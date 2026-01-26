Bugatti Veyron ra mắt năm 2005 và nhanh chóng trở thành biểu tượng của sự xa xỉ cũng như sức mạnh vượt chuẩn trong thế giới siêu xe. Sau hơn hai thập kỷ, Bugatti đang chuẩn bị khép lại kỷ nguyên động cơ W16 huyền thoại bằng chiếc Veyron cuối cùng, với mức giá được đồn đoán lên tới hàng chục triệu USD.

Bugatti Veyron, siêu xe gây chấn động ngành ô tô

Ngay từ khi xuất hiện, Bugatti Veyron đã tạo nên cú sốc lớn đối với ngành công nghiệp ô tô toàn cầu. Phiên bản đầu tiên được trang bị động cơ W16, đi kèm 4 bộ tăng áp, cho công suất tối đa 1.000 mã lực, con số gần như chưa từng có vào thời điểm đó. Thiết kế mang đậm phong cách Pháp sang trọng, nhưng vẫn đảm bảo khả năng vận hành tương xứng với sức mạnh vượt trội.

Khi ra mắt, Bugatti Veyron có giá khởi điểm 1 triệu euro, tương đương khoảng 1,25 triệu USD vào năm 2005 (khoảng 20 tỷ đồng vào thời điểm năm 2005). Mức giá này được xem là “phi lý” nếu so với mặt bằng chung, trong bối cảnh một mẫu Lamborghini mới khi đó chỉ có giá khoảng 176.200 USD (khoảng 2,8 tỷ đồng).

Dù vậy, Veyron đã chứng minh sự tồn tại của một phân khúc hoàn toàn mới: những siêu xe cực hiếm, siêu đắt, dành cho giới siêu giàu. Đến nay, phân khúc này ngày càng sôi động với sự tham gia của nhiều thương hiệu như Pagani, Rimac hay Koenigsegg. Tuy nhiên, các mẫu Bugatti phiên bản độc bản vẫn luôn nằm trong nhóm có giá trị sưu tầm cao nhất.

“Hommage”- lời chia tay dành cho động cơ W16

Mẫu xe mới nhất của Bugatti mang tên Hommage, được cho là có giá khoảng 10 triệu USD. Đây là phiên bản nhằm tôn vinh Veyron và đánh dấu sự kết thúc của động cơ W16 – nền tảng kỹ thuật đã làm nên tên tuổi Bugatti trong suốt hơn 20 năm qua.

Theo giới chuyên môn, Hommage không đơn thuần là một chiếc Chiron được thay đổi ngoại hình, mà được xem như sản phẩm mang tính tổng kết, khép lại một kỷ nguyên phát triển kỹ thuật của thương hiệu siêu xe Pháp.

FKP Hommage được xây dựng trên nền tảng khung gầm W16 của Bugatti, sử dụng động cơ 8 lít W16, 4 bộ tăng áp lấy từ Chiron Super Sport được tinh chỉnh với bộ tăng áp lớn hơn, hệ thống làm mát cải tiến và hộp số được gia cố để chịu được mức mô-men xoắn tăng dần. Động cơ sản sinh công suất 1.578 mã lực, hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động AWD.

Thiết kế ngoại thất của FKP Hommage vẫn duy trì dáng vẻ của Veyron nhưng được tinh chỉnh theo hướng hiện đại. Lưới tản nhiệt hình móng ngựa dạng 3D nhôm nguyên khối và được kết nối liền mạch tự nhiên với các phần xung quanh xe, thay vì dạng 2D nguyên bản. Đuôi xe vẫn giữ kiểu dáng bo tròn với cụm đèn hậu tròn kép đặc trưng của Veyron, tuy nhiên ống xả đặt giữa được mở rộng hơn nhằm hài hòa thiết kế tổng thể.

Các hốc gió trước mở rộng để cung cấp luồng khí cho khối động cơ mạnh hơn, trong khi các ống dẫn khí đặc trưng ở sau đầu người lái giữ nguyên. Đèn pha dạng hẹp theo thiết kế hiện tại của Bugatti. La-zăng thiết kế riêng, kích thước 20 inch phía trước và 21 inch phía sau, đi kèm lốp Michelin mới nhất giúp cải thiện hiệu suất vận hành và cân đối về thẩm mỹ.

Lớp sơn ngoại thất màu đỏ-đen được hoàn thiện bằng kỹ thuật sơn phủ nhiều lớp gồm một lớp nền gốc nhôm bạc nằm dưới lớp sơn bóng phủ màu đỏ. Sự kết hợp tạo nên chiều sâu và hiệu ứng thị giác ba chiều, có thể thay đổi sắc thái theo từng góc khi di chuyển quanh thân xe.

Nội thất cũng thay đổi toàn diện so với bất kỳ dòng xe nào sử dụng động cơ W16. Vô-lăng dạng tròn, mang phong cách Bauhaus tương tự chiếc Veyron nguyên bản. Cụm điều khiển trung tâm và bệ tỳ tay được gia công từ miếng nhôm nguyên khối. Ở trên đỉnh trang bị một chiếc đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon 41 mm.

Bao quanh nội thất sử dụng da màu nâu và vải được dệt độc quyền tại Paris là bước tiến mới nhất của Bugatti trong việc cá nhân hóa nội thất, vốn được giới thiệu trên dòng Tourbillon.

Trong thời gian tới, Bugatti – hiện hợp tác cùng Rimac sẽ giới thiệu mẫu Tourbillon, sử dụng hệ truyền động hybrid V16, chính thức thay thế động cơ W16.

Bugatti cho biết chiếc Veyron “cuối cùng” sử dụng động cơ W16 là một đơn đặt hàng riêng và đã được bán trước khi hoàn thiện. Giới thạo tin trong ngành cho rằng mức giá vào khoảng 10 triệu USD, song danh tính chủ nhân hiện vẫn chưa được công bố.

Dù vậy, một số giả thuyết về người sở hữu siêu phẩm khép lại kỷ nguyên W16 của Bugatti đang thu hút sự chú ý lớn từ giới sưu tầm xe trên toàn thế giới.

Theo Motorbiscuit