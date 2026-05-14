Ngày 14/5, TAND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Đình Khánh cùng 18 đồng phạm về hàng loạt tội danh đặc biệt nghiêm trọng.

Tại phần xét hỏi, bị cáo Triệu Nguyễn Hoài Thương (SN 2005, trú xã Thượng Quan, tỉnh Thái Nguyên, bạn gái Bùi Đình Khánh) đã trả lời HĐXX về việc giúp sức cho Khánh lẩn trốn.

Thương cho biết, tối 17/4/2025, có sang phòng trọ của Triệu Thị Hiền (bạn gái của Hà Thương Hải) chơi. Lúc này, Bùi Đình Khánh gọi điện nhờ Thương gọi taxi đón ở đầu quốc lộ 18, thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Đồng thời, Khánh nhờ Hiền tìm cách liên lạc để báo với Nguyễn Thị Phương sự việc và nhờ trốn ở phòng trọ của Phương tại huyện Quốc Oai (cũ), TP Hà Nội.

Thấy vậy, Thương đã lên Google tìm số điện thoại taxi để đón Khánh, do không biết vị trí và không liên lạc được với Khánh nên Thương đã hủy chuyến taxi đó.

Khoảng 7h sáng hôm sau (18/4/2025), Khánh gọi cho Thương từ một số điện thoại lạ nhờ tìm liên hệ của Phương để xin ở nhờ.

Bị cáo Triệu Nguyễn Hoài Thương, bạn gái Bùi Đình Khánh. Ảnh: Phạm Công

"Thời điểm này bị cáo đã biết Khánh phạm tội nhưng chỉ biết là bắn chết người chứ chưa biết liên quan đến buôn bán ma túy. Bị cáo thấy ân hận về hành vi của mình và truy tố của VKSND tỉnh Quảng Ninh về tội che giấu tội phạm là đúng", bị cáo Thương khai tại phiên tòa.

Liên quan đến việc trợ giúp Bùi Đình Khánh, bị cáo Triệu Thị Hiền cho biết vào tối 17/4, Thương sang phòng trọ của Hiền chơi và thấy Thương nghe một cuộc điện thoại nhưng không rõ nội dung. Thương đã bảo Hiền tìm trên ứng dụng Telegram tài khoản tên BXH.

Hiền thao tác trên điện thoại cá nhân thì kết bạn và nhắn tin được với tài khoản Telegram “BXH” của Khánh và nhận vị trí đón. Khi vừa nhận vị trí, Hiền chụp màn hình lại và Khánh liền thu hồi tin nhắn.

Hiền báo lại cho Thương việc không nhận được vị trí nhưng lúc này Thương đã về nhà. Hiền yêu cầu Thương gọi lại cho Khánh để biết vị trí cho taxi đón.

Thương đã liên lạc với anh N.K.C. (tài xế taxi) để báo vị trí đón Khánh; lái xe yêu cầu thanh toán trước 1,5 triệu đồng tiền cước. Thương đồng ý và sử dụng tài khoản ngân hàng chuyển đủ số tiền trên đến tài khoản anh C.

Sau đó, do Thương không liên lạc được với Khánh nên báo tài xế taxi hủy chuyến, trừ 1 triệu đồng tiền phí đi đường, hoàn lại 500 nghìn đồng cho Thương vào tài khoản.