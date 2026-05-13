Ngày 13/5, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Đình Khánh cùng 18 đồng phạm về hàng loạt tội danh đặc biệt nghiêm trọng.

Clip Bùi Đình Khánh và đồng phạm hầu tòa Sáng 13/5, Bùi Đình Khánh cùng các đồng phạm được dẫn giải tới TAND tỉnh Quảng Ninh để xét xử sơ thẩm trong vụ án ma túy và sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng, khiến một thiếu tá công an hy sinh.

HĐXX đã làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo Triệu Nguyễn Hoài Thương (SN 2005, trú xã Thượng Quan, tỉnh Thái Nguyên; bạn gái của Bùi Đình Khánh) trong việc giúp sức cho Khánh bỏ trốn.

Tại tòa, bị cáo Thương mặc áo đen, gương mặt buồn bã đứng trước vành móng ngựa.

Bị cáo Triệu Nguyễn Hoài Thương tại phiên tòa.

Theo cáo buộc, khoảng hơn 21h ngày 17/4/2025, sau khi bỏ trốn đến khu vực đồi thông Yên Lập (phường Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh), Khánh đã gọi cho Lò Văn Minh (bạn của Khánh) 5 cuộc qua Zalo nhưng Minh không nghe máy.

Đến 21h18 cùng ngày, Khánh gọi điện, nhắn tin cho Thương và Triệu Thị Hiền (bạn gái của Hà Thương Hải) để báo việc Hải bị bắt, còn Khánh đang bỏ trốn.

Tiếp theo, Khánh vào khu tập thể quân y ở chân đồi Yên Lập lấy trộm quần áo treo trên dây phơi và mặc để thay đổi đặc điểm nhận dạng ban đầu, tránh sự truy tìm của công an. Để xóa dấu vết liên lạc, Khánh đã vứt bỏ 2 điện thoại cá nhân.

Bị cáo Bùi Đình Khánh tại phiên tòa.

Thời điểm này, Hiền và Thương đã biết việc Khánh, Hải thực hiện hành vi mua bán ma túy số lượng lớn, sử dụng súng để giết người.

Tuy nhiên, Thương vẫn cố tìm cách đặt taxi đón Khánh thông qua việc gọi cho tổng đài nhiều hãng taxi.

Đến 0h29 ngày 18/4/2025, anh N.K.C (lái xe taxi) liên lạc với Thương, đồng ý nhận chở khách và yêu cầu cung cấp thời gian, địa điểm đón cụ thể. Thương bảo sẽ thông báo cho lái xe sau do Khánh chưa cho biết chính xác vị trí đón ở đâu.

Để che giấu việc liên lạc, Khánh sử dụng số điện thoại của Bùi Xuân Hiến gọi cho Thương và yêu cầu tìm, kết bạn với một tài khoản Telegram tên “BXH” của Khánh.

Thương làm theo chỉ dẫn nhưng không tìm được tài khoản này. Do đang ở phòng trọ của Hiền nên Thương đã bảo Hiền tìm, kết bạn và nhắn tin với tài khoản “BXH”.

Khánh gọi điện thoại bảo Hiền báo với Thương tìm đặt xe taxi và đổi vị trí đón tại phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh.

Thương đã liên lạc với tài xế N.K.C. để bảo di chuyển về vị trí đón Khánh. Anh N.K.C. lấy lý do là đi đón người ở xa nên yêu cầu tạm thanh toán trước 1,5 triệu đồng tiền cước. Thương đồng ý và chuyển khoản cho anh N.K.C.

Thương yêu cầu anh N.K.C. di chuyển dần về phường Mạo Khê, khi đến nơi sẽ thông báo vị trí cụ thể sau. Anh N.K.C. đồng ý thực hiện.

Sau đó, Thương gọi cho Khánh hỏi vị trí cụ thể nhưng không được. Đến hơn 0h ngày 18/4/2025, Khánh gọi cho Thương, yêu cầu bố trí taxi đón ở TP Đông Triều (cũ) nhưng không nói rõ vị trí.

Khoảng hơn 0h35, Hiến chở Khánh đến khu vực đường tránh thuộc khu Vĩnh Tuy 2, phường Mạo Khê. Tại đây, Khánh sử dụng tài khoản “BXH” nhắn tọa độ cho Thương bố trí taxi đến đón.

Khánh mượn điện thoại gọi cho Thương nhiều lần để thống nhất thời gian, địa điểm đón nhưng thấy không đảm bảo nên chưa chốt vị trí cụ thể. Cuối cùng, Khánh không còn ý định đi taxi do Thương đặt nữa.

Sau đó, Thương không liên lạc được với Khánh nên báo anh N.K.C. để hủy chuyến và yêu cầu hoàn lại 500 nghìn đồng vào tài khoản ngân hàng.

