Tối 20/2, chương trình Gặp gỡ diễn viên truyền hình 2026 lên sóng với sự góp mặt của các diễn viên tham gia nhiều dự án phim giờ vàng năm qua như: NSND Trung Anh, NSƯT Thanh Quý, NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Võ Hoài Nam, Hồng Diễm, Mạnh Trường, Huyền Lizzie, Duy Hưng, Hà Việt Dũng, Trọng Lân, Lương Thu Trang, Việt Hoa, Đức Hiếu, Huỳnh Anh, Anh Đào, Thái Sơn, Đình Tú, Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền... cùng dàn diễn viên nhí tham gia phần 1 phim Cách em 1 milimet.

Hồng Diễm, Huyền Lizzie, Việt Hoa, Kiều Anh và MC Thuỵ Vân ở hậu trường.

Các diễn viên chia sẻ chuyện hậu trường trong quá trình vào vai và cả việc duy trì mối quan hệ hiếm có sau khi phim kết thúc. Cụ thể, Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền vẫn gọi NSƯT Thái Sơn là "bố" sau phim Cha tôi người ở lại.

Các diễn viên cũng nói về trải nghiệm bị bạn diễn tát lệch mặt trên phim như cái tát của Duy Hưng dành cho Lương Thu Trang ở Dịu dàng màu nắng hay việc Trọng Lân nhận liên hoàn tát của dàn bạn gái cũ ở Lối về miền hoa.

Đặc biệt, lần đầu tiên khán giả được nghe màn song ca cực ngọt của Hồng Diễm và Mạnh Trường - cặp bạn thân trong bộ phim chống tham nhũng mới kết thúc phát sóng Lằn ranh. Hồng Diễm và Mạnh Trường cùng toàn thể dàn diễn viên tham gia Gặp gỡ diễn viên truyền hình 2026 cùng hoà giọng trong liên khúc Như hoa mùa xuân - Sự tích mùa xuân mang đậm không khí mùa xuân và Tết đến xuân về.

Các diễn viên phải mặc áo khoác khi set quay kết thúc vì trời quá lạnh.

Trong chương trình, Hồng Diễm bày tỏ lý do nhận vai Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu trong phim chính luận Lằn ranh cùng khó khăn khi học thoại. Trong khi đó, Mạnh Trường tiết lộ sau khi đọc kịch bản hơn 10 tập đầu mà không hiểu gì, anh đã gọi cho đạo diễn Mai Hiền để trả vai vì không tự tin với vai Triển. Tuy nhiên, nhờ sự thuyết phục của đạo diễn, Mạnh Trường quyết định theo vai diễn.

Nam diễn viên cũng cho biết vì lời thoại quá khó nên mỗi lần quay ở tỉnh uỷ với anh và ê-kíp giống như cực hình. Buổi trưa thông thường là thời điểm các diễn viên được nghỉ ngơi nhưng từ NSND Trọng Trinh, NSND Trung Anh, NSƯT Phạm Cường và Mạnh Trường mỗi người ngồi ở một góc để học thoại và diễn xong mỗi phân đoạn cảm giác hồi hộp như mới hoàn thành xong bài thi.

NSND Trung Anh cho biết vai Bí thư Sách kém mình cả chục tuổi và lần đầu tiên anh phải "bổ" nhân vật theo chiều dọc chứ không theo chiều ngang như thường lệ và xác định thái độ với từng nhân vật trong phim để diễn. Riêng mối quan hệ nhạy cảm với Trinh do bạn diễn kém 30 tuổi Huyền Trang thể hiện, NSND Trung Anh xác định mối quan hệ là bạn tâm giao để diễn xuất sao cho lên phim không quá phản cảm.

"Ông Sách còn một nhiệm kỳ chỉ khoảng 55 tuổi còn tôi 65 tuổi nên lên hình nhiều bạn bình luận ông này già, nhăn nheo thế này mà cũng có bồ. Tôi đã cố gắng tiết chế để phù hợp với nhân vật và hoàn cảnh phát sóng. Ở lứa tuổi này nếu làm quá lên sẽ phản cảm nên đây là mối quan hệ tôi phải tính toán rất kỹ trong khi quay", NSND Trung Anh chia sẻ về vai diễn trong Lằn ranh.

Huyền Lizzie cùng dàn diễn viên ghi hình trong tiết trời lạnh giá.

Đặc biệt, chương trình đưa ra thử thách thú vị khi ghép cặp các diễn viên lần đầu diễn cùng nhau để thể hiện lại các trích đoạn trong những bộ phim đã phát sóng như Dịu dàng màu nắng (Huyền Lizzie - Duy Hưng), Gió ngang khoảng trời xanh (Lương Thu Trang - Đức Hiếu), Cầu vồng ở phía chân trời (Trọng Lân - Việt Hoa), Cách em 1 milimet (Hà Việt Dũng- Anh Đào).

Anh Đào, Việt Hoa và Đức Hiếu kết hợp trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh", ''Lằn ranh".

Mỗi cặp đều có sự sáng tạo riêng về diễn xuất và lời thoại so với bản gốc. Đặc biệt, sự kết hợp hài hước của Huyền Lizzie và Duy Hưng khi đổi vai khiến khán giả thích thú. Huyền Lizzie dù không thể nhịn được cười trước diễn xuất của Duy Hưng trong vai Lan Anh (Dịu dàng màu nắng) nhưng gây bất ngờ với cái tát trời giáng dành cho đàn anh trên sân khấu khi hoá thân vào vai Xuân Bắc trước đó do anh thể hiện ở phim giờ vàng cùng tên.

