiệu, không có một công thức dinh dưỡng duy nhất phù hợp với mọi trẻ. Sự khác biệt về nhu cầu và khả năng dung nạp cũng là cơ sở để doanh nghiệp phát triển các dòng sản phẩm với nền tảng dinh dưỡng khác nhau.

Tại Việt Nam, cách tiếp cận này được thể hiện qua các dòng sản phẩm Bubs Goat Milk, Bubs Supreme và Bubs Organic. Trong đó, Bubs Goat Milk sử dụng nguồn đạm từ sữa dê có cấu trúc protein đặc trưng dễ tiêu hóa hơn, dung nạp tốt cũng như dịu nhẹ cho hệ tiêu hóa non nớt của trẻ. Bubs Supreme được phát triển với hệ dưỡng chất NUTRABIO+, kết hợp DHA, lutein cùng các vi chất dinh dưỡng và đạm quý A2 Beta-casein được tuyển chọn.

Hội thảo cũng là dịp Bubs Australia công bố việc trở lại thị trường Việt Nam, với công ty HC Pharma là đơn vị nhập khẩu và phân phối độc quyền. Theo TS.DS Nguyễn Tấn Hồng Châu, đại diện HC Pharma, việc trở thành đối tác của Bubs dựa trên sự tương đồng về định hướng chất lượng, nền tảng khoa học và mục tiêu đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của trẻ.

TS.DS Nguyễn Tấn Hồng Châu, đại diện HC Pharma. Ảnh: HC Pharma

Theo TS.DS Châu, doanh nghiệp xác định đây là định hướng hợp tác dài hạn, không chỉ trong phân phối sản phẩm mà còn ở hoạt động đào tạo, chia sẻ kiến thức và kết nối giữa giới chuyên môn, đối tác và người tiêu dùng.

Ông Trent Davies, Giám đốc Thương mại và Đầu tư khu vực Đông Nam Á, Chính quyền bang Victoria (Australia) phát biểu tại sự kiện. Ảnh: HC Pharma

Bubs là thương hiệu dinh dưỡng đến từ Australia, được phát triển với định hướng mang đến những sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao cho trẻ em và gia đình. Bubs là công ty sữa Úc vừa đạt được chấp nhận của FDA tại Mỹ (Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) cung cấp sữa dinh dưỡng trẻ em cho thị trường Mỹ, trở thành thương hiệu sữa công thức trẻ sơ sinh của Australia đạt được sự phê duyệt này. Tại Việt Nam, Bubs được giới thiệu với các dòng sản phẩm gồm Bubs Goat Milk, Bubs Supreme và Bubs Organic. HC Pharma hiện là đơn vị nhập khẩu và phân phối độc quyền Bubs tại Việt Nam.

(Nguồn: công ty TNHH MTV Dược phẩm HC)