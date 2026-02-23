Bước chân vào đời kể về hành trình vào đời của 3 chị em Thương, Trang, Minh sau biến cố bố mẹ đột ngột qua đời. Dù đã tốt nghiệp Đại học Sư phạm hơn một năm với tấm bằng giỏi nhưng Thương vẫn lận đận, mãi mới xin vào làm hợp đồng tại 1 trường cấp 2.

Để có tiền mưu sinh, lo cho em gái học năm 3 đại học và em trai học lớp 11, Thương ngoài đi dạy còn phải làm nhiều công việc khác. Thế nhưng, sự bao bọc của Thương dành cho các em đôi khi lại khiến các em cảm thấy ngột ngạt, gây nên những xung đột không đáng có.

Cô cũng có tình yêu đầu đời với Quân, chàng trai tử tế, thiện lương. Nhưng rồi tình cảm đó sớm gặp phải sự phản đối của gia đình Quân bởi Thương có quá nhiều gánh nặng gia đình.

Trong Bước chân vào đời tập 1 lên sóng tối nay, 23/2, chị cả Thương (Quỳnh Kool) không hài lòng vì cô em gái Trang (Ngọc Thuỷ) có bao nhiêu tiền chỉ đốt hết vào quần áo dù nhà còn nghèo. Trang mải mê chuyện ăn mặc nên không quan tâm dọn dẹp nhà cửa hay chuyện nấu ăn giúp chị khiến Thương rất bực.

Ở diễn biến khác, Thương nghỉ việc ở quán cafe vì đã được ký hợp đồng đi dạy. Thương được đồng nghiệp yêu quý nên dặn cô có thể qua quán ngồi soạn giáo án và uống nước lọc miễn phí bất cứ lúc nào. Quán cafe cũng là nơi Thương và Quân (Huỳnh Anh) thường xuyên gặp nhau. Lần này trở lại quán Quân bất ngờ được thông báo Thương đã nghỉ vì mới được nhận dạy hợp đồng.

Trong khi đó, cậu em út Minh (Sơn Tùng) của Thương rất khó chịu vì bị bà ngoại quan tâm thái quá. Việc bà Ngà (Ngọc Tản) luôn làm gián đoạn việc học của Minh khiến cậu không thoải mái và có cảm giác như bị làm phiền. Vì vậy Minh không ngừng càu nhàu với bà ngoại và cho rằng bà Ngà là tai mắt của chị gái trong việc kiểm soát cuộc sống của mình.

Việc đi dạy của Thương có suôn sẻ? Diễn biến chi tiết Bước chân vào đời tập 1 sẽ chính thức lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.