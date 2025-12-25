Những ngày gần đây, chất lượng không khí tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM liên tục ghi nhận ở mức xấu đến rất xấu. Lớp bụi mịn dày đặc không chỉ gây cảm giác ngột ngạt, khó chịu mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với hệ hô hấp, đặc biệt là trẻ nhỏ - nhóm đối tượng nhạy cảm và dễ bị tổn thương hơn người lớn.

Theo BS.CK2 Nguyễn Thị Thanh - Nguyên Trưởng khoa Nội 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, trẻ em có tần suất hít thở nhanh hơn, đồng nghĩa với việc mỗi ngày tiếp nhận lượng không khí lớn hơn so với người trưởng thành.

“Nếu môi trường sống không đủ trong lành, bụi mịn, vi khuẩn hay các chất gây dị ứng có thể âm thầm ảnh hưởng đến sự phát triển của phổi, làm tăng nguy cơ mắc bệnh hô hấp và tác động lâu dài đến khả năng tập trung, nhận thức của trẻ”, BS. Thanh chia sẻ.

Khi các yếu tố ô nhiễm không chỉ hiện diện ngoài trời mà còn xâm nhập sâu vào không gian sống, việc chủ động kiểm soát chất lượng không khí trong nhà trở thành nhu cầu thiết yếu của nhiều gia đình hiện đại.

Lọc sạch mạnh mẽ cho không gian lớn

Với những căn hộ rộng hoặc không gian sinh hoạt mở, máy lọc khí LG PuriCare 360° Alpha PET được thiết kế để đáp ứng nhu cầu làm sạch trên diện tích lớn, lên đến khoảng 100m². Thiết kế lọc khí 360° hai tầng giúp thiết bị hút và xử lý không khí từ mọi hướng, tạo luồng đối lưu rộng và phân bổ khí sạch đồng đều trong phòng.

LG PuriCare 360 ° Alpha PET sở hữu kế đặc trưng 360° với kết cấu 2 tầng giúp hút và lọc khí từ mọi hướng.

Theo LG, hệ thống màng lọc đa lớp, trong đó có màng HEPA cao cấp, cho phép loại bỏ tới 99,999% bụi siêu mịn PM0.01 - những hạt có kích thước cực nhỏ, có khả năng đi sâu vào phế nang. Bên cạnh đó, chế độ Allergy Care kết hợp công nghệ UVnano và ion âm hỗ trợ loại bỏ vi khuẩn, nấm mốc và các tác nhân gây dị ứng. Điểm đáng chú ý là khả năng nhận diện bụi mịn và lông thú ở tầng thấp - khu vực trẻ nhỏ thường ngồi hoặc bò chơi - giúp máy tăng cường hiệu quả lọc đúng nơi cần thiết.

Giải pháp gọn gàng cho căn hộ vừa và gia đình nuôi thú cưng

Đối với những không gian nhỏ hơn, LG PuriCare AeroBooster mang đến lựa chọn cân bằng giữa hiệu suất và thiết kế tinh gọn. Thiết bị phù hợp cho diện tích khoảng 50 - 60m², nhưng vẫn đảm bảo khả năng làm sạch nhanh nhờ luồng khí kép và công nghệ Clean Booster, giúp khí sạch lan tỏa xa đến 5,5m.

LG PuriCare AeroBooster là “phiên bản tinh gọn” phù hợp với căn hộ vừa và nhỏ, đặc biệt với gia đình nuôi thú cưng

Với các gia đình nuôi thú cưng, lông rơi và bụi mịn bám trên sofa, thảm hay đồ chơi trẻ em là vấn đề thường gặp. Bộ lọc Aero V Pet cùng chế độ Pet Mode được thiết kế để xử lý riêng nhóm tác nhân này, đồng thời giảm tĩnh điện để hạn chế lông bám lại trên nội thất. Máy cũng tích hợp UVnano và ion âm nhằm hỗ trợ diệt khuẩn và nấm mốc trong không khí.

Lọc khí gắn với thẩm mỹ không gian sống

Nếu đề cao yếu tố thẩm mỹ, LG PuriCare Aerospeaker mang đến một cách tiếp cận khác. Thiết bị có thiết kế như một món đồ nội thất nhỏ gọn, tích hợp loa Bluetooth, đèn đổi màu và bề mặt sạc không dây, phù hợp với phòng ngủ hoặc phòng khách nhỏ khoảng 35 - 40m².

LG PuriCare Aerospeaker hiện diện như một món đồ nội thất tinh tế

Ẩn sau vẻ ngoài tối giản là hệ thống lọc đa màng có khả năng loại bỏ 99,999% bụi siêu mịn kích thước 0,01㎛, đồng thời xử lý mùi và nấm mốc. Công nghệ UVnano giúp diệt khuẩn trên cánh quạt, đảm bảo luồng khí sạch và an toàn. Đặc biệt, máy vận hành êm ái, hạn chế tiếng ồn - yếu tố quan trọng với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi.

Kiểm soát độ ẩm - mảnh ghép không thể thiếu mùa nồm

Không chỉ bụi mịn, độ ẩm cao kéo dài trong mùa nồm cũng khiến không gian sống trở nên bí bách, tạo điều kiện cho nấm mốc và vi khuẩn phát triển. Khi đó, máy hút ẩm LG Dual Inverter Mojave đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì môi trường khô thoáng, dễ chịu.

LG Dual Inverter Mojave giữ tổ ấm luôn khô thoáng và dễ chịu

Nhờ công nghệ Dual Inverter, máy vận hành ổn định, tiết kiệm điện và êm ái, phù hợp sử dụng cả ngày lẫn đêm. Khi độ ẩm được kiểm soát ở mức lý tưởng, tình trạng nấm mốc trên tường, sàn và đồ nội thất giảm rõ rệt, từ đó hạn chế các vấn đề như ho, nghẹt mũi hay kích ứng đường hô hấp.

Điểm chung của các giải pháp không khí LG là khả năng kết nối LG ThinQ™, cho phép người dùng theo dõi chất lượng không khí, điều chỉnh chế độ hoặc bật thiết bị từ xa. Từ lọc sạch đến kiểm soát độ ẩm, sự thấu hiểu nhu cầu sinh hoạt giúp các thiết bị này trở thành những “lá chắn thầm lặng”, góp phần gìn giữ bầu không khí trong lành và sự bình yên cho mỗi tổ ấm.

Bích Đào