Một kỷ lục tốc độ tối đa mới trên xe thương mại mới được thiết lập, nhưng nó không đến từ một hãng xe châu Âu mà đến từ thương hiệu YangWang của BYD. Không lâu sau khi phiên bản Track Edition của YangWang U9 lập kỷ lục tốc độ tối đa cho xe điện, chiếc xe đã đổi tên thành U9 Xtreme, được đưa trở lại đường đua và đạt vận tốc tối đa lên tới 496,22 km/h.

Tốc độ này được thực hiện tại đường oval tốc độ cao ATP Papenburg ở Đức, do tay đua Marc Basseng cầm lái. Tuy nhiên, tốc độ này chỉ được ghi nhận trên một lượt. Theo Guinness hoặc các tổ chức uy tín, xe phải chạy 2 lượt trên cùng đoạn đường và lấy tốc độ trung bình. Vì vậy, về mặt kỹ thuật, SSC Tuatara vẫn giữ danh hiệu trung bình hai lượt với tốc độ 455,3 km/h.

Dẫu vậy, với con số 496,22 km/h, “siêu siêu xe” chạy điện YangWang U9 Xtreme đã vượt qua thành tích của Bugatti Chiron Super Sport 300+, chiếc xe do Andy Wallace điều khiển từng đạt vận tốc tối đa 490,48 km/h vào năm 2019 và cũng chỉ trong một lượt chạy.

Một trong những yếu tố then chốt giúp U9 Xtreme đạt tốc độ khủng khiếp này chính là sức mạnh cực lớn. Xe trang bị 4 động cơ điện, cho tổng công suất 2.978 mã lực, mạnh hơn gấp đôi so với con số 1.288 mã lực của bản U9 tiêu chuẩn. Đây cũng là chiếc xe thương mại đầu tiên sử dụng nền tảng dùng cho đường điện 1.200 Volt cùng bộ pin mật độ cao vượt trội so với tất cả các mẫu xe BYD khác.

BYD cho biết, họ chỉ sản xuất 30 chiếc U9 Xtreme. Dù chưa công bố giá, nhưng chắc chắn hãng sẽ không gặp khó khăn trong việc bán hết.

Một đoạn clip ghi lại cho thấy hypercar điện này trên đường chinh phục kỷ lục. Basseng điều khiển xe qua đoạn cua nghiêng ở tốc độ hơn 300 km/h trước khi đạp hết ga, và tốc độ tăng vọt chóng mặt. Chiếc xe dễ dàng vượt qua 450 km/h, rồi 470 km/h và nhẹ nhàng đạt 496 km/h. Dường như xe hoàn toàn có thể vượt qua mốc 500 km/h, nhưng tay đua đã phải nhả ga và phanh gấp vì xe bắt đầu trượt về phía rào chắn bên trái.

Theo Carscoops

