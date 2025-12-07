Tập 13 của Anh trai say hi 2025 khép lại Chung kết 1 với 9 tiết mục solo cuối.

B Ray muốn trình diễn như một “rapper đúng nghĩa” với tiết mục Chờ anh về, kể về chàng trai mải mê bươn chải để tìm kiếm thành công, mong một ngày trở về với gia đình. Sau thời gian dài vắng bóng, AMEE gây chú ý khi có mặt hỗ trợ đàn anh.

B Ray cho biết lần đầu thử sức với nhảy múa, ca hát khi tham gia Anh trai say hi. Tuy bị sốc trước guồng làm việc căng thẳng, anh tìm lại được cảm giác hồn nhiên, háo hức “như một đứa trẻ”.

B Ray mời AMEE lên sân khấu 'Anh trai say hi 2025'.

Vũ Cát Tường mang tới Illusion - ca khúc tiếng Anh được sáng tác trong “90 ngày trước tuổi 30” như một món quà cho “đứa trẻ bên trong”. Vũ Cát Tường thời điểm sáng tác ca khúc là lúc mình sống chậm lại, hiểu hơn về bản thân, phân biệt giữa giấc mơ và thực tế.

Vũ Cát Tường cho biết đã mất nhiều năm để phá bỏ các rào cản trong nghề, từ những giới hạn về giới tính đến sự thấu hiểu giữa nghệ sĩ và khán giả. Theo Vũ Cát Tường, thành công thật sự là khi người nghe có thể kết nối với âm nhạc của mình mà không quan tâm cô là nam hay nữ.

BigDaddy hồi hộp khi lần đầu đứng một mình trên sân khấu sau nhiều tháng gắn bó cùng đồng đội. Tiết mục Tiệc vui có bạn hiền mang tính tự sự như lời tri ân những người anh em đã đồng hành cùng anh suốt chương trình. Rapper cho biết đã nuôi ước mơ trở thành thần tượng từ năm 17 tuổi. Đến năm 34 tuổi, anh mới thực hiện được ước mơ nhờ Anh trai say hi.

Vương Bình mang đến tiết mục Không biết phải nói gì, không biết phải làm sao lấy cảm hứng từ vấn đề “silent treatment” mà anh từng trải qua (Tạm dịch: Sự im lặng, trốn tránh mỗi khi gặp vấn đề trong tình yêu). MC Trấn Thành nhận xét sự hồn nhiên của Vương Bình là “một loại năng lực” vì dù trải qua tổn thương, anh vẫn sống chân thật, không toan tính.

Vũ Cát Tường - BigDaddy - Vương Bình.

Bị hoài nghi về năng lực, Ryn Lee gặp nhiều ý kiến trái chiều về tiết mục solo ngay từ trước vòng chung kết 1. Em trai Quang Hùng MasterD mang tới ca khúc tự sáng tác - Giấc mộng vỡ kể về nỗi đau sau chia tay của chính mình. Anh chọn thể loại ballad để tạo đột phá cũng như thể hiện màu sắc sở trường.

Ryn Lee nhận nhiều ý kiến trái chiều khi lọt vào chung kết 'Anh trai say hi 2025'.

CONGB khẳng định sẽ viết tiếp ước mơ của mình lẫn 2 người bạn – “anh trai” Dillan Hoàng Phan Đỗ Nam Sơn. Nam ca sĩ làm mới một trong những sáng tác cũ - Ngôi sao hy vọng với màu sắc trẻ trung, tích cực. Cựu thực tập sinh show sống còn Hàn Quốc vừa hát, vừa nhảy xuyên suốt, thể hiện thế mạnh vũ đạo.

Hải Nam trình diễn sáng tác đầu tay Anh cảm giác mình sắp chia tay, lấy cảm hứng từ trải nghiệm không vui của chính mình. Anh mở màn bằng phần múa đương đại, lên nốt cao ở đoạn cao trào của tiết mục. Hải Nam bật khóc cho biết Anh trai say hi 2025 giúp anh ngừng hoài nghi bản thân, phát triển kỹ năng ca hát, trình diễn, đã đủ tự tin để “tốt nghiệp” chương trình.

Sơn.K mang tới ca khúc tự sáng tác Yêu yêu yêu, thương thương thương với thông điệp hãy trân trọng những hạnh phúc mình đang có. “Anh trai” JSOL có mặt, bày tỏ sự tự hào khi nhìn thấy người em của mình tỏa sáng. Trấn Thành nhận xét Sơn.K là ví dụ điển hình của “hữu xạ tự nhiên hương”, từ “trang giấy trắng” trở thành nghệ sĩ ngày càng được đón nhận.

GILL mời các “anh trai” bị loại - Nhâm Phương Nam, Otis, TEZ, Đỗ Nam Sơn hỗ trợ cho tiết mục Mời đoàn mình lên sàn. Ở cuối tiết mục, toàn bộ các “anh trai” cùng xuất hiện để khép lại chung kết 1.

CONGB - Hải Nam - Sơn.K - GILL.

