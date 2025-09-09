XEM CLIP:

Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, vào khoảng 16h ngày 8/9, tại khu vực ngõ 7 Giang Văn Minh đã xảy ra hiện tượng hỗn hợp bùn và nước trào lên mặt đất trong quá trình thi công bằng máy khoan TBM số 2, tại vòng hầm số 816 (cách ga S09 - Kim Mã khoảng 1.224m), ở độ sâu 15m so với mặt đất.

Đây là vị trí thuộc gói thầu thi công hầm và các ga ngầm của Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội.

“Trong suốt quá trình khoan hầm, dự án luôn bố trí nhân sự trực 24/24 để theo dõi tình hình trên mặt đất. Khi phát hiện hiện tượng trào bùn, chủ đầu tư, tư vấn giám sát, nhà thầu và chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để phối hợp chỉ đạo và giám sát công tác xử lý”, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội cho biết.

Dự án đã huy động 30 nhân sự, 5 xe hút bùn, cùng các thiết bị chuyên dụng, bao tải cát và vật tư cần thiết để khoanh vùng khu vực xảy ra sự cố. Việc thu gom, xử lý bùn và vệ sinh môi trường khu vực bị ảnh hưởng được tiến hành, đồng thời duy trì giám sát mọi hoạt động thi công của máy TBM.

Xe hút bùn được huy động. Ảnh: Nam Khánh

Tính đến 19h40 cùng ngày, hiện tượng bùn trào lên mặt đất đã chấm dứt. Tuy nhiên, công tác khắc phục hậu quả vẫn đang tiếp tục được triển khai.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội cho biết thêm, hiện công tác hỗ trợ tạm thời cho một số hộ dân trong ngõ 7 Giang Văn Minh đang được thực hiện, trong đó bao gồm việc bố trí chỗ ăn nghỉ tạm thời và hỗ trợ tạm dừng hoạt động kinh doanh, trong thời gian chờ hoàn tất xử lý sự cố.

Bùn đã ngừng phun từ lúc 19h40 ngày 8/9. Ảnh: Nam Khánh

Ông Lee Young Kyeong, Phó Giám đốc Dự án – đại diện liên danh nhà thầu HGU, đơn vị chính thi công gói thầu CP03, đã gửi lời xin lỗi tới người dân sống tại khu vực ngõ 7 Giang Văn Minh vì sự bất tiện do hiện tượng bùn trào lên mặt đất.

Theo đánh giá sơ bộ, nguyên nhân của hiện tượng bùn trào được xác định do khu vực thi công hầm đi qua nền địa chất phức tạp, có lớp đất bồi đắp rời rạc, tồn tại các giếng khai thác nước cũ, cống thoát nước không còn sử dụng, từ đó tạo thành đường dẫn cho bùn và nước trào lên mặt đất.

Ban Quản lý dự án cho biết, các thông số kỹ thuật đã được điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế và đáp ứng điều kiện an toàn để tiếp tục thi công, dưới sự giám sát của tư vấn giám sát và chủ đầu tư.