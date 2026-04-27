Lấy cảm hứng từ làn điệu Inh lả ơi của đồng bào Thái, Trên đỉnh gió là nỗ lực của Bức Tường trong việc đưa âm hưởng núi rừng Tây Bắc vào ngôn ngữ Rock hiện đại. Nếu Ra khơi mang hơi thở dân ca Nam Bộ thì ca khúc mới khai thác chất liệu văn hóa miền núi với các yếu tố âm nhạc đặc trưng như giai điệu dân gian, tiếng sáo và tiết tấu giàu nhịp điệu.

Theo nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng - trưởng ban nhạc, tác phẩm hướng tới sự giao thoa giữa chất rock mạnh mẽ và nét mềm mại của dân ca. Các lớp guitar, trống tạo nên không gian âm thanh dồn dập, đan xen cùng những câu hát mang tính gọi mời như Inh lả ơi, Sao noọng ơi – lời gọi thân thương trong tiếng Thái, gợi nhắc về mùa xuân và tình cảm cộng đồng.

Bên cạnh yếu tố âm nhạc, ca khúc truyền tải thông điệp gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Nhóm cho rằng, dù bối cảnh xã hội thay đổi, những giá trị truyền thống vẫn là mạch nguồn giúp con người kết nối với cội rễ và ký ức.

Trên đỉnh gió có sự tham gia của ca sĩ Nguyễn Việt Lâm (vocal), nhạc sĩ Lưu Quang Minh (keyboards, loops), NSƯT Hoàng Anh (sáo trúc) và nghệ sĩ percussion Trần Xuân Hòa.

Ban nhạc Bức Tường.

Music video của ca khúc được thực hiện theo phong cách lyric animation do họa sĩ trẻ Tạ Vũ Thanh Nhã thể hiện. MV tái hiện hình ảnh Tây Bắc qua nhiều sắc thái: từ sương sớm, mùa lúa chín đến những khoảnh khắc dữ dội của thiên nhiên, tạo nên một bức tranh chuyển động giàu cảm xúc.

Đại diện ban nhạc cho biết, với Trên đỉnh gió, Bức Tường tiếp tục theo đuổi định hướng đưa chất liệu dân gian vào rock, qua đó góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt tới khán giả trẻ.

Ca khúc "Trên đỉnh gió"