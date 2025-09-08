XEM CLIP:

Ông Doãn Hoàng Nam (trú tại số 41, ngõ 7, phố Giang Văn Minh) cho biết: bùn phun từ đầu lan vào giữa ngõ, dài khoảng 20m, cao khoảng 40 - 50cm, tương tự lần trước.

Theo ông Nam, người dân đã báo cho đội thi công tạm dừng xử lý, tuy nhiên do khu vực đã được khoanh vùng, rào chắn nên cư dân trong ngõ không thể ra vào.

Trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội xác nhận vị trí bùn phun trùng với lần trước (ngõ 7, phố Giang Văn Minh vào tháng 2/2025). Đây là khu vực có nền đất yếu, vốn là ao hồ, phía dưới lại tồn tại nhiều hệ thống đường ống, nên khả năng phụt bùn đã được dự báo.

Bùn phun tràn kín ngõ 7, phố Núi Trúc. Ảnh: Hoàng Nam

“Lần này, chúng tôi xử lý nhanh hơn. Toàn bộ lực lượng phản ứng nhanh của nhà thầu đã có mặt để khắc phục. Rào chắn cũng được các đơn vị khẩn trương dựng lên nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và hạn chế bùn lan rộng. Hiện tượng phụt bùn chỉ ở mức nhẹ, không nghiêm trọng như trước”, vị này cho hay.

Hiện nhà thầu đã huy động máy bơm hút công suất lớn, xe hút bùn tới hiện trường để xử lý, thu dọn.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội về nguyên lý, khi lắp xong vỏ hầm, hiện tượng phụt bùn sẽ chấm dứt.

Lực lượng phản ứng nhanh của nhà thầu có mặt khắc phục sự cố. Ảnh: Hoàng Nam

"Dựa trên kinh nghiệm lần trước, chúng tôi đã phản ứng nhanh hơn, điều chỉnh áp lực để giảm bớt hiện tượng phụt, cho máy đào trườn qua chậm rồi lắp vỏ hầm ngay sau đó. Toàn bộ kỹ thuật này đang được các chuyên gia triển khai dưới lòng đất nhằm hạn chế tối đa việc phụt bùn", vị lãnh đạo này cho hay.

Được biết, Robot đào hầm TBM2 qua khu vực có thể gây phụt bùn đã được nhà thầu lường trước. Trước đó, nhà thầu đã khảo sát, bịt các lỗ hổng lớn phát hiện được. Tuy nhiên do địa hình dưới khu dân cư chật hẹp nên không thể xử lý triệt để.

Tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội có tổng chiều dài 12,5km, trong đó 8,5km đi trên cao và 4km đi ngầm, dự kiến là tuyến Metro đầu tiên của Thủ đô đi vào vận hành. Trong quá trình triển khai đoạn ngầm qua khu vực trung tâm, dự án cũng đã gặp một số sự cố liên quan đến địa chất, kỹ thuật.