Bùi Đình Khánh cầm súng AK bắn nhiều phát trong phút hỗn loạn

Chiều 13/5, TAND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Đình Khánh cùng 18 đồng phạm về hàng loạt tội danh đặc biệt nghiêm trọng.

Tại phần xét hỏi, Bùi Đình Khánh khai về thời điểm mang 16 bánh ma túy đi giao dịch và chuẩn bị súng AK để đề phòng.

Tối 17/4/2025, Khánh và Hà Thương Hải hẹn gặp đối tượng tên Thanh tại khu vực cổng khu công nghiệp Cái Lân, phường Bãi Cháy, Quảng Ninh để giao dịch ma túy.

Khánh khai lúc này đang mang theo trên ô tô một khẩu súng AK và một quả lựu đạn không có kíp nổ.

Khi Hải xuống xe hút thuốc phía sau ô tô, Khánh đưa ma túy cho Thanh kiểm tra, sau đó người này đưa cho Khánh 2,7 tỷ đồng tiền mặt.

Trong lúc giao dịch chưa hoàn tất, Khánh nhìn qua gương chiếu hậu thấy một số người mặc đồ đen quật ngã Hải.

"Tôi tưởng đó là nhóm người của Thanh đến cướp hàng nên đã xuống dùng súng AK bắn chỉ thiên 2 phát. Tuy chỉ là anh em kết nghĩa ngoài xã hội, nhưng tôi luôn coi Hải như người thân trong gia đình. Thấy anh em bị như vậy nên tôi muốn tìm cách giải cứu, nhưng không biết đó là lực lượng công an", Khánh khai tại phiên tòa.

Bùi Đình Khánh tại phiên tòa hôm nay. Ảnh: Phạm Công

Khánh khai tiếp, sau đó có một ô tô lao tới, để né tránh, Khánh dùng báng súng đập vào cửa xe. Thấy cửa xe bung ra, Khánh dùng đầu súng AK chọc vào phần kính và nghe thấy tiếng nổ lớn từ súng của mình.

"Trong lúc hỗn loạn, tôi không nghĩ mình đã bắn súng khiến một người tử vong trong ô tô", bị cáo Khánh khai.

Sau đó, vì muốn giải cứu đồng bọn, Khánh tiếp tục điều khiển ô tô đuổi theo xe bán tải đang chở Hải. Tại đây, Khánh chèn ép xe bán tải vào lề đường rồi dùng súng AK bắn 2 phát xuống mặt đường hòng đe dọa.

Khi thấy nhiều ô tô khác lao tới, Khánh tăng ga bỏ chạy về phía khu vực Đại Yên.

Về quá trình bỏ trốn, Khánh khai sau khi rời hiện trường đã lái xe với tốc độ 60km/h trên Quốc lộ 18 vì sợ bị lực lượng chức năng bắn tốc độ nếu đi quá nhanh. Khi đi tới khu vực cầu vượt Đại Yên, Khánh thấy rất đông người chỉ tay về phía mình nên nghĩ đã bị phát hiện.

Sau đó, Khánh quay đầu xe đi ngược chiều trên Quốc lộ 18 để bỏ chạy về khu vực gần Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh. Tại đây, Khánh bỏ lại ô tô, súng AK rồi chạy bộ trốn vào khu dân cư và bị ngã xuống mương nước.

Do quần áo bị ướt, Khánh lấy quần áo của người khác (quần đùi, áo xanh rêu dạng quần áo quân đội) để thay trước khi tiếp tục bỏ trốn khỏi Quảng Ninh.

Những lần chốt giá bán ma túy

Khi được HĐXX hỏi về nguồn gốc số ma túy, Khánh khai chỉ biết số ma túy đó là do cậu của Hà Thương Hải để lại. Bị cáo không hỏi thêm vì biết người này vừa mới ra tù.

Khánh khai, mới đầu Khánh và Hải chưa xác lập quan hệ mua bán ma túy với nhau. Sau khi tiếp xúc với một người tên Thanh với nhu cầu mua ma túy thì người này đưa ra các mức giá, Khánh đã thông báo với Hải về việc này.

Thời gian đầu, Thanh báo mua 130 triệu/bánh ma túy, Khánh không đồng ý. Thanh nâng lên 150 triệu và cuối cùng chốt mua 170 triệu. Thanh cũng yêu cầu chuyển hàng ở TP Hạ Long (cũ) nhưng Khánh không đồng ý.

Khánh khai tại phiên tòa rằng chủ trương của bị cáo là đưa số ma túy ra nước ngoài tiêu thụ. Vì vậy, bị cáo đã yêu cầu Thanh tìm người Trung Quốc để vận chuyển ma túy sang bên kia, đồng thời đề nghị đưa người này đến gặp trực tiếp nhằm thỏa thuận việc giao dịch.

Cũng tại phiên tòa, Khánh khai gặp Thanh 4 lần để trao đổi giá cả bán ma túy.

