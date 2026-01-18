Bugatti Chiron Pur Sport chỉ được sản xuất 60 chiếc trên toàn thế giới, giá khởi điểm khoảng 3,6 triệu USD (tương đương 90-92 tỷ đồng) khi xuất xưởng, chưa tính các tùy chọn. Hiện nay, nhiều xe đã qua sử dụng được giao dịch với mức giá vượt 6 triệu USD (khoảng 150-153 tỷ đồng). Với con số này, không ít người tin rằng mọi linh kiện trên xe đều được thiết kế độc quyền. Thực tế không hoàn toàn như vậy.

Chiếc Bugatti Chiron Pur Sport tại Mỹ bị hư hỏng nặng phần đầu xe sau va chạm.

Năm ngoái, một chiếc Chiron Pur Sport tại Mỹ bị hư hỏng nặng phần đầu xe sau va chạm. Chủ xe là ông Alex Gonzalez đã nhận tiền bồi thường từ bảo hiểm, sau đó mua lại chiếc xe tai nạn tại phiên đấu giá Copart với giá gần 1,9 triệu USD (khoảng 47-48 tỷ đồng).

Chủ xe quyết định phục dựng lại chiếc xe.

Cùng YouTuber chuyên phục dựng xe Mat Armstrong, Gonzalez quyết định tiến hành phục hồi toàn bộ chiếc Bugatti ngay tại Miami, thay vì gửi xe về nhà máy.

Ban đầu, Bugatti đưa ra báo giá sửa chữa chính hãng lên tới 1,7 triệu USD (khoảng 43 tỷ đồng) tại trụ sở Molsheim (Pháp). Sau đó, con số này được điều chỉnh xuống còn 600.000 – 700.000 USD (khoảng 15-18 tỷ đồng), nhưng vẫn yêu cầu phải vận chuyển xe sang Pháp, điều mà chủ xe không chấp nhận.

Trong video đầu tiên ghi hình quá trình phục hồi xe, Mat Armstrong đã tháo dỡ các bộ phận hư hỏng. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất nằm ở chỗ Bugatti không bán linh kiện rời nếu xe không được sửa chữa tại hãng.

Bất ngờ khi siêu xe Bugatti 6 triệu USD dùng túi khí giống Audi A3.

Ví dụ, một cặp đèn pha chính hãng có giá tới 150.000 USD (khoảng gần 3,8 tỷ đồng), khiến việc tìm thợ sửa lại đèn cũ trở thành phương án tiết kiệm hơn rất nhiều. Điều gây sốc nhất nằm ở hệ thống túi khí. Khi đối chiếu mã linh kiện, Armstrong phát hiện túi khí đầu gối và túi khí ghế phụ phía trước trên Bugatti Chiron Pur Sport hoàn toàn trùng với túi khí của Audi A3, mẫu xe phổ thông có giá chỉ khoảng 30.000 USD (tương đương gần 765 triệu đồng), với giá linh kiện chưa đến 50 USD/chiếc (chỉ khoảng 1,2-1,3 triệu đồng).

Chưa hết, túi khí vô-lăng của Bugatti còn giống hệt loại dùng trên Aston Martin DB11.

Bugatti vốn thuộc Tập đoàn Volkswagen, nên việc chia sẻ linh kiện không phải điều quá bất ngờ. Tuy nhiên, với một chiếc hypercar trị giá đắt đỏ, việc phát hiện nó dùng chung túi khí với một mẫu xe phổ thông hơn chắc chắn sẽ khiến nhiều người không khỏi băn khoăn.

Theo Carscoops

