Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, PGS.TS Trần Trung Hiếu là Trưởng phòng Tổng hợp của trường.

Ông Trần Trung Hiếu là phó giáo sư, tiến sĩ ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình đặc biệt. Sinh năm 1991, tân Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội là một trong ba phó giáo sư trẻ nhất cả nước trong liên ngành Xây dựng - Kiến trúc năm 2025.

PGS.TS Phạm Minh Hà, Thứ trưởng Bộ Xây dựng trao quyết định bổ nhiệm Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội cho PGS.TS Trần Trung Hiếu. Ảnh: HAU

Ông Trần Trung Hiếu nhận bằng tiến sĩ ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình đặc biệt ở tuổi 30 và tham gia giảng dạy tại Bộ môn Kết cấu Bê tông cốt thép - Gạch đá của Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội từ năm 2014.

Trong quá trình nghiên cứu và giảng dạy, PGS.TS Trần Trung Hiếu đã hoàn thành nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, cấp bộ; xuất bản sách tại các nhà xuất bản có uy tín.

PGS.TS Vũ Ngọc Anh, Hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội cùng tập thể ban giám hiệu tặng hoa chúc mừng PGS.TS Trần Trung Hiếu. Ảnh: HAU

Ngoài ra, ông Hiếu công bố hơn 40 bài báo khoa học, trong đó ông là tác giả chính của hơn 30 bài. Nhiều công trình trong số này được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín, tạp chí khoa học trong nước và kỷ yếu các hội nghị khoa học quốc tế, quốc gia.

PGS.TS Trần Trung Hiếu cũng được tặng nhiều bằng khen và danh hiệu như Bằng khen của Chính phủ, Bằng khen của Bộ Xây dựng, Bằng khen của Trung ương Đoàn, Bằng khen của Thành Đoàn Hà Nội và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở...

Hiện nay, Hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội là PGS.TS Vũ Ngọc Anh, vừa được bổ nhiệm hồi tháng 5/2026.