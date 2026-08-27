Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong được xây dựng từ năm 1927 với tên gọi Collège Petrus Ký (Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký). Từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh, thanh niên yêu nước đã tham gia các phong trào cách mạng chống Pháp, chống Mỹ, tiêu biểu như các ông Trần Văn Ơn, Hồ Hảo Hớn, Nguyễn Thái Bình…

Ngôi trường cũng là nơi đào tạo nhiều nhà giáo, nhà khoa học, nhà cách mạng, văn nghệ sĩ nổi tiếng như GS Nguyễn Văn Chì, GS Phạm Thiều, KTS Huỳnh Tấn Phát, GS.VS Trần Đại Nghĩa, GS.NS Lưu Hữu Phước, GS.NS Trần Văn Khê, GS Nguyễn Ngọc Trân…

Năm học 1976, trường chính thức mang tên Lê Hồng Phong. Đến năm học 1981-1982, tổ chuyên Toán đầu tiên được thành lập; 10 năm sau, trường được giao nhiệm vụ chuyên đào tạo học sinh giỏi cho TPHCM.

Năm 1995, Thủ tướng Chính phủ giao Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong trở thành trung tâm chất lượng cao của các tỉnh, thành phía Nam. Hiện trường tuyển sinh, đào tạo 12 lớp chuyên, được xem là “vườn ươm” tài năng, nơi nuôi dưỡng nhiều thế hệ học sinh xuất sắc của TPHCM và cả nước.