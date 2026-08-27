Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong.
Sáng 27/8, Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm, thuyên chuyển các vị trí quản lý chuyên môn quan trọng của ngành GD-ĐT TPHCM và Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong.
Theo đó, lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM trao các quyết định bổ nhiệm, thuyên chuyển:
Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM, nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong.
Ông Nguyễn Trần Khánh Bảo, Hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie (P.Xuân Hòa), nhận nhiệm vụ Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT.
Bà Lâm Hồng Lãm Thúy, Trưởng phòng Giáo dục phổ thông (Sở GD-ĐT), nhận nhiệm vụ Trưởng phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập.
Bà Phạm Thị Bé Hiền, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, nhận nhiệm vụ Trưởng phòng Giáo dục phổ thông (Sở GD-ĐT).
Ông Trần Khắc Huy, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính (Sở GD-ĐT), nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Đa (P.Bình Thạnh).
Bà Nguyễn Ngọc Khánh Vân, Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Đa, nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie (P.Xuân Hòa).
Bà Hoàng Thị Vân Anh, Hiệu phó Trường tiểu học Cổ Loa (P.Đức Nhuận), nhận nhiệm vụ Hiệu phó Trường tiểu học-THCS-THPT Lê Thị Riêng (P.Thới An).
Trước đó, ngày 3/8, Sở GD-ĐT TPHCM công bố và trao quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó các trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học.
Cụ thể, ông Trần Nghĩa Nhân, Hiệu trưởng Trường THPT Nam Sài Gòn, nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường tiểu học-THCS-THPT Nam Sài Gòn (P.Tân Mỹ).
Ông Trần Xuân Mai, Trưởng phòng Quản lý chất lượng (Sở GD-ĐT), nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (P.Phú Lợi).
Ông Đỗ Chí Công, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (P.Tân Đông Hiệp).
Ông Nguyễn Hữu Tâm, Trưởng phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập (Sở GD-ĐT), nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (khu vực 3).
Bà Lữ Thị Trà Giang, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến (P.Phước Thắng).
Ông Nguyễn Đức Trung, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến, nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (P.Vũng Tàu).
Bà Nguyễn Thụy Kiều, Hiệu phó Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (P.Phú Lâm), nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường THPT Thạnh Lộc (P.An Phú Đông).
Bà Lý Thị Mỹ Lệ, Hiệu phó Trường THPT Hùng Vương (P.Chợ Lớn), nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường THPT Bình Hưng Hòa (P.Bình Hưng Hòa).
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Ngôi trường cũng là nơi đào tạo nhiều nhà giáo, nhà khoa học, nhà cách mạng, văn nghệ sĩ nổi tiếng như GS Nguyễn Văn Chì, GS Phạm Thiều, KTS Huỳnh Tấn Phát, GS.VS Trần Đại Nghĩa, GS.NS Lưu Hữu Phước, GS.NS Trần Văn Khê, GS Nguyễn Ngọc Trân…
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