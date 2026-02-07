Bức tranh "Sơn Thủy" được điêu khắc từ đá ngọc Olic nguyên khối nặng hơn 10 tấn và rao bán 3,8 tỷ đồng

Tại Chợ hoa xuân Hoa Lư (Ninh Bình) năm Bính Ngọ 2026 có nhiều mặt hàng được bày bán để nhân dân, du khách lựa chọn những sản phẩm ưng ý nhất về nhà sử dụng, trưng tết. Trong đó, có gian hàng ngọc đá quý khiến nhiều du khách chú ý.

Ghi nhận của PV, tại đây trưng bày nhiều loại ngọc đá quý được đưa từ nhiều nước trên thế giới về đây, nhiều bức tranh khổng lồ, nặng cả chục tấn được điêu khắc từ đá ngọc nguyên khối...

Những chi tiết trong bức tranh được chạm khắc tinh xảo

Đặc biệt, có bức tranh thủy mặc điêu khắc phong cảnh sơn thủy hữu tình một ngọn núi lớn với nhiều chi tiết: những ngôi chùa, ngôi nhà treo leo trên vách đá, cây cối cổ thụ, dòng suối, con sông, cây cầu, những con vật... vô cùng tinh xảo từ ngọc trong suốt, trắng muốt.

Bức tranh điêu khắc những ngôi chùa, nhà trên vách đá cheo leo

Theo anh Trần Quốc Tuấn, đại diện đơn vị kinh doanh ngọc đá quý cho biết, bức tranh phong cảnh có tên gọi là “Sơn Thủy” được chế tác từ loại đá ngọc tự nhiên Olic nguyên khối. Để hoàn thành tác phẩm này, 3 thợ điêu khắc đá đã phải chế tác trong vòng hơn một năm để hoàn thành và tác phẩm này cũng được chế tác ở Myanmar rồi mới được đưa về Việt Nam.

Cũng theo anh Tuấn, bức tranh này có chiều cao 2,3-2,4 m, nặng hơn 10 tấn và đang được đơn vị rao bán 3,8 tỷ đồng.

Phong cảnh trong tranh sơn thủy như chính tên gọi của nó

Tại gian hàng trưng bày của đơn vị này cũng có tác phẩm “Cửu Long Tranh Châu” được chế tác từ đá Thạch anh Topaz vàng Brazil (hay Hoàng Ngọc) được đấu giá từ Trung Quốc đưa về Việt Nam và rao bán 10 tỷ đồng. Ngoài ra, bức tranh “Mã Đáo Thành Công” cũng được phát giá bán 3,6 tỷ đồng.

Cảnh đẹp giống như những bộ phim cổ trang, kiếm hiệp Trung Quốc

Anh Vũ Văn Tám, du khách tham quan cho biết, chưa bao giờ tôi thấy bức tranh đá bằng ngọc lớn và điêu khắc tinh xảo như vậy. Sờ tay vào rất mịn, phong cảnh trong bức tranh rất đẹp và tôi thường thấy nó xuất hiện trong nhiều bộ phim kiếm hiệp của Trung Quốc.

Thu hút rất nhiều người hiếu kỳ đến xem

Được biết, đá ngọc Olic là loại đá tự nhiên thuộc dòng canxit, nổi bật với độ mịn cao, màu sắc trong trẻo và cấu trúc vân đá độc đáo. Đây là loại đá được ưa chuộng trong phong thủy và trang trí nội thất; ngọc Olic mang năng lượng mạnh, giúp trấn trạch, mang lại may mắn và sự sang trọng.

Nhiều bức tranh bằng đá ngọc quý khác

Tác phẩm "Cửu Long Tranh Châu" được rao bán 10 tỷ đồng

Mã Đáo Thành Công được trưng bày, rao bán 3,6 tỷ đồng