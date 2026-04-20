Trong Bước chân vào đời tập 25 lên sóng tối nay, 20/4, bà Dung (Quách Thu Phương) tỏ thái độ khi 'tình một đêm' của con trai (Hoàng Khánh Ly) lại tới nhà. Với bà, cô gái này đến nước lọc cũng không xứng đáng được mời.

"Chết, sao mẹ lại thù con thế? Con làm gì có lỗi với mẹ ạ? Hay con trai mẹ có lỗi với con mà mẹ trách nhầm? Con cũng không rảnh mà đôi co với mẹ. Mẹ mời con vào nhà thưa chuyện hay con nói luôn ở đây để hàng xóm nghe cùng cho vui. Lần trước bà nội tử tế quá nên lần này mẹ cháu phải đến để trả lễ chứ", cô gái nói với thái độ thách thức rồi đưa ra chiếc que thử thai có 2 vạch khiến bà Dung đứng hình.

Ở diễn biến khác, Trang (Ngọc Thuỷ) muốn biết có phải Dũng (Hoàng Anh Vũ) trả thay cô khoản 20 triệu không. Dũng đáp anh chuẩn bị rời khỏi công ty và hỏi Trang xem cô có muốn đi cùng mình không. Tuy nhiên, ngay sau đó Dũng lại cho rằng thời điểm này kéo Trang theo là không hợp lý. "Ở chỗ mới anh cũng chưa vững, cứ để anh đi trước dọn đường. Thế giới mà anh chuẩn bị cho em để em có thể thoải mái bung lụa. Có tiền, có chỗ đứng và quan trọng nhất là không ai dám đụng đến em cả. Chờ anh nhé!", Dũng nói. Trang quá cảm động nên đã ôm Dũng.

Trong khi đó, Thương (Quỳnh Kool) rất bức xúc vì em gái đi cả đêm tới sáng mới về. "Em có việc nên sang nhà bạn ngủ. Em báo rồi còn gì", Trang nói. Thương dằn mặt luôn em gái: "Cứ liệu hồn! Tối về chết với tao". Minh (Sơn Tùng) cũng cảnh báo chị mình là con gái nên đừng lang thang đêm hôm.

Trang qua đêm với Dũng? Bà Dung sẽ làm gì với tình một đêm của con trai? Diễn biến chi tiết Bước chân vào đời tập 25 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.