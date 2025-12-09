Chiều nay (9/12), mặc dù thời tiết hửng nắng nhưng các toà cao ốc tại Hà Nội vẫn mờ ảo trong không khí mù mịt.

Theo số liệu từ trang IQAir.com, vào 14h cùng ngày, chỉ số AQI của Hà Nội ở mức 174, nằm trong Top 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Chất lượng không khí xấu nhất thế giới là tại Kolkata (Ấn Độ).

Các toà cao ốc tại Hà Nội mờ ảo trong lớp bụi mù mịt. Ảnh: Đức Hoàng

Còn theo hệ thống quan trắc của Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc (Cục Môi trường - Bộ Nông nghiệp và Môi trường), chỉ số AQI của Hà Nội ở mức cao nhất, chất lượng không khí ở mức rất xấu.

Đơn vị này cũng dự báo, trong 48h tiếp theo, không khí tại Hà Nội và các tỉnh, thành lân cận như Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình... sẽ tiếp tục ở mức rất xấu.

Trước ảnh hưởng của ô nhiễm không khí, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã phát đi khuyến cáo người dân đeo khẩu trang đảm bảo chất lượng khi ra ngoài. Những người hút thuốc lá hoặc thuốc lào nên bỏ hoặc hạn chế việc hút, đồng thời tránh để khói thuốc lan trong không gian sinh hoạt chung.

Những người nhạy cảm với các chất ô nhiễm không khí cần tránh tiếp xúc với các nguồn phát thải ô nhiễm. Trong điều kiện không khí ô nhiễm nặng, nếu có triệu chứng như ho, khó thở, đau ngực, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị.