Bước chân vào đời là bộ phim kể về hành trình vào đời của 3 chị em Thương, Trang, Minh sau biến cố bố mẹ đột ngột qua đời. Dù gia đình không giàu có nhưng chị em Thương vẫn luôn được nuôi dạy bằng tình yêu thương và sự bao bọc. Họ chưa từng chuẩn bị cho việc phải đối diện với cuộc sống khó khăn ra sao, chưa từng được dạy phải mưu sinh thế nào đã phải đương đầu với muôn ngàn sóng gió của đời sống cơm áo gạo tiền và những mối quan hệ phức tạp.

Thương - chị cả chỉ mới 24 tuổi tự gánh lên vai trọng trách làm chỗ dựa cho các em khi bản thân còn chưa có công ăn việc làm ổn định để rồi ảnh hưởng đến hạnh phúc cá nhân. Trang - cô em gái xinh đẹp sắc sảo luôn không an phận, muốn tìm kiếm một cuộc sống đủ đầy giàu sang ở thương tầng xã hội nhưng lại thiếu vốn sống. Minh - cậu trai trẻ 17 tuổi nổi loạn bốc đồng luôn không muốn mình là gánh nặng của các chị để rồi càng nỗ lực vươn lên, càng gây ra nhiều sai lầm ảnh hưởng đến những người mà cậu quan tâm.

Quách Thu Phương trong phim.

Bước chân vào đời không chỉ là một hành trình vật lộn mưu sinh mà là hành trình trưởng thành, thức tỉnh và vươn lên. Trên nền của một câu chuyện quen thuộc, bộ phim vẫn mang theo hơi thở thời đại của ngày hôm nay với những vấn đề xã hội có tính thời sự, đặc biệt với hệ thống nhân vật trẻ nhiều “chấp chới”, của một thế hệ thanh niên lớn lên “tử tế” nhưng lại thiếu bản lĩnh đương đầu. Họ có nhiều trăn trở, nhiều cảm xúc, có quan điểm cá nhân, có khát vọng nhưng lại chưa đủ năng lực làm chủ.

Bộ phim tiếp tục do đạo diễn NSƯT Nguyễn Danh Dũng đảm nhiệm với sự góp mặt của dàn diễn viên quen thuộc trên sóng giờ vàng như: Mạnh Trường (vai Trần Lâm), Huỳnh Anh (vai Quân), Hoàng Anh Vũ (vai Dũng), NSND Lan Hương (vai cô Hạnh), NSƯT Mai Nguyên (vai ông Thành), NSƯT Quách Thu Phương (vai bà Dung). Trong số này có tới 4 diễn viên từng góp mặt trong phim Hương vị tình thân.

Tạo hình vai diễn của Quỳnh Kool và Thu Hoài.

Quỳnh Kool sau vai Lam trong Gió ngang khoảng trời xanh với vai chị cả Thương lại một lần nữa có cơ hội đa dạng hóa khi thử sức ở một vai diễn có tính cách mới mẻ so với những vai diễn trước của cô. Đặc biệt, đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại của MC Thu Hoài sau thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh.

Mạnh Trường vừa gây chú ý với vai Triển trong phim chính luận "Lằn ranh" sẽ thay đổi hình ảnh trong phim mới này bên cạnh Huỳnh Anh vừa kết thúc vai diễn nhận nhiều cảm tình của khán giả ở phim Cách em 1 milimet cách đây không lâu.

Mạnh Trường và Huỳnh Anh trong "Bước chân vào đời".

Bước chân vào đời sẽ chính thức lên sóng từ 23/2 trên khung sóng VTV3 vào lúc 20h thứ 2,3,4 hàng tuần.