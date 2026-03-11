Đây là sáng tác mới nhất của trưởng ban, guitarist Trần Tuấn Hùng, mang phong cách rock ballad giàu tính chiêm nghiệm, đánh dấu một dấu mốc cảm xúc khi ban nhạc bước sang năm hoạt động thứ 31.

Với Bức Tường, tháng 3 mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Đây là thời điểm kỷ niệm ngày thành lập ban nhạc (26/3/1995), đồng thời cũng là tháng sinh của 2 thành viên Trần Tuấn Hùng (24/3) và tay trống Phạm Trung Hiếu (17/3). Đặc biệt, ngày 17/3 cũng đánh dấu tròn 10 năm ngày thủ lĩnh của ban nhạc - cố nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập qua đời vào năm 2016.

Chính từ những ký ức và rung cảm tích tụ qua nhiều năm, ca khúc Tháng 3 được hình thành. Thay vì khai thác nỗi buồn hay sự mất mát, bài hát lựa chọn góc nhìn của sự trưởng thành và bình thản sau hành trình dài.

Theo Trần Tuấn Hùng, ca khúc không nhằm kể lại quá khứ mà giống như một lời tâm sự về những chặng đường đã đi qua. "Có những khởi đầu, những cuộc gặp gỡ và cả chia tay. Nhưng sau tất cả, điều còn lại vẫn là tình yêu và con đường phía trước để bước tiếp", anh chia sẻ.

Với riêng Tuấn Hùng, tháng 3 luôn gợi nhiều ký ức về người bạn tri kỷ Trần Lập. Họ gặp nhau khi còn rất trẻ, cùng nuôi dưỡng tình yêu mãnh liệt với rock và đặt những “viên gạch” đầu tiên cho hành trình của Bức Tường – vào thời điểm rock Việt vẫn còn nhiều hoài nghi.

Hai người từng được bạn bè ví như “lửa với nước”, thường xuyên tranh luận gay gắt trong âm nhạc nhưng lại hiểu nhau sâu sắc. Sau nhiều năm, Trần Tuấn Hùng nhìn lại quá khứ bằng tâm thế nhẹ nhàng hơn và luôn thấy may mắn vì đã có một người bạn đồng hành đặc biệt trong đời. Với anh, âm nhạc và tinh thần mà Trần Lập để lại vẫn đang sống cùng ban nhạc mỗi ngày.

Khác với năng lượng mạnh mẽ thường thấy trong những bản hard rock của Bức Tường, Tháng 3 được xây dựng theo tinh thần tối giản, nhiều khoảng lặng. Cách xử lý này giúp người nghe có thể tự lấp đầy bằng ký ức và cảm xúc của riêng mình. Dù vậy, ca khúc vẫn giữ được dấu ấn quen thuộc của ban nhạc với phần điệp khúc giàu cảm xúc cùng đoạn solo guitar đặc trưng.

Sau 5 năm gắn bó cùng ca sĩ Phạm Anh Khoa trong nhiều album và chương trình biểu diễn, nam ca sĩ hiện tập trung cho các dự án cá nhân, trong đó có EP phát hành cuối năm 2025.

Trong sản phẩm lần này, Bức Tường lựa chọn đồng hành cùng Nguyễn Việt Lâm - gương mặt quen thuộc với khán giả của ban nhạc trong nhiều năm. Chất giọng điềm tĩnh, sâu lắng của anh được đánh giá phù hợp với tinh thần chiêm nghiệm của ca khúc.

MV Tháng 3 được xây dựng theo cấu trúc ba chương cảm xúc. Phần mở đầu là không gian trầm lắng với gam màu tối gợi sự hoài niệm. Sau đó, mạch hình ảnh chuyển dần sang những khoảnh khắc ấm áp của tình bạn và âm nhạc, trước khi khép lại bằng những khung hình sáng rực sắc màu, tượng trưng cho hành trình đi từ ký ức đến hy vọng.

Sự ra đời của Tháng 3 cũng mở đầu cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 31 năm thành lập Bức Tường và 10 năm ngày mất của Trần Lập. Ban nhạc gửi gắm ca khúc như một lời tri ân tới người thủ lĩnh, những người đồng hành và khán giả đã gắn bó với họ suốt hành trình dài.

Thành lập năm 1995 tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Bức Tường được xem là một trong những ban nhạc có ảnh hưởng bền bỉ nhất của rock Việt. Nhóm đã phát hành nhiều album như Tâm hồn của đá, Vô hình, Nam châm, Ngày khác, Đất Việt, Con đường không tên và Cân bằng, đồng thời là một trong những ban nhạc tiên phong tổ chức các liveshow rock quy mô lớn tại Việt Nam.

Sau khi Trần Lập qua đời vì bệnh ung thư năm 2016, ban nhạc tiếp tục hoạt động dưới sự dẫn dắt của Trần Tuấn Hùng. Với ca khúc mới, Bức Tường khẳng định tinh thần quen thuộc của mình: tiếp tục bước đi, sáng tạo và lan tỏa năng lượng tích cực bằng âm nhạc.

MV "Tháng 3"