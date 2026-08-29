Ngày 29/8, ông Nguyễn Thanh Trung, Hiệu trưởng Trường THCS Võ Nguyên Giáp (xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên), cho VietNamNet biết ông đã viết thư ngỏ gửi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm.

Lá thư được viết khi năm học mới đang đến gần. Điều người hiệu trưởng đề cập không phải trang thiết bị hay cơ sở vật chất, mà là những bữa ăn hằng ngày của học sinh.

Trường THCS Võ Nguyên Giáp. Ảnh: NTCC

Theo ông Trung, Trường THCS Võ Nguyên Giáp nằm trên địa bàn miền núi, nơi nhiều học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đặc biệt là học sinh dân tộc Mông, Khơ Mú.

Hiện nay, trường có 309 học sinh ở cách trường 7-15km. Do đường sá xa xôi, việc đi lại khó khăn, trong khi điều kiện kinh tế của nhiều gia đình còn thiếu thốn. Học sinh không thể đi về trong ngày nên phải ở lại trường để bảo đảm việc học. Trong số đó, nhiều em thuộc gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Để các em có chỗ ăn, ở và yên tâm đến lớp, nhà trường đã bố trí nơi ở và bếp ăn. Tuy nhiên, theo thư ngỏ, nguồn kinh phí của trường và khả năng đóng góp của các gia đình học sinh còn hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế.

Vì vậy, ông Trung thay mặt nhà trường kêu gọi hỗ trợ gạo, thực phẩm, gia vị để duy trì các bữa ăn hằng ngày cho học sinh hoặc những hình thức hỗ trợ thiết thực khác.

Nhà trường cam kết sử dụng các nguồn hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và ưu tiên cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhà xa trường.

Cuối lá thư, người hiệu trưởng viết: “Mỗi sự sẻ chia hôm nay có thể giúp một em nhỏ có thêm một bữa cơm, thêm một ngày đến lớp và thêm niềm tin vào tương lai”.

Ông Trung cho biết, đó cũng là mong muốn của nhà trường trước khi tiếng trống năm học mới vang lên ở vùng cao Mường Phăng.