Trong Bước chân vào đời tập 26 lên sóng tối nay, 21/4, bà Dung (Quách Thu Phương) tiếp tục tỏ thái độ với 'tình một đêm' của con trai (Hoàng Khánh Ly). "Loại con gái thấp hèn như cô không có cửa để bước chân vào nhà tôi đâu", bà nói.

Cô gái cười đáp: "Thế mẹ con mình chẳng hợp nhau quá rồi còn gì. Mẹ cao sang, con thấp hèn, đúng là trời sinh một cặp! Chỉ sợ có những hạng người ở trên đời này bên ngoài có vẻ cao sang nhưng bên trong lại không có đạo đức. Người ta gọi là đạo đức giả đấy mẹ".

Bà Dung vô cùng bực bội nhưng đành kiềm chế và hỏi thẳng cô gái muốn gì. "Con nói với mẹ rồi còn gì, con muốn làm con dâu của mẹ", cô đáp. Đúng lúc này Quân (Huỳnh Anh) xuất hiện và vô cùng bất ngờ trước những gì mình nghe thấy với lý do anh còn chưa biết cô gái này.

Ở diễn biến khác, Lâm (Mạnh Trường) đến gặp thẳng gái làng chơi để gỡ rối cho em họ. "Cô muốn tống tiền hay muốn tìm danh phận cho hai mẹ con? Yên tâm! Nếu là cháu tôi thật, gia đình sẽ có trách nhiệm", Lâm nói. Cô gái đáp chỉ cần chờ 7 tuần là biết kết quả.

"Nhưng nếu không phải cháu tôi là cô cũng mệt", Lâm cảnh báo. Tuy nhiên, cô nàng cũng không vừa, cho rằng mình vẫn có bằng chứng cho thấy Quân là một trong những người bố của bé. Cô ta còn cảnh báo Quân sẽ thiệt nếu những hình ảnh nóng bỏng của anh bị tung lên mạng. Cô gái sau đó cho rằng không còn hứng thú bước chân vào nhà Quân rồi ra giá 1 tỷ.

Trong khi đó, Lâm biết được kế hoạch của Trang (Ngọc Thuỷ) nên đến tận nhà nhờ cô giúp gỡ rối cho Quân với lý do muốn Thương (Quỳnh Kool) quên Quân thì Quân phải sống thật tốt. "Chị ấy có thể quên nếu biết anh ta là kẻ không ra gì. Thực tế đã chứng minh, vừa mới chia tay đã ngủ với người khác để lại hậu quả. Vậy em giúp vì điều gì?", Trang bực bội nói với Lâm. Dù Thương cố gặng hỏi nhưng Trang nói không liên quan rồi bỏ đi.

Lâm có đồng ý với điều kiện của cô gái trong quán bar? Trang sẽ giúp Quân thoát khỏi rắc rối?

